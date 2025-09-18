Donald Trump a desemnat mişcarea „Antifa” drept organizaţie „teroristă”

Preşedintele american Donald Trump a anunţat miercuri, 17 septembrie, clasificarea mişcării „Antifa”, un termen generic pentru grupurile de extremă stânga care se pretind antifasciste, drept organizaţie „teroristă”.

Clasificarea mişcării „Antifa” drept organizație „teroristă” are loc la o săptămână după asasinarea activistului ultraconservator Charlie Kirk, notează AFP, citată de Agerpres.

„Am plăcerea să îi informez pe numeroşii noştri americani patrioţi că desemnez +Antifa+, o catastrofă a stângii radicale, bolnavă şi periculoasă, drept organizaţie teroristă”, a declarat preşedintele american pe reţeaua sa Truth Social, folosind majuscule ca de obicei.

„Voi recomanda insistent ca persoanele care finanţează +Antifa+ să facă obiectul unei anchete aprofundate”

Donald Trump, care se află în prezent în Regatul Unit pentru o vizită de stat, a adăugat:

„De asemenea, voi recomanda insistent ca persoanele care finanţează +Antifa+ să facă obiectul unei anchete aprofundate, în conformitate cu cele mai stricte norme şi practici juridice".

La începutul acestei săptămâni, Casa Albă a anunţat intenţia sa de a reprima ceea ce numeşte „terorismul intern” de stânga după asasinarea lui Charlie Kirk.

Tyler Robinson, suspectul acestui asasinat, este prezentat de o mare parte a dreptei drept un ucigaş de „extremă stângă”, deoarece le denunţase apropiaţilor săi„ura” vehiculată, potrivit lui, de Kirk şi a folosit muniţie gravată cu sloganuri antifasciste.

Robinson a fost inculpat oficial marţi de autorităţi, care au cerut pedeapsa cu moartea.

Charlie Kirk, 31 de ani, o figură a dreptei americane, şi-a folosit milioanele de urmăritori pe reţelele sociale şi intervenţiile în universităţi pentru a-l apăra pe Donald Trump în rândul tinerilor şi a răspândi ideile sale naţionaliste, creştine şi tradiţionaliste despre familie