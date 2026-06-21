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Ce riscuri aduce revizuirea prezenței militare a SUA în Europa, anunțată de Hegseth. Analiștii avertizează: „Dislocarea trupelor nu trebuie folosită ca pedeapsă sau răzbunare”

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La doar câteva ore după ce secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a mustrat aliații NATO și a anunțat o revizuire în șase luni a prezenței trupelor americane în Europa, liderii de pe continent s-au reunit pentru a analiza progresele în materie de securitate. În esență, Hegseth le-a transmis europenilor detalii pe care aceștia le cunoșteau deja: este nevoie de o creștere masivă a cheltuielilor de apărare, investiții în industria militară, utilizarea lecțiilor din războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și dezvoltarea rapidă de drone, sisteme de apărare aeriană și armament cu rază lungă de acțiune, scrie Associated Press.

Pete Hegseth, seful Pentagonului/FOTO:Profimedia
Pete Hegseth, seful Pentagonului/FOTO:Profimedia

La summitul încheiat vineri, 19 iunie, liderii europeni au dezbătut optimizarea fondurilor comune ale Uniunii Europene și reducerea birocrației pentru accelerarea achizițiilor. De asemenea, s-a evaluat mobilitatea militară pentru desfășurarea rapidă a trupelor și modernizarea infrastructurii portuare și aeroportuare. „Capacitatea de apărare a Europei trebuie consolidată semnificativ până în 2030”, au reafirmat oficialii.

Această agendă nu reprezintă o noutate, ci o strategie pe care europenii o dezvoltă constant de la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina. Serviciile de informații au avertizat repetat că liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, ar putea ordona atacuri asupra altor state europene până la sfârșitul acestui deceniu, în special dacă Rusia va obține o victorie în Ucraina. Deja, țările europene acuză Moscova de acțiuni de sabotaj și campanii agresive de dezinformare.

În condițiile în care aproximativ două treimi din statele UE sunt și membre NATO, imprevizibilitatea administrației conduse de Donald Trump a accelerat dorința Europei de a acționa independent. Evaluarea Pentagonului, anunțată de Hegseth, a fost privită doar ca o reconfirmare a acestei presiuni.

Șeful Pentagonului critică dur aliații

Pete Hegseth, care s-a remarcat prin absențe sau plecări premature de la reuniunile NATO, părăsind inclusiv reuniunea miniștrilor apărării de joi, 18 iunie, a lăsat o amprentă puternică prin discursurile sale. Hegseth a criticat dur Alianța, numind-o un „tigru de hârtie” și catalogând comportamentul aliaților drept „rușinos”. Acesta a susținut că mulți parteneri „au eșuat” în fața testelor impuse de Trump, în special în contextul refuzului de a pune la dispoziție bazele din Europa pentru eventuale lovituri americane împotriva Iranului.

Mai mult, șeful Pentagonului a taxat atenția sporită a europenilor către teme precum egalitatea de gen sau schimbările climatice, criticând totodată politicile față de imigrație. Hegseth a acordat aliaților un termen de șase luni pentru „a face ordine”, urmând ca Pentagonul să evalueze dacă prezența militară americană și investițiile în NATO mai sunt justificate de respectarea obligațiilor de către parteneri.

Rachel Ellehuus, analist în cadrul think-tank-ului RUSI, avertizează că o astfel de retorică subminează solidaritatea NATO, credibilitatea angajamentelor SUA și, în ultimă instanță, interesele de securitate ale Washingtonului.

Criterii neclare și incertitudine la nivelul Alianței

Detaliile exacte ale acestei evaluări rămân învăluite în mister. „Programul va urmări ca NATO să se îndrepte rapid și irevocabil spre un leadership european, europenii asumându-și responsabilitatea principală pentru propria apărare”, a declarat Hegseth, sugerând că procesul va implica comandanți militari americani, membri ai Congresului și pe aliații înșiși. Contribuțiile SUA la bugetul comun al NATO vor depinde direct de aceste rezultate.

Înainte de a pleca de pe aeroportul din Bruxelles, Hegseth a lăsat să se înțeleagă că va fi revizuită inclusiv amplasarea bazelor militare: „Trebuie să analizăm unde ne putem asigura accesul și dreptul de survol atunci când este necesar, pentru ca America să aibă o poziție corectă pe continent”.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a recunoscut lipsa de claritate din jurul acestui demers, dar a apărat eforturile continentului: „Vedem sume impresionante. În 2025, Europa și Canada vor cheltui cu 90 de miliarde de dolari mai mult decât în 2024, ceea ce reprezintă o creștere de aproape 20% a cheltuielilor de apărare”.

Riscurile unei politici bazate pe „pedeapsă și răzbunare”

Deși aliații europeni au preluat o mare parte din logistica ajutorului pentru Ucraina după ce administrația Trump a sistat finanțarea Kievului și continuă să achiziționeze sisteme de apărare aeriană de miliarde de dolari de la companii americane, presiunea Washingtonului rămâne uriașă,notează AP.

Anunțul revizuirii umbrește perspectivele următorului summit NATO, programat să aibă loc în Turcia, în perioada 7-8 julie. Analistul Rachel Ellehuus insistă că deciziile privind dislocarea trupelor „trebuie să se bazeze pe evaluări detaliate ale amenințărilor, cerințe operaționale și planificare militară, nu să fie folosite ca instrumente de recompensă, pedeapsă sau răzbunare”. O astfel de abordare transmite semnale periculoase adversarilor, sugerând că angajamentele de securitate ale SUA sunt negociabile și au un preț pur tranzacțional.

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