Duminică încep în Elveția negocierile pentru acordul SUA-Iran. Între timp, Teheranul a închis Strâmtoarea Ormuz

Iranul a aplicat sâmbătă "două lovituri rapide" acordului provizoriu cu Statele Unite, indignat de atacurile continue ale Israelului în Liban, afirmând că a închis Strâmtoarea Ormuz şi anunţând că, deşi negociatorii săi se îndreaptă spre Elveţia pentru discuţii, este puţin probabil să se întâmple ceva acolo.

Pakistanul, mediatorul principal, a declarat între timp că discuţiile la nivel tehnic vor începe duminică la Bürgenstock, în Elveţia, cu participarea mediatorilor din Qatar.

În prima sa reacţie, comandamentul militar comun al Iranului a declarat că strâmtoarea a fost închisă, invocând atacurile israeliene, precum şi „rea-credinţă” a Statelor Unite şi „încălcarea evidentă a angajamentelor asumate” de către acestea, prin eşecul de a pune capăt războiului. Declaraţia difuzată la televiziunea de stat a avertizat că „dacă agresiunea continuă, au fost planificate măsuri ulterioare”, scrie News.

La scurt timp după aceea, postul public de televiziune a anunţat că echipa de negociatori a Iranului se îndreaptă spre Elveţia, o călătorie care fusese iniţial planificată pentru vineri. Presa de stat a precizat că echipa include, printre alţii, pe preşedintele Parlamentului, Mohammad Bagher Qalibaf, pe ministrul de Externe, Abbas Araghchi, precum şi pe reprezentanţi ai băncii centrale şi ai sectorului petrolier.

Delegaţia iraniană pleacă la negocieri pe fondul creşterii incertitudinii

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Esmail Bagahei, a semnalat însă că s-ar putea să nu se întâmple prea multe până când Iranul nu va considera că SUA respectă acordul.

„Prin urmare, scopul acestei vizite este de a solicita ca cealaltă parte să-şi îndeplinească obligaţiile”, a spus el, adăugând că negocierile în vederea unui acord final vor începe numai după ce angajamentele-cheie vor fi respectate. Dacă acestea nu vor fi respectate, a spus el, „atunci memorandumul de înţelegere în ansamblul său va fi pus în pericol”.

La Washington, vicepreşedintele JD Vance a confirmat că principalii negociatori americani — Jared Kushner şi Steve Witkoff — se aflau deja în Elveţia şi lucrau la detaliile tehnice ale negocierilor anticipate privind programul nuclear al Iranului.

Vance a declarat pentru Fox News că se aşteaptă să plece în Elveţia „cândva în următoarele două zile”, dar a recunoscut că „este întotdeauna un proces de coordonare delicat”.

Ca parte a eforturilor de relansare a discuţiilor directe, ministrul pakistanez de Interne, Mohsin Naqvi, s-a întâlnit cu Araghchi la Teheran sâmbătă dimineaţă, potrivit unor oficiali din Islamabad care au vorbit sub condiţia anonimatului, având în vedere caracterul sensibil al subiectului.

La scurt timp după anunţul Iranului, pe care nu l-a menţionat, armata SUA a declarat că traficul naval comercial a continuat sâmbătă prin strâmtoare, 55 de nave comerciale tranzitând zona, „transportând cantităţi mari de mărfuri şi peste 17 milioane de barili de petrol către pieţele globale”.

Nu este clar la ce oră din zi au trecut prin strâmtoare.

Navele au început să tranziteze strâmtoarea după semnarea acordului provizoriu dintre SUA şi Iran la începutul săptămânii, un moment important care a lăsat multe întrebări fără răspuns.

Atacurile israeliene în Liban au provocat moartea a cel puţin 16 persoane

În Liban, un reprezentant al grupării Hezbollah a declarat pentru Associated Press că Iranul a informat gruparea militantă că Teheranul nu va redeschide Strâmtoarea Ormuz până când Israelul nu va anunţa public că va respecta un „armistiţiu cuprinzător” în Liban şi că va pune capăt operaţiunilor militare din această ţară. Reprezentantul a vorbit sub condiţia anonimatului, deoarece nu era autorizat să se exprime public.

