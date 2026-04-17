Mobilizare fără precedent în Iran: 26 de milioane de voluntari s-ar fi înscris în armată prin campania „Donează-ți viața”

O mobilizare masivă în Iran ar fi adunat 26 de milioane de voluntari pentru serviciul militar, susține regimul de la Teheran. Mișcarea vine pe fondul tensiunilor regionale în creștere și al eforturilor diplomatice de a preveni escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu.

O campanie de mobilizare de amploare din Iran a atras un număr fără precedent de participanți, iar presa de stat relatează că 26 de milioane de persoane s-ar fi „înscris voluntar” pentru serviciul militar, în cadrul inițiativei intitulate „Donează-ți viața”. La o populație de aproximativ 90 de milioane de locuitori, aceasta ar însemna aproape 29% dintre cetățeni, scrie Novinite.

Potrivit informațiilor oficiale, voluntarii urmează să fie desfășurați alături de Gărzile Revoluționare Islamice și de armata regulată, iar autoritățile iau în considerare și formarea unor „lanțuri umane” pentru protejarea unor obiective sensibile.

Printre cei listați ca participanți se află președintele Masoud Pezeshkian, membri ai cabinetului, președintele parlamentului Mohammad Bagher Ghalibaf, precum și figuri publice din sport și cultură.

În paralel, activitatea diplomatică continuă în culise. Pakistanul a intervenit ca posibil mediator, iar șeful armatei, Asim Munir, a condus discuții la Teheran privind reluarea negocierilor dintre Iran și Statele Unite. Un purtător de cuvânt al Casei Albe a transmis un optimism prudent, menționând că noi discuții ar putea avea loc la Islamabad.

„Un acord este de preferat”, a declarat președintele american Donald Trump, sugerând totodată posibile evoluții iminente și descriind următoarele zile drept potențial „uimitoare”.

Piețele petroliere au reacționat la perspectiva reluării dialogului, prețurile scăzând ușor pe fondul speranțelor de detensionare.

Totuși, tensiunile rămân ridicate în regiune. Teheranul a avertizat că ar putea perturba rutele comerciale din Marea Roșie, Golful Persic și Marea Omanului dacă Washingtonul menține blocada navală, despre care un oficial american de rang înalt a spus că ar putea continua „pe termen nelimitat”.

În paralel, China a cerut Iranului să asigure „libertatea și siguranța navigației” în Strâmtoarea Hormuz, subliniind miza globală a situației. Între timp, traficul maritim continuă în ciuda restricțiilor, iar petroliere aflate sub sancțiuni ar fi intrat în Golf și s-ar fi îndreptat către porturi iraniene.

Efectele regionale ale conflictului devin tot mai vizibile. Atacuri israeliene în sudul Libanului au ucis mai multe persoane, inclusiv paramedici aflați într-o misiune de salvare, ceea ce a determinat Beirutul să condamne atacul drept „o nouă crimă de război”.

Au fost raportate și confruntări intense între forțele israeliene și Hezbollah, cu distrugeri de infrastructură, inclusiv la un spital. În ciuda declarațiilor americane potrivit cărora Israelul și Libanul ar putea purta în curând primele discuții după decenii, oficialii libanezi susțin că nu există „nicio informație” care să confirme astfel de contacte.

În interiorul Iranului, măsurile de securitate s-au intensificat. Autoritățile au anunțat arestarea a patru persoane acuzate de legături cu serviciul israelian Mossad, susținând că acestea au transmis informații militare sensibile în timpul conflictului. În același timp, viața de zi cu zi este tot mai afectată de război, guvernul ordonând trecerea tuturor școlilor din țară la învățământ online începând cu 21 aprilie.