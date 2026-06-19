Video Rivalul lui Keir Starmer a câștigat alegerile parțiale și intră în cursa pentru funcția de premier al Marii Britanii

Andy Burnham, considerat principalul rival intern al lui Keir Starmer, a obținut o victorie în alegerile parțiale din Makerfield, deschizând astfel scenariul unei posibile curse pentru conducerea Partidului Laburist și funcția de premier al Marii Britanii.

Primarul orașului Manchester a câștigat scrutinul cu o majoritate de 9.231 de voturi, într-un vot care este interpretat ca un posibil punct de cotitură pentru Partidul Laburist.

Burnham a obținut 54% din voturi, în timp ce candidatul Reform UK, Robert Kenyon, s-a clasat pe locul al doilea cu 35%. Pe poziția a treia s-a situat noua formațiune Restore Britain, cu 7%. Prezența la vot a fost de 58,75%, cu 45.510 voturi exprimate, în creștere față de scrutinul anterior, potrivit The Guardian.

În discursul său de victorie, Andy Burnham a transmis un mesaj ferm privind direcția politică a partidului și a țării, afirmând că rezultatul „ar putea fi un punct de cotitură”.

„Oamenii au votat pentru schimbare, au votat pentru mai multă putere pentru nord și pentru toate locurile uitate de Westminster”, a declarat Andy Burnham.

Burnham a avertizat că Partidul Laburist se află în fața unui moment decisiv, descriind situația drept „ultima șansă de a se schimba”.

„Nu va exista o a doua șansă, dar acum există o oportunitate de a construi o nouă politică bazată pe unitate și speranță”, a spus el, adăugând că este necesară o schimbare de direcție.

Potrivit presei britanice, aliați ai lui Burnham consideră că actualul premier ar trebui să stabilească un calendar clar pentru eventualul său exit politic, pentru a evita o criză în partid.

Un element notabil al scrutinului este diferența semnificativă dintre Burnham și ceilalți candidați: el a obținut mai multe voturi decât totalul cumulat al Reform UK și Restore Britain, consolidându-și astfel poziția de lider al taberei de opoziție internă.

Burnham, supranumit adesea „Regele Nordului”, revine astfel în prim-planul politicii naționale la aproape un deceniu după retragerea sa din Parlament, după ce a servit în guvernele conduse de Tony Blair și Gordon Brown.

În discursul său, el a insistat că Makerfield nu reprezintă doar o victorie electorală, ci „un punct de referință” pentru viitorul politicii britanice și pentru modul în care sunt tratate regiunile considerate ignorate de Westminster.

„Acest rezultat va aduce o țară care funcționează corect pentru toată lumea”, a mai spus Burnham, promițând o politică mai apropiată de nevoile cetățenilor.

Victoria din Makerfield vine înaintea unui alt test electoral important: alegerile pentru primăria Marii Manchester, programate pentru 30 iulie, unde Burnham se va confrunta din nou cu Reform UK într-o competiție cu un electorat de aproximativ două milioane de persoane.

Alegerile parțiale au fost declanșate după demisia fostului deputat laburist Josh Simons, care a renunțat la mandat pentru a-i permite lui Burnham să candideze și să revină în Parlament, într-un moment de tensiune crescândă în interiorul Partidului Laburist.