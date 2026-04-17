Vineri, 17 Aprilie 2026
Adevărul
Donald Trump minimalizează durata războiului cu Iranul: „Au trecut doar două luni”

Preşedintele SUA Donald Trump a minimalizat durata războiului în curs cu Iranul, la un eveniment de campanie desfăşurat joi, comparând conflictul cu alte războaie ale SUA care au durat mai mult, relatează CNN.

Donald Trump FOTO: Profimedia

Au trecut două luni, adică două luni. Aţi fost în alte războaie timp de 18 ani, patru ani”, a spus Trump. „Şi ştiţi ceva? Vom avea victorie foarte curând”, a adăugat el

Trump a lăudat, de asemenea, evoluţia economiei sub conducerea sa, chiar dacă preţurile benzinei în Las Vegas, unde a vorbit joi seară, sunt în jur de 5 dolari pe galon.

„Am avut cea mai bună economie din istoria ţării noastre în primul meu mandat. Iar acum o depăşim - o depăşim cu mult”, a spus Trump. „În ciuda micii noastre diversiuni cu minunata ţară Iran, un loc minunat, şi a trebuit să facem asta pentru că altfel s-ar fi putut întâmpla lucruri rele”, a continuat preşedintele american, potrivit News.

Trump a numit, de asemenea, creşterea inflaţiei „falsă”, punând-o pe seama preţurilor la combustibil, despre care a sugerat că vor reveni la nivelurile de dinainte de război.

Nu uitaţi, avem o inflaţie oarecum falsă din cauza combustibilului, a preţurilor la energie”, a spus Trump.

Vorbind despre preţurile petrolului, înainte de a reveni la subiectul conflictului, Trump a afirmat: „Să vedem ce se întâmplă în următoarea săptămână sau cam aşa”.

S-ar putea să fiţi foarte impresionaţi, iar dacă sunteţi, votaţi pentru republicani”, a adăugat el, făcând referire la alegerile de la jumătatea mandatului.

„Vom avea victoria. Foarte curând”, a mai spus Trump despre război.

Comentariile preşedintelui vin în contextul în care anterior, acesta şi-a exprimat optimismul privind încheierea unui acord cu Iranul, susţinând că Teheranul este dispus să facă lucruri pe care nu le-ar fi făcut acum două luni.

