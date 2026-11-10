 SUA observă o tendință puternică de încheiere a războiului din Ucraina. Trump: „Ambele părți sunt obosite de luptă” | adevarul.ro
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SUA observă o tendință puternică de încheiere a războiului din Ucraina. Trump: „Ambele părți sunt obosite de luptă”

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Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat luni că Washingtonul observă o „înclinaţie foarte puternică” către încetarea războiului Rusiei în Ucraina şi că ambele părţi sunt „obosite de luptă”, relatează Reuters.

Donald Trump
Donald Trump, președintele SUA Foto: AFP

Atât Rusia, cât şi Ucraina au dat dovadă, în cadrul unor discuţii private, de o oarecare flexibilitate cu privire la un posibil schimb de teritorii înaintea discuţiilor de la Abu Dhabi din această săptămână, a declarat luni un oficial american. Oficialul, care a informat reporterii înaintea discuţiilor ce vor începe marţi, a afirmat că garanţiile de securitate pentru Ucraina vor constitui un subiect major al discuţiilor, inclusiv posibilitatea unei apărări de tipul articolului 5 din Tratatul NATO pentru Kiev, scrie News.

„Observăm o înclinaţie foarte puternică spre încheierea războiului dintre Rusia şi Ucraina. Suntem implicaţi în acest demers”, a declarat Trump jurnaliştilor.

„Avem o discuţie foarte bună pe această temă la Abu Dhabi”, a mai declarat Trump reporterilor de la Casa Albă, în ajunul discuţiilor trilaterale conduse de SUA, programate în capitala Emiratelor Arabe Unite.

Trump promisese că va pune capăt conflictului la preluarea mandatului, în ianuarie 2025, dar obiectivul de a încheia războiul care a început odată cu invazia la scară largă a Rusiei în Ucraina, la începutul anului 2022, a rămas greu de atins.

Atât Ucraina, cât şi Rusia au adoptat o poziţie fermă în ceea ce priveşte teritoriul. Ucraina doreşte ca Rusia să fie împinsă înapoi la graniţa iniţială dintre cele două ţări, în timp ce liderul rus Vladimir Putin doreşte să obţină întreaga regiune a Donbasului.

Însă oficialul american a afirmat că ambele părţi dau semne, în privat, că ar fi dispuse să ajungă la un compromis. Orice acord teritorial ar urma să fie încheiat probabil la finalul negocierilor, odată ce se va ajunge la înţelegeri asupra altor aspecte, inclusiv asupra unei arhitecturi de securitate postbelică, a spus oficialul.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că succesele Ucrainei pe câmpul de luptă şi pierderile tot mai mari ale Rusiei consolidează poziţia Kievului în cadrul negocierilor.

Discuţiile de la Abu Dhabi vor fi primele din februarie.

Trimişii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner vor conduce eforturile de mediere ale SUA în cadrul discuţiilor de la Abu Dhabi, programate să dureze două zile. Oficialul a menţionat că este posibil ca trimişii să se deplaseze în Rusia la un moment dat după discuţii, pentru a se întâlni cu Putin.

Deşi a subliniat că negocierile vor dura ceva timp, oficialul a afirmat că există un optimism prudent din partea SUA cu privire la posibilitatea de a se înregistra progrese.

Zelenski a intrat în conflict cu Trump în ultimele săptămâni din cauza deciziilor preşedintelui american de a cumpăra motorină din Rusia, de a suspenda unele sancţiuni şi de a solicita Kievului să înceteze atacurile asupra rafinăriilor de petrol ruseşti. Trump a cerut, de asemenea, înlocuirea lui Zelenski.

Linia frontului de 1.200 km a rămas relativ statică timp de multe luni, forţele ruse controlând aproximativ 20% din teritoriul ucrainean.

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