Noua ordine globală: când directorii de inteligență artificială stau la masa șefilor de stat

Imaginile care au circulat săptămâna aceasta din stațiunea alpină Évian-les-Bains merită privite cu atenție, pentru că surprind o schimbare de paradigmă pe care analiștii de relații internaționale o anticipau de ani buni, dar care abia acum capătă o formă vizuală concretă. La reuniunea anuală a G7, în jurul mesei unde în mod tradițional se așază premieri, președinți și cancelari, au luat loc, cu același statut protocolar, conducătorii marilor corporații americane de inteligență artificială. Nu ca invitați marginali, nu ca experți chemați să ofere o consultanță tehnică, ci ca participanți cu drepturi depline la o discuție despre arhitectura puterii globale în deceniul care vine. Fotografia oficială a evenimentului spune, de fapt, toată povestea. Președintele american Donald Trump apare flancat de directorul OpenAI, Sam Altman, pe de o parte, și de Demis Hassabis, laureatul Nobel care conduce Google DeepMind, pe de altă parte. Gazda summitului, președintele francez Emmanuel Macron, este la rândul său încadrat de Dario Amodei, șeful Anthropic, și de Marc Benioff, directorul Salesforce. Compoziția nu este întâmplătoare — ea reflectă o realitate pe care diplomația occidentală a acceptat-o, fie și tacit: companiile care construiesc infrastructura tehnologică și economică a viitorului au ajuns să fie tratate drept echivalentul unor state-națiune. Această evoluție nu trebuie privită izolat. Tensiunile dintre Anthropic și administrația Trump din lunile precedente, legate de modul în care produsele companiei ar putea reprezenta o amenințare la adresa securității naționale americane sau globale, oferă un test concret al acestei dinamici inedite — un conflict între guverne și entități private care nu mai funcționează după regulile clasice ale relației stat-corporație, ci după o logică nouă, în care puterea tehnologică rivalizează deschis cu puterea politică.

Scena de la Évian: protocol pentru noii actori globali

Relatările din interiorul summitului descriu o atmosferă aproape electrizantă în jurul lui Sam Altman, care, miercuri, 17 iunie, la intrarea în sala unde urma să aibă loc un prânz de lucru alături de șefi de stat reali, a fost literalmente înconjurat de miniștri și membri de cabinet din diverse țări, curioși să-l vadă îndeaproape. Altman a avut, potrivit acelorași relatări, o serie de întâlniri bilaterale — termenul consacrat în jargonul diplomatic pentru „bilats” — cu mai mulți lideri prezenți la summit. Mesajul pe care l-a auzit repetat, din partea diverselor delegații, a fost unul singur: guvernele își doresc ca firmele de inteligență artificială să devină parteneri de încredere ai statului. Tot el a ținut însă să transmită, în cadrul unor remarci făcute cu ușile închise, un avertisment care sună aproape paradoxal venind chiar din partea unui CEO de AI: statele nu ar trebui să-și cedeze responsabilitățile către laboratoarele de inteligență artificială, fie ele și companii precum cea pe care o conduce el însuși. Niciun laborator, indiferent cât de avansat, nu ar trebui să aibă autoritatea de a lua decizii unilaterale cu impact asupra întregii societăți — a subliniat Altman, într-un moment care pare să recunoască implicit tocmai magnitudinea puterii pe care o concentrează aceste companii. Tot la prânzul de lucru de la Évian au participat, alături de Amodei, Altman și directorul pentru inteligență artificială al Meta, Alexandr Wang, și alți lideri ai industriei globale de AI: Arthur Mensch, fondatorul francezei Mistral AI, precum și șefii laboratoarelor naționale de profil din Japonia, Germania, Italia și Regatul Unit. Fiecare dintre cei trei mari directori americani — Amodei, Altman și Wang — a pozat individual alături de Macron pentru fotografii bilaterale oficiale, cu drapelul francez în fundal, în scaunul rezervat de regulă unui șef de stat sau de guvern. Detaliul protocolar, departe de a fi formal, ilustrează exact gradul de instituționalizare pe care relația dintre marile puteri occidentale și industria de AI a atins-o.

