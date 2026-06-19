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Video Rivalul lui Keir Starmer a câștigat alegerile parțiale și intră în cursa pentru funcția de premier al Marii Britanii

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Andy Burnham, considerat principalul rival intern al lui Keir Starmer, a obținut o victorie în alegerile parțiale din Makerfield, deschizând astfel scenariul unei posibile curse pentru conducerea Partidului Laburist și funcția de premier al Marii Britanii.

Andy Burnham, împreună cu soția și fiica sa după ce a câștigat alegerile Foto: x
Andy Burnham, împreună cu soția și fiica sa după ce a câștigat alegerile Foto: x

Primarul orașului Manchester a câștigat scrutinul cu o majoritate de 9.231 de voturi, într-un vot care este interpretat ca un posibil punct de cotitură pentru Partidul Laburist.

Burnham a obținut 54% din voturi, în timp ce candidatul Reform UK, Robert Kenyon, s-a clasat pe locul al doilea cu 35%. Pe poziția a treia s-a situat noua formațiune Restore Britain, cu 7%. Prezența la vot a fost de 58,75%, cu 45.510 voturi exprimate, în creștere față de scrutinul anterior, potrivit The Guardian.

În discursul său de victorie, Andy Burnham a transmis un mesaj ferm privind direcția politică a partidului și a țării, afirmând că rezultatul „ar putea fi un punct de cotitură”.

„Oamenii au votat pentru schimbare, au votat pentru mai multă putere pentru nord și pentru toate locurile uitate de Westminster”, a declarat Andy Burnham.

Burnham a avertizat că Partidul Laburist se află în fața unui moment decisiv, descriind situația drept „ultima șansă de a se schimba”.

„Nu va exista o a doua șansă, dar acum există o oportunitate de a construi o nouă politică bazată pe unitate și speranță”, a spus el, adăugând că este necesară o schimbare de direcție. 

Potrivit presei britanice, aliați ai lui Burnham consideră că actualul premier ar trebui să stabilească un calendar clar pentru eventualul său exit politic, pentru a evita o criză în partid.

Un element notabil al scrutinului este diferența semnificativă dintre Burnham și ceilalți candidați: el a obținut mai multe voturi decât totalul cumulat al Reform UK și Restore Britain, consolidându-și astfel poziția de lider al taberei de opoziție internă.

Burnham, supranumit adesea „Regele Nordului”, revine astfel în prim-planul politicii naționale la aproape un deceniu după retragerea sa din Parlament, după ce a servit în guvernele conduse de Tony Blair și Gordon Brown.

În discursul său, el a insistat că Makerfield nu reprezintă doar o victorie electorală, ci „un punct de referință” pentru viitorul politicii britanice și pentru modul în care sunt tratate regiunile considerate ignorate de Westminster.

„Acest rezultat va aduce o țară care funcționează corect pentru toată lumea”, a mai spus Burnham, promițând o politică mai apropiată de nevoile cetățenilor.

Victoria din Makerfield vine înaintea unui alt test electoral important: alegerile pentru primăria Marii Manchester, programate pentru 30 iulie, unde Burnham se va confrunta din nou cu Reform UK într-o competiție cu un electorat de aproximativ două milioane de persoane.

Alegerile parțiale au fost declanșate după demisia fostului deputat laburist Josh Simons, care a renunțat la mandat pentru a-i permite lui Burnham să candideze și să revină în Parlament, într-un moment de tensiune crescândă în interiorul Partidului Laburist.

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