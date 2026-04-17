Vineri, 17 Aprilie 2026
Adevărul
Trump sugerează că ar putea călători personal în Pakistan pentru a încheia un acord cu Iranul

Președintele Donald Trump a declarat că este pregătit să călătorească personal în Pakistan pentru a media un acord de pace cu Iranul.

Președintele SUA,DOnald Trump/FOTO:EPA/EFE
Într-o intervenție în fața reporterilor de la Casa Albă, liderul de la Washington s-a declarat optimist în privința negocierilor în desfășurare în regiune și a sugerat că ar putea merge la Islamabad dacă se va ajunge la o înțelegere finală.

„Aș merge”, a spus Trump. „Pakistanul s-a comportat excelent. Au fost foarte corecți. Islamabad... s-ar putea să merg, da. Dacă acordul se semnează la Islamabad, probabil voi merge.”

În prezent, administrația americană l-a trimis pe vicepreședintele JD Vance să conducă discuțiile de pace, alături de Steve Witkoff și Jared Kushner.

Președintele a avut cuvinte de laudă la adresa conducerii civile și militare pakistaneze, numindu-i în mod specific pe premierul Shehbaz Sharif și pe comandantul armatei, Asim Munir, pe care l-a desemnat în mod repetat cu gradul de mareșal.

„Mareșalul lor a fost extraordinar”, a spus Trump, adăugând că „premierul a fost foarte bun”.

Potrivit unor informații Reuters, președintele a sugerat că o nouă rundă de discuții între Statele Unite și Iran ar putea avea loc chiar în acest weekend, ceea ce a alimentat speranțele că războiul s-ar putea apropia de sfârșit.

Trump susține că Iranul ar acceptat să renunțe la deținerea de arme nucleare pentru o perioadă de peste 20 de ani, după ce ambițiile nucleare ale Teheranului au reprezentat un obstacol major în negocierile de la Islamabad de săptămâna trecută.

„Vom vedea ce se întâmplă. Dar cred că suntem foarte aproape de un acord cu Iranul”, a declarat el.

Războiul cu Iranul, declanșat la 28 februarie printr-un atac combinat americano-israelian, s-a soldat cu mii de victime și a dus la o creștere bruscă a prețului petrolului, generând dificultăți politice majore pentru administrația de la Washington.

În cazul în care încetarea focului din Liban va deschide calea către un acord de pace mai amplu cu Iranul, aceasta ar reprezenta o victorie semnificativă pentru administrația Trump, care până acum a depus eforturi considerabile pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz și pentru blocarea drumului Iranului către o armă nucleară.

„Avem o relație foarte bună cu Iranul în acest moment”

„Cred că avem o șansă”, a spus Trump, referindu-se la un posibil acord cu Teheranul. „Și dacă acest lucru se va întâmpla, petrolul va scădea mult, prețurile vor scădea considerabil, inflația va scădea semnificativ și, mult mai important decât toate acestea, nu vom mai avea parte de un holocaust nuclear.”

Președintele a declarat că nu este sigur dacă armistițiul de două săptămâni convenit cu Iranul săptămâna trecută va trebui prelungit și a adăugat că Teheranul dorește să ajungă la o înțelegere. „Avem o relație foarte bună cu Iranul în acest moment, oricât de greu ar fi de crezut. Și cred că acest lucru se datorează unei combinații între aproximativ patru săptămâni de bombardamente și un blocaj foarte puternic”, a mai spus Trump.

Donald Trump minimalizează durata războiului cu Iranul: „Au trecut doar două luni”

La discuțiile de la sfârșitul săptămânii trecute, Statele Unite au propus o suspendare pe 20 de ani a tuturor activităților nucleare ale Iranului – o concesie aparentă față de cererile de lungă durată privind o interdicție permanentă. Teheranul a sugerat o suspendare de trei până la cinci ani, potrivit unor surse familiarizate cu propunerile.

Washingtonul a insistat ca orice uraniu puternic îmbogățit să fie îndepărtat din Iran. La rândul său, Teheranul a cerut ridicarea sancțiunilor internaționale.

Două surse iraniene au declarat că există semne ale unui compromis în privința stocului de uraniu îmbogățit, Teheranul luând în considerare expedierea unei părți – dar nu a întregului stoc – în afara țării, o opțiune pe care o exclusese anterior.

Armistițiul din Liban are ca scop încetarea conflictului dintre Israel și gruparea libaneză Hezbollah, aliată Iranului, un conflict care a reizbucnit pe fondul războiului dintre SUA, Israel și Iran.

Trump a declarat că a avut „discuții excelente” cu premierul israelian Benjamin Netanyahu și cu președintele libanez Joseph Aoun și că intenționează să îi invite pe amândoi la Casa Albă pentru „discuții substanțiale”.

Iranul a salutat încetarea focului în Liban, afirmând că aceasta face parte dintr-un acord încheiat cu Statele Unite și mediat de Pakistan, au relatat mass-media iraniene, citând un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe.

Războiul cu Iranul s-a extins în Liban pe 2 martie, când Hezbollah a deschis focul în sprijinul Teheranului, declanșând o ofensivă israeliană în Liban la 15 luni după ultimul conflict major.

„Probleme spinoase” rămân pe masă

Închiderea Strâmtorii Ormuz – prin care tranzitează o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol și gaze – a provocat cel mai grav șoc al prețurilor petrolului din istorie și a forțat Fondul Monetar Internațional să își reducă perspectivele privind economia globală, avertizând că un conflict prelungit ar putea aduce lumea la un pas de recesiune.

O sursă diplomatică a declarat că mediatorul pakistanez-cheie, comandantul armatei Asim Munir, a sosit miercuri la Teheran și a înregistrat progrese în ceea ce privește „problemele spinoase”, deși Teheranul a afirmat că soarta programului său nuclear nu a fost încă tranșată.

Trump a declarat că un eventual acord ar duce la redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Un oficial iranian de rang înalt a declarat pentru Reuters că vizita lui Munir a alimentat speranțe mai mari pentru o a doua rundă de negocieri și pentru o prelungire a armistițiului, dar a precizat că rămân diferențe fundamentale în privința programului nuclear.

Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a declarat joi că trupele americane sunt pregătite să reia operațiunile de luptă dacă nu se ajunge la un acord.

O sursă din domeniul securității din Pakistan a declarat pentru Reuters că Washingtonul s-a oferit să ridice sancțiunile și să deblocheze active iraniene în valoare de miliarde de dolari pentru a asigura încheierea unui acord. Cu toate acestea, sursa a adăugat că Iranul va redeschide strâmtoarea numai dacă se ajunge la un armistițiu permanent și dacă există garanții din partea Națiunilor Unite că Statele Unite și Israelul nu vor mai lansa atacuri în viitor.

„Sperăm că mareșalul va avea un proiect de acord în mână atunci când va părăsi Teheranul”, a spus sursa.

