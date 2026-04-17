Uraniu și neîncredere: de ce negocierile SUA–Iran se împotmolesc tocmai acolo unde contează cel mai mult?

Negocierile SUA–Iran intră într-un punct critic: uraniul decide totul. În paralel, Europa se divide între Emmanuel Macron și Friedrich Merz.

Am efectuat pentru dumneavoastră, ca să înțelegeți unde ne aflăm la ora actuală în discuțiile dintre Teheran și Washington, o analiză pe baza surselor Reuters și a informațiilor publice occidentale despre ceea ce se întâmplă. Sunt multe păreri unele le spun eu contorsionate altele care reflectă realitatea. Articolul de astăzi încercă o asamblare a ceea ce avem pe tabla de joc de tip Go inclusiv poziția Europei față de această criză. Dar hai să vedem ce se întâmplă. Chiar și cu un mediator pakistanez în joc și cu semnale de bunăvoință de ambele părți, dosarul nuclear rămâne obstacolul care refuză să se miște. Chiar  și cu sprijinul din spatele scenei al Beijingului dosarul rămâne complicat. Există un punct în orice negociere în care retorica diplomatică cedează locul aritmeticii dure. În discuțiile dintre Statele Unite și Iran, acel punct are un nume tehnic — uraniu înalt îmbogățit — și o greutate politică enormă.

Orice acord final se va construi, sau se va prăbuși, în funcție de ce se decide în privința acestui stoc. Potrivit informațiilor apărute în ultimele zile, decalajul dintre cele două poziții este spectaculos. Washingtonul cere o pauză de douăzeci de ani în activitățile de îmbogățire a uraniului. Teheranul a oferit trei până la cinci ani. Nu este o diferență de nuanță — este o diferență de generații. Între o pauză de două decenii și una de trei ani nu există un punct de mijloc comod; există o prăpastie care reflectă viziuni fundamental diferite despre ce înseamnă un acord durabil. Dar chiar mai spinoasă decât durata pauzei este întrebarea despre stocul existent. Iranul a acumulat în ultimii ani cantități semnificative de uraniu îmbogățit la niveluri ridicate — suficient, în teorie, pentru a produce material fisionabil în timp relativ scurt dacă ar decide să accelereze. Statele Unite cer eliminarea completă a acestui stoc de pe teritoriul iranian. Iranul propune fie diluarea lui, fie transferul doar parțial în altă țară.

Diferența nu este semantică. Un stoc diluat poate fi reconcentrat. Un stoc transferat parțial rămâne, prin definiție, parțial acasă. Iar centrifugele — chiar dacă ar fi oprite sau dezasamblate — pot fi reconstruite. Îngrijorarea Washingtonului este că orice scenariu în care Iranul păstrează o parte din capacitate și din material transformă pauza negociată nu într-o garanție, ci într-un interval de timp în care Teheranul ar putea perfecționa tocmai instrumentele pe care ar promite să le suspende. Un diplomat occidental a rezumat situația cu o franchețe rară pentru limbajul diplomatic: dosarul nuclear «rămâne obstacolul principal». Formularea este simplă, dar greutatea ei este considerabilă. Ea sugerează că progresele raportate în alte capitole ale negocierilor — inclusiv cele atribuite medierii pakistaneze în unele puncte sensibile — riscă să rămână suspendate atâta vreme cât miezul dur al problemei nu este rezolvat. Medierea pakistaneză merită o notă aparte. Islamabadul are un interes strategic legitim în stabilitatea regională și relații funcționale atât cu Teheranul, cât și cu capitalele occidentale. Că a reușit să deblocheze unele puncte de fricțiune este un semnal că există voință politică minimă de ambele părți. Dar mediatorul, oricât de abil, nu poate comprima distanța de la trei la douăzeci de ani printr-o formulă de compromis. Aceasta trebuie construită de principalii actori înșiși.

Contextul mai larg nu simplifică ecuația. Washingtonul operează sub presiunea unui calendar politic intern și a unor aliați regionali — Israel în primul rând — care privesc cu maximă suspiciune orice acord care lasă Iranului cel mai mic spațiu de manevră nucleară. Teheranul, la rândul său, negociază sub constrângerea sancțiunilor economice, dar și cu o opinie publică internă în care concesiile nucleare sunt percepute ca umilință națională. Niciuna dintre aceste presiuni nu favorizează flexibilitatea. Istoria dosarului nuclear iranian este, în fond, o istorie a momentelor în care acordul părea la îndemână — și a distanței care persista tocmai în punctele esențiale. JCPOA din 2015 a fost o realizare reală, dar a lăsat nerezolvate suficiente ambiguități pentru ca retragerea americană din 2018 să îl dezintegreze relativ ușor. Negocierile actuale au șansa să construiască ceva mai solid — sau riscă să repete același pattern: progres la periferie, blocaj în centru. Deocamdată, uraniul înalt îmbogățit rămâne pe masă, la propriu și la figurat. Și atâta vreme cât rămâne acolo, orice alt progres are un caracter provizoriu.