Mesajul comun: unitatea democrațiilor în fața cursei tehnologice

Deși prânzul de lucru a fost închis pentru presă, conținutul intervențiilor celor trei mari directori americani a ajuns să fie confirmat ulterior. Toți trei au transmis, fiecare în stilul propriu, un mesaj convergent: puterile occidentale trebuie să acționeze unitar pentru ca democrațiile, și nu regimurile autoritare, să rămână cele care dictează direcția dezvoltării inteligenței artificiale la nivel global. Dario Amodei a avertizat asupra riscului ca democrațiile să se fragmenteze în privința modului în care gestionează lansarea instrumentelor avansate de AI, insistând asupra nevoii ca acestea să reziste tentației diviziunii interne tocmai în fața competiției cu guvernele autoritare. Mesajul lui Amodei reflectă o temă pe care Anthropic o tot reia în spațiul public: ideea că viteza inovației nu poate fi separată de responsabilitatea privind siguranța, iar coordonarea între aliați devine, în acest context, o condiție a păstrării avantajului strategic occidental. Sam Altman a mers mai departe, cerând crearea unui forum internațional dedicat discuțiilor pe acest subiect — un cadru care să stabilească standarde acceptate la nivel global pentru testarea sistemelor de AI, care să ofere analize experte și imparțiale asupra capabilităților și riscurilor acestor tehnologii, și care să funcționeze drept spațiu de cooperare interstatală. Totodată, Altman a adăugat o nuanță importantă: odată instituite barierele de protecție necesare, accentul ar trebui mutat înspre libertatea individuală — spre ideea ca toți locuitorii planetei să poată beneficia de această tehnologie și să decidă singuri cum să o folosească. El a ținut să clarifice și poziția companiei sale față de suveranitatea statelor: deși OpenAI rămâne o companie americană, guvernată de legile Statelor Unite, conducerea sa recunoaște și respectă suveranitatea națiunilor democratice prezente la masa discuțiilor. Demis Hassabis, al cărui DeepMind a fost preluat de Google încă din 2014, a adoptat un ton mai degrabă vizionar, aproape istoric. Privind retrospectiv peste zece sau douăzeci de ani, a spus el, perioada actuală va fi probabil recunoscută drept momentul în care omenirea s-a aflat la poalele unei singularități tehnologice — o nouă eră a istoriei umane, aflată deja la orizont. În aceeași intervenție, Hassabis a susținut nevoia unui organism internațional de standardizare, condus de Statele Unite, dar care să funcționeze în strânsă cooperare cu comunitatea democratică internațională. A descris momentul actual drept unul dintre cele mai critice din istoria umanității, cu un potențial imens — unul care, dacă este gestionat corect, ar putea deschide calea către ceea ce el a numit o adevărată Epocă de Aur a descoperirii științifice și a progresului.

Ce înseamnă, de fapt, această reordonare

Dincolo de imaginile protocolare și de declarațiile atent calibrate, episodul de la Évian-les-Bains confirmă o tendință structurală: granița dintre putere corporativă și putere statală, în domeniul tehnologiilor critice, devine tot mai greu de trasat. Companiile de inteligență artificială nu mai sunt simpli furnizori de produse sau servicii pentru guverne — ele controlează, de facto, o parte semnificativă din infrastructura economică și de securitate pe care se va sprijini lumea următoarelor decenii. Această concentrare de capacitate tehnologică le conferă o pârghie de negociere comparabilă, în anumite privințe, cu cea a unor state de mărime medie. Totodată, retorica afișată de cei trei directori la Évian — apelul la unitate democratică, la standarde comune, la un cadru multilateral de guvernanță a AI — trebuie citită și prin prisma intereselor proprii ale companiilor pe care le reprezintă. Un cadru internațional de reglementare conceput cu participarea activă a marilor jucători americani riscă să consolideze, în aceeași măsură în care gestionează riscurile reale, și poziția dominantă a acestor companii pe piața globală, ridicând bariere de intrare pentru competitori mai mici sau pentru actori din afara axei transatlantice. Rămâne de văzut dacă structurile multilaterale tradiționale — G7 în frunte — vor reuși să integreze acești noi actori într-un cadru de guvernanță coerent, sau dacă, dimpotrivă, vom asista la o erodare treptată a distincției dintre diplomația interstatală clasică și negocierile directe dintre guverne și marile corporații tehnologice. Pentru moment, fotografia de la Évian-les-Bains rămâne cea mai elocventă mărturie a unei tranziții aflate deja în plină desfășurare.