Top articole

Partenerii noștri

image
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor Dan în conflictul Grindeanu vs. Bolojan (Sondaj comandat de Digi24)
digi24.ro
image
Justin Bieber a reaprins nostalgia la Coachella. Imagini inedite din timpul show-ului | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan avansează un scenariu exploziv: „E posibil să avem un guvern minoritar.” Președintele susține că PSD a încălcat acordul cu PNL, dar că referendumul PSD este legitim
gandul.ro
image
Cât de des se uită copiii președintelui la televizor? Nicușor Dan: „Au voie, când și când, la niște filme pe calculator”
mediafax.ro
image
Jaf la Institutul Oncologic București: 600.000 de lei pentru abonamente „fantomă”. iPhone-uri de lux, dispărute fără urmă
fanatik.ro
image
„Nu ești mult mai mamă, dacă ai născut pe cale naturală”. Interviu cu prof. dr. Monica Cîrstoiu, care desființează miturile „anticezariană” de pe panourile din București
libertatea.ro
image
„Lumea e devastată de o mână de tirani”. Papa Leon, după disputa cu Trump: Manipulează „numele lui Dumnezeu” pentru propriul câștig
digi24.ro
image
Atleta care a fugit România în SUA, a lucrat ca femeie de serviciu și acum e arhitect: „Povestea e foarte ciudată”
gsp.ro
image
FOTO O Jurnalistă celebră și un antrenor uriaș, filmați pe ascuns împreună! Ambii sunt căsătoriți
digisport.ro
image
Un ciclon lovește puternic România, iar apoi în țara noastră va ajunge un val de aer polar: Vremea o va lua razna pe în a doua jumătate a lunii aprilie
stiripesurse.ro
image
Ciclon peste România, mâine, apoi o masă de aer polar vine cu ploi și frig. Prognoza meteo ANM pentru a doua jumătate a lunii aprilie
antena3.ro
image
Carburanţii, mai ieftini cu un leu, temporar. Când se vor scumpi iar
observatornews.ro
image
Noua iubită a lui Valentin Sanfira a făcut haos în familia lui Liviu Dragnea: 'I-a băgat mâinile în gât'
cancan.ro
image
Un pensionar a obligat Casa de Pensii să îi recunoască 15 ani ca munciți la grupa a II-a. Ce meserie a avut?
newsweek.ro
image
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
prosport.ro
image
Eşti filmat în loc public iar imaginile sunt postate pe reţelele sociale. Ce poţi face, conform Codului Civil
playtech.ro
image
Transfer-șoc! Fostul star de la FCSB, aproape să semneze
fanatik.ro
image
AUR coboară la 37%, minimul după prezidențiale. Analist: „Extrema dreaptă-balamuc e în declin. George Simion este un semnal de alarmă pentru noi toți”
ziare.com
image
Vinicius, lăsat la stadionul lui Bayern după decizia UEFA! Autocarul lui Real Madrid a plecat fără el
digisport.ro
image
Noua lege a salarizării bugetarilor: 3 scenarii pe masa Coaliției de guvernare
stiripesurse.ro
image
ANALIZĂ Partidul obscur care plătește pe consultanță mai mult decât PSD și PNL. Sute de mii de euro pe an
cotidianul.ro
image
Valentin Sanfira s-a enervat după ce Codruța Filip a confirmat că a înșelat-o. Ce a putut să spună: Dețineți adevărul suprem
romaniatv.net
image
Izvorul Tămăduirii 2026. Tradiții și miracole în Vinerea Luminată. Ce este interzis și ce este obligatoriu astăzi
mediaflux.ro
image
„Una dintre cele mai frumoase sportive” din România are o poveste cutremurătoare: „Cum să îmi fie rușine?!”
gsp.ro
image
Noua iubită a lui Valentin Sanfira, scandal cu Marian Vanghelie. Fosta noră a lui Dragnea, fugărită cu mașina: „Mă urmărea și făcea pe proasta. Am început să țip, cine-i escroaca asta?” VIDEO
actualitate.net
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Sarah, fiica cea mică a Anamariei Prodan, de nerecunoscut. Cum arată după ce a „topit” un număr considerabil de kilograme
click.ro
image
Filmările la „Survivor” s-au încheiat. Cine sunt cei doi concurenți care se luptă pentru marele premiu de 100.000 de euro
click.ro
image
A rămas fără dinți după ce a mers în Turcia să-și repare dantura: „Aș vrea să pot da timpul înapoi”
click.ro
Printul Andrew si Sarah Ferguson profimedia 0659279551 jpg
”Ești o vacă grasă!” Șirul necontenit de insulte venite chiar de la soț au devastat-o pe ”ducesa nimfomană”
okmagazine.ro
Leonardo DiCaprio l a jucat pe nemilosul Ludovic al XIV lea, profimedia 0473404484 jpg
Amantele se încăierau să-i satisfacă fanteziile intime ”Regelui nemilos”. Se juca murdar la curte, iar una din ibovnice îi făcea vrăji
okmagazine.ro
ChatGPT Image Apr 16, 2026, 01 59 41 PM png
Luna Nouă în Berbec din 17 aprilie 2026 dă startul la curaj, decizii și începuturi noi
clickpentrufemei.ro
Intrarea Regelui Matia în Buda, pictură de Benczur Gyula, 1919 (© Magyar Nemzeti Galeria)
Știați că există o legendă potrivit căreia familia Corvinilor ar proveni din vechea familie romană Valeria Corvina?
historia.ro
Click!

image
Prietenii lui Valentin Sanfira rup tăcerea despre trecutul lui. Ce obișnuia să facă fostul soț al Codruței Filip: „Mi-a spus el în culise”
image
Sarah, fiica cea mică a Anamariei Prodan, de nerecunoscut. Cum arată după ce a „topit” un număr considerabil de kilograme

OK! Magazine

image
„A omorât-o pe mama”. Acuzația șocantă pe care a făcut-o Prințul Harry în turneul australian

Click! Pentru femei

image
Luna Nouă în Berbec din 17 aprilie 2026 dă startul la curaj, decizii și începuturi noi

Click! Sănătate

image
Cardiologii confirmă: cea mai bună metodă de a-ți scădea tensiunea arterială rapid, în siguranță