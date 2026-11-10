 Cum reușesc rachetele rusești să lovească podurile din Ucraina. Explicațiile unui expert și planurile autorităților de la Kiev | adevarul.ro
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Cum reușesc rachetele rusești să lovească podurile din Ucraina. Explicațiile unui expert și planurile autorităților de la Kiev

Război în Ucraina
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Rusia ar putea folosi sisteme speciale de ghidare pentru a lovi cu precizie podurile din Ucraina, în pofida perturbării semnalelor de navigație. Atacurile au afectat infrastructura de transport din Kiev, iar președintele Volodimir Zelenski a cerut elaborarea unui program de transport public gratuit la suprafață, pentru situațiile în care metroul și circulația pe poduri sunt întrerupte.

Rușii au lovit podurile pestre Nipru din Kiev
Pod pestre Nipru în Kiev Foto: Facebook/s.hrynkevych

Forțele ruse continuă să atace podurile din Ucraina cu rachete balistice Iskander. Potrivit lui Serhii „Flash” Beskrestnov, consilier al președintelui ucrainean pentru dezvoltarea tehnologiilor de apărare, armata rusă ar putea folosi sisteme speciale de ghidare pentru a crește precizia loviturilor.

Într-un mesaj publicat pe Telegram, Beskrestnov a explicat că perturbarea semnalelor de navigație pe teritoriul Ucrainei, în timpul alertelor aeriene, face dificilă atingerea unei ținte cu precizie foarte mare folosind doar sistemele inerțiale ale rachetelor.

Potrivit expertului, Rusia ar putea compensa această limitare prin utilizarea unor sisteme de ghidare optică sau radar, care permit ajustarea traiectoriei în apropierea țintei.

Acesta a descris un mecanism prin care sistemul de ghidare analizează terenul în faza finală a zborului și corectează traiectoria rachetei. Afirmațiile sale nu au fost confirmate independent.

Podurile din Kiev, vizate de atacurile rusești

Atacurile au afectat în repetate rânduri infrastructura care leagă cele două maluri ale fluviului Nipru.

În noaptea de 6 spre 7 noiembrie, Podul de Nord din Kiev a fost din nou lovit în timpul unui atac rusesc cu rachete balistice asupra capitalei și regiunii înconjurătoare. Președintele Zelenski a declarat că Rusia a lansat 36 de rachete balistice.

Potrivit informațiilor publicate de autoritățile ucrainene, atacul a avariat carosabilul, rețeaua de contact pentru troleibuze și o linie electrică. Unda de șoc a afectat și cinci camioane parcate în apropierea podului.

Un alt atac, desfășurat în seara de 26 octombrie și în noaptea de 26 spre 27 octombrie, a vizat Podul de Sud. Au fost raportate avarii și la infrastructura metroului din capitală.

Din primele zile ale lunii octombrie, Rusia și-a intensificat atacurile asupra podurilor, afectând transportul civil și circulația mărfurilor. În mai multe rânduri, oamenii au fost nevoiți să traverseze podurile pe jos, după ce avariile și alertele aeriene au dus la întreruperea circulației vehiculelor și trenurilor.

Zelenski cere un program de transport gratuit în capitală

În contextul dificultăților tot mai mari de deplasare prin Kiev, președintele Volodimir Zelenski i-a cerut, pe 8 noiembrie, premierului Serhii Korețki să pregătească un program de transport public gratuit la suprafață.

Măsura ar urma să faciliteze deplasarea locuitorilor în cazul în care atacurile rusești provoacă întreruperi ale circulației metroului sau închiderea podurilor.

Potrivit consilierului prezidențial Dmitro Litvin, detaliile planului ar putea fi prezentate în ziua următoare.

Zelenski a declarat că autoritățile analizează numărul de vehicule necesare și reorganizarea traficului în anumite zone ale capitalei.

Propunerea a fost criticată de primarul Kievului, Vitali Kliciko, care a atras atenția că orașul se confruntă și cu o lipsă de șoferi calificați pentru autobuze.

Kliciko a susținut că, înainte de anunțarea unor programe de transport gratuit, guvernul central ar trebui să achite aproximativ opt miliarde de grivne, sumă pe care administrația locală o consideră o datorie pentru subvenționarea transportului public.

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Relațiile dintre Zelenski și Kliciko sunt marcate de o rivalitate politică de mai mulți ani. Președintele a lăudat în repetate rânduri organizarea orașului Harkov în condiții de război, inclusiv măsurile de pregătire pentru iarnă, criticând în același timp administrația capitalei.

Harkov se numără printre puținele orașe ucrainene care oferă transport public gratuit.

Nu este prima dată când administrația prezidențială propune facilități de transport în cadrul unui pachet de sprijin pentru populație pe timpul iernii. În 2025, fostul premier Iulia Sviridenko primise sarcina de a pune în aplicare mai multe programe, printre care călătorii gratuite cu trenurile companiei feroviare naționale și plăți unice pentru cetățeni.

Inițiativele au fost criticate de opozanți, care le-au considerat măsuri populiste și au avertizat că ar putea direcționa fonduri publice de la prioritățile urgente ale războiului.

Noua propunere apare într-un moment în care Ucraina se confruntă cu ceea ce oficialii au descris drept cea mai dificilă situație bugetară de la începutul invaziei ruse, în 2022.

UE pregătește sprijin de urgență pentru sectorul energetic

În paralel cu problemele de transport, Ucraina încearcă să obțină sprijin suplimentar pentru infrastructura energetică, afectată de atacurile rusești înaintea unei noi ierni.

Pe 9 noiembrie, Zelenski a anunțat că Uniunea Europeană a convenit activarea unui mecanism special de urgență pentru a oferi ajutor rapid Ucrainei.

Anunțul a fost făcut după o convorbire telefonică între președintele ucrainean și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„Acest lucru va permite furnizarea rapidă a finanțării necesare pentru cele mai urgente nevoi ale Ucrainei. Echipele noastre lucrează deja la acest lucru”, a transmis Zelenski pe platforma X.

Cei doi oficiali au discutat despre sprijinul energetic și umanitar european, în contextul în care Ucraina se pregătește pentru o nouă iarnă marcată de atacuri rusești.

Potrivit lui Zelenski, Kievul și regiunile Dnipropetrovsk, Sumî, Donețk și Herson se numără printre zonele cele mai afectate de loviturile asupra infrastructurii.

Rusia a lansat pe 3 noiembrie cel mai puternic atac asupra rețelei energetice ucrainene din acest an, potrivit președintelui.

Ajutorul european va fi acordat prin intermediul Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene, conceput pentru a permite statelor membre să răspundă împreună la dezastre naturale și crize umanitare.

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Purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Eva Hrncirova, a confirmat pentru publicația Kyiv Independent că mecanismul va fi folosit pentru sprijinirea Ucrainei. Un alt oficial european a precizat că ajutorul va include asistență pentru sectorul energetic.

Atacurile rusești asupra rețelei electrice amenință să lase populația fără electricitate, apă și încălzire în lunile de iarnă.

Ce se întâmplă cu podurile capitalei

În paralel cu măsurile de urgență, autoritățile de la Kiev analizează soluții pentru menținerea legăturilor de transport între cele două maluri ale Niprului.

Primarul Vitali Kliciko a anunțat alocarea unui miliard de grivne pentru un proiect care prevede construirea unor traversări combinate pe apă, în capitală.

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