Strâmtoarea Hormuz: instrument de presiune în mâinile Teheranului

Iranul își valorifică poziția asupra Strâmtorii Hormuz pentru a obține concesii, menținând în același timp pretenția de a controla accesul la această cale navigabilă. Reuters a relatat pe 15 aprilie că Iranul a propus să permită navelor să tranziteze partea omaneză a Strâmtorii Hormuz fără interferențe dacă Statele Unite sunt de acord cu condiții care să prevină reluarea conflictului și să îndeplinească cererile iraniene. Iranul a legat extinderea accesului maritim de negocieri mai ample, inclusiv de cereri de deblocare a fondurilor iraniene și de încetare permanentă a loviturilor SUA și Israelului atât în acest război, cât și pe termen lung. Implicația „concesiei” Iranului este că ar putea amenința navele pentru a le descuraja să tranziteze partea omaneză a strâmtorii dacă Statele Unite nu acordă Iranului concesii semnificative. Acceptarea unor astfel de cereri ar arăta Iranului că poate constrânge Statele Unite folosind Strâmtoarea Hormuz atât în prezent, cât și în viitor.

Macron contra Merz: Europa se rupe din nou pe axa securității din Golf

Disputa dintre Emmanuel Macron și Friedrich Merz privind patrularea Strâmtorii Hormuz nu este doar un diferend punctual de politică externă. Este, mai degrabă, expresia unei rupturi strategice profunde în interiorul Europei — una care reapare de fiecare dată când continentul este forțat să aleagă între autonomie și dependență de Statele Unite. În timp ce Parisul propune o misiune navală „strict defensivă”, fără participare americană, Berlinul susține deschis alăturarea la eforturile coordonate de Donald Trump pentru securizarea uneia dintre cele mai importante artere energetice ale lumii. Diferența nu este doar de nuanță, ci de viziune.

Pentru Franța, Strâmtoarea Hormuz devine un test al doctrinei promovate de Macron în ultimii ani: „autonomia strategică europeană”. În logica Parisului, implicarea într-o operațiune condusă de Washington ar submina orice pretenție a Uniunii Europene de a acționa ca actor geopolitic independent. În plus, oficialii francezi avertizează — în linie cu analize apărute în presa precum Le Monde — că o misiune asociată cu SUA riscă să fie percepută de Teheran drept un act ostil, amplificând tensiunile deja existente. De cealaltă parte, Germania adoptă o abordare mult mai pragmatică. Pentru Berlin, securitatea maritimă în Golf nu poate fi garantată fără infrastructura militară, capacitatea de proiecție și descurajarea oferite de Statele Unite. Publicații precum Frankfurter Allgemeine Zeitung sau Die Welt reflectă această poziție: Europa nu are, cel puțin deocamdată, mijloacele necesare pentru a înlocui rolul american într-un teatru atât de volatil. În centrul acestei divergențe se află, inevitabil, revenirea lui Donald Trump și redefinirea relației transatlantice. Washingtonul nu mai oferă securitate necondiționată, ci cere contribuții, aliniere și participare directă.

Pentru Macron, această abordare confirmă necesitatea unei Europe autonome. Pentru Merz, ea confirmă exact opusul: că fără Statele Unite, Europa rămâne vulnerabilă. Presa anglo-saxonă surprinde această tensiune cu o claritate aproape brutală. The Economist vorbește despre „o Europă prinsă între ambiție și realitate”, în timp ce Financial Times notează că divergențele dintre Paris și Berlin riscă să transforme orice inițiativă comună într-un compromis diluat sau, mai grav, într-un eșec. Dincolo de retorică, implicațiile sunt concrete. O Europă incapabilă să ajungă la un consens asupra unei misiuni limitate de patrulare într-o zonă critică își subminează propria credibilitate strategică. În același timp, lipsa de coordonare oferă Iranului oportunitatea de a exploata fisurile occidentale, într-un moment în care echilibrul regional este deja fragil. În fond, disputa Macron–Merz readuce în prim-plan o întrebare esențială: poate Europa să devină un actor strategic independent sau va rămâne, în mod inevitabil, ancorată în arhitectura de securitate construită de Statele Unite? Deocamdată, răspunsul pare să fie unul inconfortabil: Europa încearcă să le împace pe amândouă — și riscă, din nou, să nu reușească niciuna pe deplin.

