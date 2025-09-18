search
Joi, 18 Septembrie 2025
Adevărul
Trump a calificat drept „veşti bune" anularea emisiunii lui Jimmy Kimmel de la ABC: „Un ratat complet"

Publicat:

Donald Trump a calificat marți drept „vești bune” faptul că programul de televiziune al lui Jimmy Kimmel a fost anulat de rețeaua ABC, după ce, în una din emisiunile sale, comediantul a ironizat impactul pe care moartea lui Charlie Kirk l-a avut asupra președintelui american.

Trump a felicitat ABC pentru retragerea emisiunii lui Kimmel. FOTO AFP
Trump a felicitat ABC pentru retragerea emisiunii lui Kimmel. FOTO AFP

Preşedintele SUA l-a caracterizat pe Kimmel ca fiind „un ratat complet” şi a subliniat că, potrivit lui, ratingul său este „foarte slab", potrivit EFE, citată de Agerpres.  

„Programul lui Kimmel, cu indicatori de audiență scăzuți, este anulat; felicitări ABC pentru că în final a avut curaj", a reacționat președintele Trump pe contul său oficial de pe rețeaua Truth Social.

Programul Jimmy Kimmel Live, difuzat noaptea pe ABC, reţea deţinută de Disney, a fost anulat după ce luni gazda a ironizat impactul pe care moartea lui Charlie Kirk (ucis pe 10 septembrie) l-a avut asupra preşedintelui Trump şi a difuzat un clip înregistrat săptămâna trecută în care un jurnalist îl întreabă pe preşedinte cum face faţă asasinatului, la care el răspunde: „Cred că foarte bine", trecând imediat la comentarii despre construirea noii săli de dans a Casei Albe.

Ce a spus Jimmy Kimmel despre „gaşca MAGA 

Kimmel a mai spus, în aceeaşi emisiune, că „gaşca MAGA a încercat cu disperare să îl eticheteze pe acest băiat (Tyler Robinson), care l-a ucis pe Charlie Kirk, ca fiind orice altceva decât unul dintre ei şi să facă tot posibilul pentru a obţine un câştig politic".

Responsabilă legal de ABC, compania Nexstar a emis o comunicat în care a afirmat că „se opune ferm comentariilor recente făcute de domnul Kimmel despre asasinarea lui Charlie Kirk şi va înlocui programul în pieţele sale afiliate la ABC".

Trump a profitat de mesajul său despre anularea programului lui Jimmy Kimmel pentru a cere, de asemenea, suspendarea emisiunii de noapte a lui Seth Meyers de la NBC, pe care a calificat-o drept „ratată” şi a criticat-o pentru audienţele sale scăzute şi pentru acoperirea media pe care o consideră părtinitoare.

Recentele acţiuni ale preşedintelui american împotriva unor persoane din mass-media se adaugă la procesul de de miliarde intentat publicaţiei The New York Times şi la episodul în care a încercat să reducă la tăcere un reporter australian la Casa Albă atunci când acesta l-a întrebat despre afacerile sale.

SUA

