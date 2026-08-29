 Un alpinist blocat pe o cornișă de 15 centimetri, la 3000 de metri altitudine, în Munții Sierra Nevada, salvat după o operațiune dramatică de 9 ore | adevarul.ro
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Un alpinist blocat pe o cornișă de 15 centimetri, la 3000 de metri altitudine, în Munții Sierra Nevada, salvat după o operațiune dramatică de 9 ore

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Un alpinist a fost salvat după ce a petrecut nouă ore blocat pe o cornișă îngustă, de aproximativ 15 centimetri lățime, pe muntele Laurel din lanțul Sierra Nevada, în California (SUA). Intervenția a fost una extrem de dificilă și s-a desfășurat pe parcursul nopții, în condiții care au făcut imposibilă utilizarea unui elicopter.

Intervenția a durat 9 ore
Intervenția a durat 9 ore Foto: FB Mono County Sheriff Search and Rescue Team

Potrivit echipei Mono County Sheriff Search and Rescue, apelul de urgență a fost primit în după-amiaza zilei de 22 august, după ce alpinistul a ieșit de pe traseul Mendenhall Couloir, o rută alpină cunoscută pentru terenul abrupt, stâncile instabile și gradul ridicat de dificultate, relatează USA Today.

Salvatorii spun că bărbatul, descris ca un alpinist experimentat, urca împreună cu un partener, însă cei doi avansau în ritmuri diferite. La un moment dat, acesta a rămas singur și a deviat fără să își dea seama de la traseul corect, intrând într-o zonă extrem de periculoasă.

După aproximativ 30 de metri parcurși pe culoarul greșit, alpinistul și-a dat seama că nu mai poate înainta și nici coborî în siguranță. Sub el se afla un versant abrupt, iar orice alunecare ar fi avut consecințe tragice.

Pentru a supraviețui, bărbatul s-a poziționat pe o cornișă foarte îngustă și a trimis un semnal SOS prin intermediul dispozitivului său Garmin InReach.

Operațiunea de salvare a fost complicată de condițiile meteo. Din cauza vântului puternic și a temperaturilor ridicate, elicopterele nu au putut interveni, astfel că salvatorii au fost transportați la peste 3.300 de metri altitudine și au continuat deplasarea pe jos până în zona în care se afla victima.

După ce au ajuns pe vârful muntelui, membrii echipei de intervenție au coborât prin terenul dificil al traseului și au reușit să stabilească legătura vizuală și verbală cu alpinistul. Observând că acesta își schimba constant greutatea de pe un picior pe altul, salvatorii au concluzionat că oboseala și crampele îi puneau tot mai mult viața în pericol.

Intervenția propriu-zisă a început odată cu lăsarea întunericului. Salvatorii au instalat un sistem de corzi deasupra bărbatului și au coborât unul dintre colegi până la poziția acestuia. După ce l-au asigurat, cei doi au coborât împreună pe o platformă mai sigură. Ulterior, echipa a montat un al doilea sistem de siguranță și a reușit să îi readucă pe toți la creasta muntelui.

Misiunea s-a încheiat la ora 4:43 dimineața, când alpinistul și salvatorii au ajuns la vehiculele care îi așteptau la baza traseului.

Reprezentanții echipei de salvare au descris operațiunea drept una dintre cele mai serioase și mai rare intervenții desfășurate în zonă. 

Amintim că, în urmă cu 4 ani, Geo Badea, alpinist şi salvamontist din Dâmboviţa, s-a întors cu bine din aventura pe Munţii Himalaya, de unde a fost salvat de câţiva străini, in urma unei accidentări.

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