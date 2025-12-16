search
Marți, 16 Decembrie 2025
Adevărul
Trump cere BBC despăgubiri de 10 miliarde de dolari după ce i s-ar fi denaturat un discurs din timpul asaltului asupra Capitoliului: „Și luptăm, luptăm din răsputeri”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a intentat un proces în valoare de 10 miliarde de dolari împotriva BBC, acuzând postul britanic de defăimare în urma difuzării unui documentar care a inclus un montaj controversat al discursului său din 6 ianuarie 2021.

Trump cere despăgubiri de 10 miliarde de dolari. FOTO: Profimedia
Trump cere despăgubiri de 10 miliarde de dolari. FOTO: Profimedia

Trump susține că BBC a încălcat atât legislația privind practicile comerciale, cât și normele legale privind defăimarea, prin editarea „intenționată, malițioasă și înșelătoare” a discursului său rostit înainte de asaltul asupra Capitoliului SUA, potrivit The Guardian.

BBC și-a cerut scuze luna trecută pentru editarea materialului, admițând că montajul a creat „impresia eronată” că Trump ar fi lansat un apel direct la violență. Cu toate acestea, instituția media a respins cererea de despăgubiri și a afirmat că nu există „nicio bază pentru o acțiune de defăimare”. Până în prezent, BBC nu a oferit un răspuns oficial la procesul intentat.

Documentarul Panorama, difuzat în Marea Britanie înaintea alegerilor prezidențiale din SUA din 2024, a prezentat un fragment din discursul lui Trump în care acesta părea să spună: „Vom merge la Capitoliu… și voi fi acolo cu voi. Și luptăm. Luptăm din răsputeri”. În realitate, afirmațiile au fost făcute la distanță de peste 50 de minute una de cealaltă, iar Trump susține că alăturarea lor a schimbat sensul mesajului, instigând la violență.

„Cred că trebuie să o fac. Au trișat. Au schimbat cuvintele care au ieșit din gura mea”, declara Trump luna trecută, anunțându-și intenția de a da în judecată BBC.

În noiembrie, un memorandum intern al BBC, ajuns în presă, a criticat modul în care a fost editat discursul, scandal care a dus la demisia directorului general al BBC, Tim Davie, și a șefei departamentului de știri, Deborah Turness.

Avocații BBC au susținut anterior că nu a existat nicio intenție malițioasă și că Trump nu a fost prejudiciat de difuzarea documentarului, subliniind că acesta a fost reales la scurt timp după apariția programului. De asemenea, ei au arătat că documentarul nu a fost distribuit pe canalele BBC din SUA și că Panorama a fost disponibil pe platforma BBC iPlayer doar pentru publicul din Regatul Unit.

În plângerea sa, Trump invocă însă acorduri de licențiere ale BBC cu alți distribuitori, inclusiv cu o companie media terță care ar fi avut drepturi de difuzare în afara Marii Britanii. De asemenea, documentele susțin că persoane din Florida ar fi putut accesa documentarul prin intermediul VPN-urilor sau al platformei de streaming BritBox.

„Publicitatea documentarului Panorama, coroborată cu creșterea semnificativă a utilizării VPN-urilor în Florida după lansare, demonstrează probabilitatea ridicată ca cetățeni din Florida să fi accesat documentarul înainte ca BBC să îl retragă”, se arată în acțiunea depusă în instanță.

