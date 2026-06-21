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Trump susține că Keir Starmer va demisiona din funcția de premier al Marii Britanii, ca urmare a popularității în scădere: „Îi doresc numai bine!”

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Președintele american Donald Trump a afirmat duminică, într-o postare publicată pe rețeaua sa de socializare Truth Social, că premierul britanic Keir Starmer va demisiona din funcție, pe fondul speculațiilor tot mai intense privind viitorul liderului laburist.

Trump și Starmer. FOTO: X
Trump și Starmer. FOTO: X

„Keir Starmer va demisiona din funcţia de prim-ministru al Regatului Unit. El a eşuat rău în două chestiuni foarte importante – imigraţie şi energie. Îi doresc numai bine!”, a scris Donald Trump.

Declarația liderului de la Casa Albă vine într-un moment în care presa britanică scrie despre presiuni crescânde asupra lui Keir Starmer, după scăderea popularității sale și apariția unor tensiuni în interiorul Partidului Laburist.

Presa britanică vorbește despre o posibilă plecare

Cotidianul britanic The Observer a relatat duminică că Starmer „ar urma să demisioneze” luni, în timp ce publicația The Sunday Telegraph a scris că premierul este „pregătit” să părăsească funcția.

Totuși, până în prezent nu a existat niciun anunț oficial privind retragerea sa din fruntea Guvernului britanic.

Vineri, Keir Starmer a declarat că intenționează să lupte pentru a rămâne la conducerea executivului și a respins ideea unei retrageri iminente.

Andy Burnham, principalul rival

Presiunea asupra liderului laburist s-a accentuat după alegerea în Parlament a lui Andy Burnham, primarul orașului Manchester și unul dintre cei mai influenți politicieni din Partidul Laburist.

Burnham este considerat de numeroși membri ai formațiunii drept favorit pentru a-i succeda lui Starmer la conducerea partidului și, implicit, la șefia Guvernului.

Ministru britanic: Starmer se află într-o perioadă de reflecție

Duminică, ministrul britanic al Comerțului, Peter Kyle, a confirmat că premierul a avut în ultimele zile mai multe întâlniri și consultări.

Potrivit acestuia, Starmer „s-a întâlnit cu o serie largă de persoane” într-o perioadă de reflecție asupra „realităților politice, provocărilor și oportunităților” cu care se confruntă.

În ciuda speculațiilor, Guvernul britanic nu a confirmat până acum informațiile privind o eventuală demisie a premierului.

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