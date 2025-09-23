search
Marți, 23 Septembrie 2025
Un bărbat a primit 25 de milioane de euro compensație după ce a stat 38 de ani în pușcărie, nevinovat

Publicat:

Un bărbat nevinovat, care a petrecut 38 de ani în spatele gratiilor în California, a primit 25 de milioane de dolari în ceea ce avocații săi au numit cea mai mare despăgubire pentru condamnare pe nedrept din istoria statului, scrie AP.

Maurice Hastings, în vârstă de 70 de ani, a petrecut 38 de ani în pușcărie FOTO: X

Acordul a fost încheiat în august, potrivit documentelor judiciare făcute publice luni.

Maurice Hastings, în vârstă de 72 de ani, a fost condamnat la închisoare pe viață fără posibilitate de eliberare condiționată în legătură cu agresiunea sexuală și uciderea din 1983 a Robertei Wydermyer, care a fost ucisă cu un singur glonț în cap, scrie Mediafax.

Procesul i-a acuzat pe doi ofițeri ai Departamentului de Poliție din Inglewood și pe anchetatorul procurorului districtual din Los Angeles de la acea vreme că l-au înscenat pe Hastings.

„Nici o sumă de bani nu ar putea să-mi restituie cei 38 de ani din viață care mi-au fost furați”, a declarat Hastings într-un comunicat. „Dar această înțelegere este un final binevenit al unui drum foarte lung și aștept cu nerăbdare să-mi continui viața”.

Avocații pârâților și un purtător de cuvânt al orașului Inglewood nu au răspuns marți la solicitările de comentarii trimise prin e-mail. Alte detalii ale acordului nu au fost făcute publice.

Acordul vine după zeci de ani de bătălii legale în care Hastings și-a susținut nevinovăția

La momentul autopsiei victimei, medicul legist a efectuat o examinare pentru agresiune sexuală și a colectat fluide corporale ale autorului, potrivit biroului procurorului districtual.

Hastings a solicitat testarea ADN a probelor respective în 2000, dar la acea vreme, procuratura a respins cererea. Hastings a depus o cerere de nevinovăție la Unitatea de Integritate a Condamnărilor a procuraturii în 2021, iar testarea ADN a arătat că sperma nu era a lui. În 2022, la vârsta de 69 de ani, condamnarea lui Hastings a fost anulată la cererea procurorilor și a avocaților săi.

Profilul ADN a fost introdus într-o bază de date a statului și a fost identificat ca aparținând unei persoane condamnate pentru o altă răpire armată și copulație forțată cu o victimă de sex feminin care a fost plasată în portbagajul unui vehicul, detalii cutremurătoare care seamănă foarte mult cu uciderea lui Wydermyer.

