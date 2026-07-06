Inteligența artificială ar putea fi folosită de Donald Trump ca armă și pârghie la summit-ul NATO de la Ankara

Extinderea rapidă a tehnologiilor bazate pe inteligență artificială devine o prioritate critică pentru securitatea globală. Statele Unite dețin un avantaj tehnologic major, dar controalele stricte asupra exporturilor de tehnologie provoacă frustrări în rândul aliaților europeni.

Președintele american Donald Trump va aborda summitul anual al liderilor NATO de la Ankara dispunând de un avantaj strategic semnificativ în raport cu aliații săi militari. Statele Unite controlează în prezent cele mai avansate tehnologii de inteligență artificială (AI) din lume, având capacitatea de a decide ce state partenere vor primi acces la aceste instrumente de ultimă generație, scrie politico.com.

Companii tehnologice americane precum Anthropic și OpenAI au anunțat recent dezvoltarea unei noi generații de modele lingvistice și de calcul complexe. Acestea sunt capabile să identifice și să exploateze vulnerabilități de securitate cibernetică cu o eficiență superioară experților umani. Deși aceste instrumente pot fi utilizate pentru a fortifica sistemele defensive, ele prezintă în egală măsură riscul de a fi folosite de adversari pentru a lansa atacuri cibernetice la o scară fără precedent.

„Inteligența artificială modifică fundamental peisajul amenințărilor, iar NATO trebuie să se adapteze în consecință”, a declarat, pentru Politico, Helen Popp, ambasadorul itinerant al Estoniei pentru politici cibernetice. „Orice capacitate pe care AI o oferă adversarilor noștri ne este disponibilă și nouă. Întrebarea cheie este dacă suntem pregătiți să acționăm primii și să o utilizăm eficient.”

Dilema exporturilor și securitatea colectivă

La îndemnul administrației Trump, dezvoltatorii americani de AI au restricționat sever accesul internațional la noile modele, din cauza temerilor că tehnologia ar putea fi deturnată pentru a provoca disfuncționalități majore la nivel global.

Mai multe agenții de securitate și informații din SUA, inclusiv Agenția Națională de Securitate (NSA) și Agenția pentru Securitate Cibernetică și a Infrastructurii (CISA), testează deja modelul Claude Mythos dezvoltat de Anthropic. Scopul este de a stabili cum poate sprijini această tehnologie activitățile de spionaj digital și autoapărare cibernetică.

Aliații europeni, inclusiv Germania, au solicitat acces la acest model încă de la lansarea sa oficială. Cu toate acestea, inițial, doar unui număr limitat de țări, printre care și Marea Britanie, li s-a permis testarea programului. Ulterior, parteneriatul a fost extins la 150 de organizații din 15 state, inclusiv din Uniunea Europeană.

Statele Unite au gestionat cu prudență această deschidere. Administrația americană a impus controale stricte de export asupra celor mai avansate modele ale Anthropic, interzicând utilizarea lor de către cetățeni străini. Deși aceste restricții au fost ulterior ridicate în urma discuțiilor de la summitul G7 din Franța, Casa Albă a intervenit din nou pentru a limita distribuirea celui mai recent model al OpenAI către un grup restrâns și aprobat de companii americane.

Această politică de control a generat nemulțumiri în rândul partenerilor europeni și a determinat o avertizare neobișnuită din partea membrilor alianței de informații Five Eyes, care au cerut liderilor globali să sporească rapid măsurile de protecție împotriva amenințărilor cibernetice generate de AI.

Agenda oficială versus discuțiile de pe marginea summitului

Pe agenda oficială a summitului de la Ankara figurează o secțiune dedicată „tehnologiilor emergente și disruptive”. Reprezentanții NATO precizează pe site-ul oficial că alianța colaborează cu sectorul public, privat și academic pentru a menține avantajul tehnologic prin inovare.

Cu toate acestea, experții sugerează că dezbaterile de substanță pe tema AI vor avea loc mai degrabă în cadru informal. „Există o regulă internațională conform căreia nu se discută în mod oficial subiecte care nu sunt suficient de mature pentru a întruni un consens”, a explicat Heli Tiirmaa-Klaar, expert în cadrul German Marshall Foundation și fost lider al politicii cibernetice a NATO.

Senatorul democrat Jeanne Shaheen a confirmat că va participa la summit inclusiv pentru a atenua îngrijorările aliaților că Statele Unite i-ar putea izola de la accesul la aceste resurse tehnologice. „Ar trebui să ne coordonăm cât mai strâns posibil, în condițiile în care adversarii noștri fac progrese rapide în domeniul IA”, a afirmat Shaheen.

Modelul ucrainean și investițiile în infrastructură

Discuțiile privind inteligența artificială sunt strâns legate și de evoluția conflictului din Ucraina. Războiul a accelerat transformările tehnologice atât pentru Kiev, cât și pentru statele membre NATO, în special în ceea ce privește utilizarea sistemelor autonome și a dronelor.

„Ucraina reprezintă, în multe privințe, modelul de urmat pentru un mod mai eficient de operare într-un război alimentat de inteligența artificială”, a declarat Laura Galante, cercetător în cadrul Center for European Policy Analysis.

În urma intensificării atacurilor hibride atribuite Federației Ruse asupra infrastructurii din Europa de Est, statele aliate s-au angajat să aloce 1,5% din produsul intern brut anual pentru protecția infrastructurii critice și securitate cibernetică. Un oficial al Departamentului de Stat american a subliniat importanța acestui demers, amintind că o alianță modernă se bazează pe rețele de comunicații sigure și pe adoptarea de capacități IA de încredere de către fiecare membru în parte.