Joe Biden își reduce aparițiile publice din cauza cancerului. „Unele zile sunt mai bune decât altele”

Fostul președinte american Joe Biden, în vârstă de 83 de ani, a anunțat că va trebui să își limiteze aparițiile publice pentru promovarea memoriilor sale, din cauza problemelor de sănătate. Anunțul vine la mai bine de un an după ce a fost diagnosticat cu o formă agresivă de cancer de prostată, cu metastaze osoase.

Fostul președinte american Joe Biden (83 de ani) are cancer cu metastaze. Foto: Shutterstock

„Unele zile sunt mai bune decât altele. Asta nu m-a oprit, dar uneori mă încetinește”, a scris Joe Biden duminică, pe rețelele sociale. Fostul lider de la Casa Albă a explicat că, din acest motiv, nu va putea participa la atât de multe discuții despre cartea sa pe cât și-ar fi dorit.

Volumul, intitulat „America, promite-mi ceva” („Promise Me, America”), abordează în principal perioada în care Biden a ocupat funcția de președinte al Statelor Unite, dar și teme precum identitatea națională, valorile americane și rolul Washingtonului pe scena internațională.

Joe Biden îl critică pe Donald Trump în memoriile sale

În fragmente din carte publicate luni de revista The Atlantic, fostul președinte critică mai multe decizii ale succesorului său, Donald Trump. Biden deplânge în special anularea măsurilor adoptate în timpul mandatului său pentru combaterea schimbărilor climatice, chiar din prima zi a revenirii republicanului la Casa Albă.

De asemenea, democratul îl acuză pe Trump de responsabilitate politică pentru evenimentele din 6 ianuarie 2021, când susținătorii acestuia au luat cu asalt Capitoliul din Washington, încercând să împiedice certificarea rezultatelor alegerilor prezidențiale din 2020.

„Ceea ce a făcut Trump pe 6 ianuarie 2021 nu ar trebui uitat niciodată. Ar trebui să-l urmărească până în mormânt”, a scris Joe Biden.

Joe Biden suferă de cancer de prostată cu metastaze

Fostul președinte american a dezvăluit, în mai 2025, la patru luni după încheierea mandatului său, că a fost diagnosticat cu o formă agresivă de cancer de prostată, care s-a extins la nivelul oaselor.

În august 2026, fiul său, Hunter Biden, a anunțat că boala tatălui său s-a agravat, existând metastaze atât la nivelul oaselor, cât și în alte zone ale organismului. Acesta a descris afecțiunea drept una extrem de dureroasă și invalidantă.

Joe Biden a renunțat să candideze pentru un nou mandat prezidențial în 2024, din cauza îngrijorărilor legate de vârsta și starea sa de sănătate. În cursa electorală a intrat în locul său vicepreședinta Kamala Harris, care a fost învinsă de republicanul Donald Trump.