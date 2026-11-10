Discreți, dar influenți: cine sunt europenii care încearcă să influențeze negocierile privind Ucraina, la Abu Dhabi

Oficialii europeni nu vor participa direct la negocierile principale desfășurate, marți, 10 noiembrie, în Emiratele Arabe Unite. Vor încerca însă să influențeze discuțiile din afara sălii în care se vor întâlni reprezentanții Ucrainei, Rusiei și Statelor Unite.

O nouă rundă de negocieri între Ucraina, Rusia și SUA Foto: AFP

Oficiali de rang înalt din Uniunea Europeană, NATO și principalele capitale europene au ajuns la Abu Dhabi, unde urmează să participe la discuții mediate de Statele Unite, menite să contribuie la încheierea războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Prezența lor urmărește să înlăture temerile că Europa ar putea fi exclusă complet din procesul diplomatic.

Negocierile au loc într-un moment în care îngrijorările europene privind eventualele concesii făcute Moscovei sunt tot mai mari. Săptămâna trecută, Jared Kushner, ginerele și consilierul președintelui american Donald Trump, a declarat că discuțiile se vor concentra asupra unei „noi arhitecturi de securitate europene”.

Formula este folosită frecvent de oficialii ruși pentru a descrie o posibilă reducere a prezenței NATO în statele aflate pe flancul estic al Alianței, precum și limitarea efectivelor și capacităților militare ale Ucrainei.

Delegația ucraineană va fi reprezentată de șeful Serviciului de Informații Externe, Rustem Umerov, alături de oficialii de rang înalt Kirilo Budanov și David Arahamia.

Delegația rusă ar urma să fie condusă de Vladimir Medinski, consilier al președintelui rus Vladimir Putin. Din partea Statelor Unite vor participa Jared Kushner și trimisul special american Steve Witkoff.

Echipa europeană va include consilierii pentru securitate națională ai Franței, Marii Britanii, Germaniei și Italiei, precum și reprezentanți de rang înalt ai NATO, Comisiei Europene și Consiliului European.

Participarea reprezentanților instituțiilor europene și a Italiei a fost obținută în urma demersurilor premierului italian Giorgia Meloni. Săptămâna trecută, aceasta i-a transmis o scrisoare președintelui Consiliului European, António Costa, în care a avertizat asupra riscului ca Europa să acționeze fragmentat în negocierile privind Ucraina.

Cu toate acestea, doi oficiali familiarizați cu organizarea întâlnirii au declarat că reprezentanții europeni nu sunt așteptați să participe direct la negocierile principale, chiar dacă se vor afla la Abu Dhabi.

Un oficial german a declarat pentru Politico că formatul discuțiilor „va fi stabilit pe măsură ce negocierile vor avansa”.

Potrivit acelorași surse, Kremlinul se opune participării directe a europenilor la masa negocierilor.

Cine reprezintă Europa la Abu Dhabi

Günter Sautter – Germania

Günter Sautter este consilierul pentru politică externă și securitate al cancelarului german Friedrich Merz. Diplomat de carieră, acesta a devenit una dintre figurile centrale ale eforturilor europene de a contribui la încheierea războiului din Ucraina și de a asigura Europei un rol în negocieri.

Pe lângă reprezentarea Germaniei în cadrul formatului E3, Sautter coordonează și așa-numitul „Format de la Berlin”, o inițiativă condusă de Germania, care reunește Ucraina, statele E3 și alte țări europene, între care Italia, Polonia și statele nordice. La discuții participă, de asemenea, NATO, Uniunea Europeană și alți parteneri internaționali, inclusiv Canada.

Obiectivul formatului este de a influența evoluția negocierilor de pace și de a coordona sprijinul acordat Kievului.

La o conferință de presă susținută săptămâna trecută alături de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, Friedrich Merz a declarat că Sautter își dedică acum o mare parte din timpul de lucru eforturilor diplomatice pentru încheierea războiului.

Principiul de la care pornește diplomatul german este că nicio discuție privind viitoarea arhitectură de securitate a Europei nu ar trebui să aibă loc înainte ca Rusia să accepte o încetare a focului.

Fabrizio Saggio – Italia

Italia va fi reprezentată la discuții și de Fabrizio Saggio, consilierul diplomatic al premierului Giorgia Meloni, potrivit unui oficial italian.

Numele său de familie înseamnă „înțelept” în italiană, iar presa din țară i-a atribuit porecla „Mister Wolf”, într-o aluzie la rolul său de specialist al premierului în gestionarea problemelor internaționale complexe. Saggio este omul la care Meloni apelează pentru soluții diplomatice și consiliere strategică.

Cei doi s-au cunoscut în timpul unei vizite a premierului italian în Tunisia, unde Saggio ocupa funcția de ambasador al Italiei. Meloni se afla atunci în țară pentru semnarea unui acord privind migrația.

„I-au trebuit 20 de minute ca să-și dea seama că el era omul potrivit pentru această misiune”, a declarat un diplomat italian.

Săptămâna trecută, într-o scrisoare adresată președintelui Consiliului European, António Costa, Meloni a criticat proliferarea formatelor de negociere privind Ucraina.

Ea a cerut ca situația să fie discutată și la reuniunea informală a liderilor europeni programată în această săptămână la Dublin. Premierul italian a solicitat clarificarea, „odată pentru totdeauna”, a întrebării privind cine reprezintă Uniunea Europeană la masa negocierilor și în baza cărui mandat.

António Costa a acceptat includerea subiectului pe agenda reuniunii.

În aceeași scrisoare, Meloni a precizat: „Nu solicit un loc pentru Italia într-un format sau altul”.

