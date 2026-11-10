 Trump stârnește indignare cu o declarație controversată despre Zelenski: „A arătat o mare lipsă de respect față de Rusia” | adevarul.ro
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Video Trump stârnește indignare cu o declarație controversată despre Zelenski: „A arătat o mare lipsă de respect față de Rusia”

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Președintele american Donald Trump a făcut o nouă declarație controversată: a afirmat că Ucraina ar fi dat dovadă de „o mare lipsă de respect” față de Rusia la prima întâlnire dintre reprezentanții celor două țări. Declarația, referitoare la președintele ucrainean Volodimir Zelenski, a fost criticată dur pe rețelele sociale.

Întrebat de jurnalistul Ross Douthat într-un interviu acordat emisiunii „60 Minutes” despre relațiile dintre Moscova și Kiev, Donald Trump a susținut că, la prima lor întâlnire, ucrainenii au dat dovadă de lipsă de respect față de Rusia.

„Când au avut prima întâlnire, a fost manifestată o mare lipsă de respect față de Rusia”, a declarat liderul de la Casa Albă.

Afirmația a provocat numeroase reacții critice. Fondatorul organizației Renew Democracy a comentat ironic că este „lipsit de respect să nu vrei să fii invadat și ucis”. La rândul său, jurnalistul de război Illia Ponomarenko a catalogat declarația drept „fantastic de stupidă”.

Fostul ambasador american în Rusia, Michael McFaul, a comparat poziția lui Trump cu o eventuală solicitare adresată americanilor de a manifesta respect față de Al-Qaeda după atacurile teroriste împotriva Statelor Unite.

Negocieri între Rusia, Ucraina și SUA, la Abu Dhabi

Declarațiile președintelui american vin în contextul în care reprezentanții Rusiei, Ucrainei și Statelor Unite urmează să participe la discuții menite să identifice o soluție pentru încheierea războiului.

Întâlnirea de două zile este programată să înceapă marți, la Abu Dhabi, și marchează reluarea negocierilor trilaterale după discuțiile anterioare din acest an, care nu au produs progrese vizibile.

Moscova și Kievul rămân însă profund divizate în privința condițiilor unui eventual acord de pace. Vladimir Putin solicită retragerea trupelor ucrainene din cele patru regiuni anexate ilegal de Rusia în septembrie 2022, precum și renunțarea Ucrainei la obiectivul aderării la NATO. Liderul de la Kremlin mai cere limitarea capacităților armatei ucrainene și ridicarea restricțiilor impuse limbii ruse și Bisericii Ortodoxe afiliate Moscovei, potrivit The Mirror US.

Volodimir Zelenski a respins în repetate rânduri cedarea voluntară a teritoriilor pe care Rusia nu a reușit să le cucerească integral. Kievul consideră că un armistițiu imediat ar trebui să reprezinte primul pas către un acord de pace și insistă că orice înțelegere trebuie să includă garanții de securitate împotriva unei noi agresiuni rusești.

Între timp, luptele continuă de-a lungul frontului de aproximativ 1.200 de kilometri, iar cele două țări și-au intensificat atacurile cu drone și rachete. Rusia și-a concentrat o parte dintre lovituri asupra infrastructurii energetice ucrainene, în încercarea de a afecta aprovizionarea cu energie înaintea sezonului rece.

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