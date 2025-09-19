Democraţii din congresul SUA vor propune o lege pentru „protejarea libertăţii de exprimare” împotriva lui Donald Trump

Congresmenii democraţi au anunţat joi că vor propune o lege pentru „protejarea libertăţii de exprimare”, ameninţată, în opinia lor, de preşedintele american Donald Trump şi de guvernul său, în special de la asasinarea activistului conservator Charlie Kirk.

Oponenţii săi acuză administraţia Trump că încalcă libertatea de exprimare şi denunţă ca fiind cenzură suspendarea, miercuri, a popularului show de televiziunea al vedetei de la ABC Jimmy Kimmel pentru comentarii considerate nepotrivite după asasinarea lui Charlie Kirk la 10 septembrie, potrivit News.

„Este cenzură. Un control al statului asupra libertăţii de exprimare. Asta nu este America”, s-a indignat senatorul Chris Murphy într-o conferinţă de presă, acuzându-l pe Donald Trump că în loc să unească ţara, „exploatează” această „tragedie naţională” pentru a distruge opoziţia politică.

Proiectul de lege susţinut de mai mulţi aleşi democraţi vizează „crearea unei protecţii specifice pentru cei vizaţi din motive politice”, a explicat el. Acesta prevede „consecinţe reale pentru responsabilii guvernamentali care îşi folosesc puterea pentru a ataca libertatea de exprimare”, a adăugat congresmenul, fără a da detalii despre aceste măsuri sau despre un eventual calendar pentru promovarea textului în Congres.

„Libertatea de exprimare este o piatră de temelie a democraţiei noastre, iar acest guvern încearcă să o sufoce. Ei nu vor ca oamenii să se exprime atunci când nu le place ceea ce spun. Este o pantă către autocraţie”, s-a alarmat liderul minorităţii democrate din Senat, Chuck Schumer, văzând în aceasta o „cruciadă fără sfârşit”.

Trump, în război cu presa tradițională

Declaraţiile recente ale procurorului general, Pam Bondi, care a estimat că „discursurile instigatoare la ură” nu sunt protejate de primul amendament, au stârnit, de asemenea, reacţii vehemente, la fel ca şi atacurile administraţiei Trump împotriva presei tradiţionale, acuzată de partizanat.

Donald Trump a anunţat marţi că va da în judecată New York Times pentru calomnie, cerând 15 miliarde de dolari despăgubiri, după ce în iulie a declarat că va cere cel puţin 10 miliarde de dolari de la Wall Street Journal, tot pentru calomnie.

Textul elaborat de aleşii democraţi va avea ca scop „protejarea bisericilor, asociaţiilor, ziarelor, universităţilor, studenţilor, angajaţilor de orice preşedinte care îşi vizează oponenţii politici” – unii dintre aceştia fiind în vizorul lui Donald Trump de la revenirea sa la Casa Albă –, a precizat Greg Casar, ales în Camera Reprezentanţilor.

Congresmenii democraţi i-au îndemnat pe omologii lor republicani, majoritari în ambele camere, să susţină iniţiativa lor, punând „sănătatea democraţiei (americane) înaintea loialităţii faţă de liderul lor”.