Italia a obținut însă un loc în delegația europeană de la Abu Dhabi.

Jeffrey van Leeuwen – NATO

Jeffrey van Leeuwen este șeful de cabinet al secretarului general al NATO, Mark Rutte.

Diplomat de carieră, cu experiență profesională în mai multe regiuni ale lumii, de la Kabul la Mumbai, van Leeuwen este un colaborator apropiat al lui Rutte. În perioada în care acesta din urmă era premier al Olandei, van Leeuwen a ocupat funcțiile de ministru al comerțului și consilier pentru securitate națională.

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Este considerat un profesionist sociabil și perspicace, care preferă să evite expunerea publică.

În acest an, el a contribuit la gestionarea mai multor crize cu care s-a confruntat NATO, multe dintre ele provocate sau amplificate de declarațiile și inițiativele lui Donald Trump. Printre acestea s-au numărat intenția președintelui american de a anexa Groenlanda și consecințele războiului american din Iran.

Din punct de vedere formal, NATO nu are un rol direct în negocierile pentru un acord de pace.

Cu toate acestea, în măsura în care discuțiile vor aborda subiecte care țin de Alianță: deplasarea trupelor, garanțiile de securitate sau eventuala aderare a Ucrainei la NATO –, van Leeuwen va avea un interes direct.

Potrivit unui oficial familiarizat cu situația, misiunea sa principală este să „observe și să informeze”, astfel încât „NATO să fie la curent cu ceea ce se discută”.

Jonathan Powell – Marea Britanie

Marea Britanie urmează să fie reprezentată de consilierul pentru securitate națională Jonathan Powell.

Fost colaborator al premierului britanic Tony Blair, Powell este cunoscut pentru rolul său în procesul de pace din Irlanda de Nord.

A revenit în serviciul public în timpul mandatului premierului Keir Starmer și și-a păstrat funcția ulterior, în timpul mandatului lui Andy Burnham.

Între timp, a devenit unul dintre cele mai importante canale de comunicare ale Londrei cu Washingtonul. Este cunoscut, de asemenea, pentru relația apropiată pe care o are cu trimisul special american Steve Witkoff.

Poziția sa a fost însă supusă unei atenții sporite în ultimele luni, după apariția unor informații potrivit cărora ar putea părăsi în curând Downing Street.

Björn Seibert – Comisia Europeană

Șeful de cabinet al președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, este unul dintre cei mai apropiați și mai influenți colaboratori ai acesteia.

În calitate de principal coordonator al activității politice și diplomatice a președintei Comisiei, Seibert joacă un rol central în discuțiile europene privind Ucraina.

Prezența sa la Abu Dhabi asigură participarea echipei Ursulei von der Leyen la procesul diplomatic în care Kievul, Washingtonul și Moscova vor discuta despre război.

Seibert a participat și la rundele anterioare de negocieri privind Ucraina, inclusiv la întâlnirile de la Miami și Oslo cu trimisul special american Steve Witkoff. Discuțiile au vizat garanțiile de securitate, chestiunile teritoriale și reconstrucția Ucrainei după război.

Potrivit unui oficial european, rolul său la Abu Dhabi va fi similar celui îndeplinit de consilierii pentru securitate națională ai statelor E3 și de reprezentantul NATO, Jeffrey van Leeuwen.

Seibert ar urma să participe la aceleași reuniuni cu aceștia.

Europenii vor primi însă, cel mai probabil, informări separate despre evoluția negocierilor principale. Kremlinul s-a opus în repetate rânduri prezenței lor în sala în care au loc întâlnirile trilaterale, inclusiv luni.

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Ana-Maria Boura – Consiliul European

În calitate de consilier principal pentru politică externă al președintelui Consiliului European, António Costa, Ana-Maria Boura va reprezenta la Abu Dhabi perspectiva statelor membre ale Uniunii Europene.

Prezența sa marchează revenirea Consiliului European în procesul de negociere privind Ucraina. Instituția nu a participat la rundele anterioare de discuții de la Miami și Oslo, unde Comisia Europeană a fost reprezentată de Björn Seibert.

Influența Bourăi este în creștere, în condițiile în care șeful de cabinet al lui António Costa, Pedro Lourtie, ar urma să părăsească funcția pentru a prelua o nouă misiune diplomatică în Statele Unite.

Lourtie a fost cel care a deschis, în această vară, un canal de comunicare cu Kremlinul, după o convorbire telefonică cu un oficial apropiat de Vladimir Putin.

Boura a avut, de asemenea, un rol important în pregătirea summitului Uniunea Europeană–Canada, fiind responsabilă de coordonarea, din partea UE, a declarației comune.

Emmanuel Bonne – Franța

În calitate de principal consilier diplomatic al președintelui Emmanuel Macron, Emmanuel Bonne este unul dintre oficialii trimiși în misiuni-cheie pentru pregătirea inițiativelor geopolitice importante ale liderului francez. Vizita de la Abu Dhabi face parte din această categorie.

Diplomat de carieră, cu experiență în mai multe funcții în Orientul Mijlociu, Bonne s-a alăturat echipei lui Macron în 2019. Mandatul său la Palatul Élysée este considerat unul îndelungat în comparație cu cel al altor colaboratori ai președintelui francez.

Potrivit informațiilor apărute în presă, în ianuarie 2025 Bonne intenționa să renunțe la funcție, dar Macron l-ar fi convins însă să rămână.

În februarie, Bonne a efectuat o vizită la Moscova, unde s-a întâlnit cu oficiali ruși. La momentul respectiv, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a calificat eforturile diplomatice ale Franței drept „jalnice”.