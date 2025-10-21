Trump și-a schimbat din nou părerea. Spune că Ucraina ar putea câștiga războiul, dar are îndoieli că se va întâmpla

Președintele Donald Trump a declarat luni că, deși crede că este posibil ca Ucraina să învingă Rusia, acum are îndoieli că acest lucru se va întâmpla cu adevărat.

Comentariile lui Trump adaugă un nou strat de scepticism față de poziția Kievului, în contextul în care liderul american plănuiește să se întâlnească în următoarele săptămâni cu președintele rus Vladimir Putin pentru discuții față în față la Budapesta, Ungaria, privind încheierea războiului, notează AFP.

„Ar putea să câștige. Nu cred că vor reuși, dar ar putea totuși să câștige”, a spus Trump jurnaliștilor luni, la începutul unei întâlniri la Casa Albă cu prim-ministrul australian Anthony Albanese.

Luna trecută, Trump și-a schimbat poziția pe care o susținuse mult timp, potrivit căreia Ucraina ar trebui să cedeze teritorii și nu ar putea să recupereze tot ce a pierdut în fața Rusiei, declarând în schimb că Kievul și-ar putea recuceri toate teritoriile ocupate de Rusia.

Însă, după un lung apel cu Putin săptămâna trecută, urmat de o întâlnire cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, Trump a făcut o nouă schimbare de poziție, cerând Kievului și Moscovei să „oprească ostilitățile acolo unde se află” și să pună capăt războiului brutal.

Întrebat luni despre schimbările sale frecvente de opinie privind poziția Kievului, Trump a oferit o evaluare pesimistă asupra șanselor Ucrainei. El a adăugat: „Nu am spus niciodată că vor câștiga. Am spus că ar putea. Orice se poate întâmpla. Știți, războiul este un lucru foarte ciudat.”

Mai devreme, luni, Zelenski a spus că, în timpul întâlnirii de la Casa Albă, Trump i-a transmis că cererea lui Putin — ca Ucraina să cedeze întreaga regiune estică Donetsk și Luhansk — rămâne neschimbată. Totuși, Zelenski a descris întâlnirea ca fiind „pozitivă”, deși Trump i-a respins cererea pentru rachete de croazieră Tomahawk cu rază lungă de acțiune.

În declarațiile publice din săptămânile premergătoare întâlnirii cu Zelenski, Trump părea deschis posibilității de a trimite Tomahawk-urile, ceea ce ar fi permis forțelor ucrainene să lovească mai adânc în teritoriul rus. Dar tonul liderului american s-a schimbat după ultimul apel cu Putin și a fost clar că este reticent în a trimite sistemul de rachete Ucrainei, cel puțin pentru moment.

„În opinia mea, nu vrea o escaladare cu rușii până nu se întâlnește cu ei”, a declarat Zelenski jurnaliștilor duminică. Comentariile sale au fost sub embargo până luni dimineață.

Zelenski și-a exprimat și scepticismul față de propunerea lui Putin de a schimba unele teritorii pe care le deține în regiunile Herson și Zaporojie, dacă Ucraina cedează Donetsk și Luhansk, spunând că propunerea este neclară. Regiunile Donetsk și Luhansk formează Donbasul. Liderul ucrainean a spus că, în final, Trump a sprijinit o înghețare a liniei frontului actuale.

„Împărtășim perspectiva pozitivă a președintelui Trump, dacă aceasta duce la sfârșitul războiului,” a spus Zelenski, menționând „numeroase runde de discuții, timp de peste două ore, cu el și echipa sa.”

Zelenski a fost diplomatic în legătură cu întâlnirea sa cu Trump, în ciuda rapoartelor că ar fi fost presat să accepte cererile lui Putin. Întâlnirea a urmat conflictului de la Biroul Oval pe 28 februarie, când președintele ucrainean a fost certat în direct la televizor pentru că nu ar fi fost recunoscător pentru sprijinul american.

Președintele ucrainean a mai spus că speră ca întâlnirea lui Trump din următoarele săptămâni cu Putin în Ungaria — o țară care nu sprijină Ucraina — să paveze calea către un acord de pace.