Iranul avertizează Israelul privind retragerea din sudul Libanului: „Atât timp cât ocupația continuă, războiul este încă în desfășurare”

Mai devreme, sâmbătă, atacurile israeliene asupra sudului Libanului au provocat moartea a cel puţin 16 persoane, printre care doi copii, la câteva ore după ce au apărut informaţii privind un acord de încetare a focului în acea zonă. Şapte persoane au rămas blocate sub dărâmături în urma atacurilor care au lovit oraşul Nabatiyeh din sudul ţării şi satele din apropiere, a informat Agenţia Naţională de Ştiri din Liban.

Numărul victimelor din ultimul război dintre Israel şi Hezbollah a depăşit acum 4.000, a anunţat ulterior Ministerul Sănătăţii din Liban.

Mediatorii se străduiau să oprească luptele după ce, vineri, un schimb intens de focuri a provocat moartea a cel puţin 47 de persoane în Liban şi a patru soldaţi israelieni.

Un oficial militar israelian, care a vorbit cu condiţia anonimatului, conform reglementărilor, a declarat că Hezbollah a lansat peste 50 de proiectile asupra forţelor israeliene din sudul Libanului în cursul nopţii. Armata israeliană a afirmat că a lovit zeci de ţinte ale Hezbollah şi militanţi din sudul Libanului, inclusiv centre de comandă ale Hezbollah.

Vineri, ambasadorul israelian la Washington, Yechiel Leiter, a declarat că Israelul „rămâne ferm angajat în favoarea unui armistiţiu imediat” dacă Hezbollah respectă acordul şi încetează ostilităţile.

Sâmbătă, Hezbollah a declarat că s-a angajat să respecte armistiţiul, dar a acuzat Israelul că l-a încălcat de mai multe ori vineri seara. Într-o declaraţie a aripii militare a grupării se preciza că aceasta va respecta armistiţiul, dar va respinge totodată atacurile trupelor israeliene.

Conflictul ar putea duce la eşecul unui acord între SUA şi Iran

Se preconizează că săptămâna viitoare va avea loc la Washington o nouă rundă de negocieri, susţinută de SUA, între guvernul libanez şi Israel.

Hezbollah şi Israelul au intrat în război la două zile după ce SUA şi Israelul au lansat atacuri asupra Iranului la 28 februarie, Hezbollah lansând rachete şi drone asupra nordului Israelului, iar Israelul ocupând vaste zone din sudul Libanului.

Decizie neașteptată la Casa Albă: JD Vance își amână vizita în Elveția, acolo unde se pregătea semnarea unui memorandum de înțelegere cu Iranul

Nici Israelul, nici Hezbollah nu sunt semnatari ai acordului, care prevede încetarea operaţiunilor militare în Liban şi respectarea suveranităţii ţării.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a promis că va menţine forţele israeliene în sudul Libanului până când orice ameninţare la adresa Israelului va fi eliminată. Hezbollah a refuzat să-şi înceteze atacurile, cu excepţia cazului în care Israelul se angajează să se retragă din Liban, ceea ce, potrivit Iranului, reprezintă, de asemenea, o condiţie a acordului.

Luptele continuă în apropierea frontierei dintre Israel şi Liban

Un atac asupra satului Barish a dus la moartea a patru membri ai unei familii: părinţii şi doi copii. În satul Arab Salim, un cadavru a fost scos dintr-o casă distrusă, iar în satele Doueir şi Kfar Rumman, atacurile cu drone au ucis o persoană care se afla pe o motocicletă şi un soldat libanez. Nouă persoane au fost ucise în urma atacurilor din satele Qannarit, Sohmor şi Shehour.

Fum se ridica spre cer deasupra sudului Libanului, iar avioanele de vânătoare israeliene zburau la joasă altitudine deasupra oraşului de coastă Tir. Locuitorii au declarat pentru Associated Press că erau uşuraţi că Tirul fusese ocolit în ultimele zile, dar acum li s-a reamintit că războiul nu s-a încheiat.

„Întreaga noastră viaţă s-ar schimba dacă ar exista un armistiţiu”, a spus un locuitor, Hussein Khoshman.