Prezentatorul Jimmy Kimmel a stârnit un scandal uriaș după comentariile făcute în emisiunea „Jimmy Kimmel Live”, difuzată luni, despre asasinarea activistului conservator Charlie Kirk și despre reacția președintelui SUA, Donald Trump. Glumele sale au dus la suspendarea pe termen nedeterminat a show-ului.

În timpul emisiunii de luni, Kimmel a comentat uciderea lui Charlie Kirk, criticând tabăra conservatoare pentru felul în care a reacționat.

„Am coborât și mai jos în weekend, când gașca MAGA a încercat cu disperare să-l caracterizeze pe acest puști care l-a ucis pe Charlie Kirk ca fiind altceva decât unul dintre ei și a încercat tot ce a putut pentru a obține puncte politice din asta”, a spus Kimmel.

El a ironizat și reacția lui Donald Trump, difuzând un clip viral în care președintele, întrebat cum se simte după moartea lui Kirk, a vorbit despre renovările de la Casa Albă.

„Vineri, Casa Albă a arborat steagurile în bernă, ceea ce a stârnit unele critici, dar, din punct de vedere uman, se vede cât de greu îi este președintelui”, a spus Kimmel, înainte de a difuza imaginile.

După ce Trump a vorbit în clip despre construcția unei noi săli de bal la Casa Albă, Kimmel a continuat cu glumele: „(Trump) se află în a patra etapă a doliului: construcția. Demolare, construcție”.

Prezentatorul a adăugat ironic: „Nu așa deplânge un adult moartea cuiva pe care îl numea prieten. Așa deplânge un copil de 4 ani moartea unui peștișor auriu, da?”

Marți, Kimmel a revenit asupra subiectului și l-a acuzat pe Trump că „ațâță focul” prin atacurile sale la adresa stângii, potrivit The Guardian.

Contextul crimei lui Charlie Kirk

Charlie Kirk, fondatorul organizației conservatoare Turning Point USA, a fost împușcat mortal în timp ce ținea un discurs la o universitate din Utah.

Tyler Robinson, un tânăr de 22 de ani, a fost acuzat de crimă, însă motivele faptei nu au fost clarificate. Speculațiile au apărut după ce pe rețelele sociale s-au răspândit informații despre mesajele găsite pe cartușele de lângă armă și despre comentarii făcute de Robinson pe platforma Discord. Unii au sugerat că tânărul ar fi avut legături cu o mișcare rivală de extremă dreapta, dar tabăra conservatoare și autoritățile au afirmat că acesta provenea dintr-o familie republicană și ar fi împărtășit convingeri de stânga.

De ce a fost scoasă emisiunea lui Kimmel din grilă

Comentariile prezentatorului au atras reacții dure din partea președintelui Comisiei Federale pentru Comunicații (FCC), Brendan Carr, numit de Donald Trump.

„Aceasta este o problemă foarte, foarte serioasă în acest moment pentru Disney. Putem face acest lucru pe cale ușoară sau pe cale grea”, a declarat Carr într-un interviu. El a sugerat chiar că posturile locale de televiziune care difuzează „Jimmy Kimmel Live” ar putea fi investigate, amendate sau chiar să își piardă licențele.

Ca urmare, Nexstar Media Group a anunțat că va opri difuzarea show-ului pe cele 32 de posturi afiliate ABC. Decizia a fost salutată de Carr, care a spus că „au făcut ceea ce trebuia”.

La scurt timp, ABC a confirmat că Kimmel va fi retras din emisie, iar Sinclair, cel mai mare grup afiliat ABC din SUA, a precizat că nu va relua difuzarea emisiunii decât dacă se vor lua „măsuri adecvate”.

Reprezentanții ABC au transmis că afirmațiile lui Kimmel despre moartea lui Charlie Kirk „au fost ofensatoare și insensibile într-un moment critic al discursului politic național”.