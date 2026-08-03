Mișcarea riscantă a Zelenski. Liderul de la Kiev vrea să lege Iranul de războiul din Ucraina pentru a primi sprijinul lui Trump

Ucraina i-a creat o problemă serioasă lui Vladimir Putin, atrăgând Iranul mai aproape de războiul din Ucraina și oferindu-i, în același timp, președintelui american Donald Trump un motiv suplimentar pentru a intensifica presiunea asupra Moscovei.

Atacul îndrăzneț al Kievului asupra unei nave de marfă militară iraniene în Marea Caspică a stârnit amenințări din partea Teheranului, ridicând temerea că cele două conflicte s-ar putea intersecta. Pe măsură ce tabere aliate opuse sunt atrase treptat în conflict, unii experți susțin că președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar putea încerca să provoace o confruntare de amploare menită să slăbească decisiv poziția lui Putin.

Atacul ucrainean asupra Iranului a vizat o rută de aprovizionare folosită de Kremlin, din 2022, pentru a importa drone sinucigașe Shahed și rachete de la statul iranian, considerat paria pe scena internațională. A fost primul incident de confruntare directă dintre cele două state de la începutul invaziei ruse.

Iranul a susținut că nava viza exclusiv activități comerciale și a promis un răspuns, calificând atacul drept „ostil și criminal”, unul care „nu poate rămâne fără urmări”. Totuși, gestul ar putea poziționa Ucraina drept un aliat al lui Trump într-un „război din umbră” împotriva axei anti-occidentale.

Experți în politică externă consideră că este vorba despre o strategie riscantă a lui Zelenski, menită să-l convingă pe președintele american să intensifice presiunea asupra lui Putin.

„Ucraina vrea să fie în grațiile lui Trump”

„Ucraina vrea să fie în grațiile lui Trump”, a declarat, pentru publicația The Sun, dr. Richard Arnold, expert în securitate est-europeană. „Trump și-a exprimat frustrarea față de aliații NATO care nu i-au venit în ajutor, iar Zelenski pare să încerce să transmită mesajul: «Uite, noi suntem un partener mai bun decât partenerii tăi din NATO».”

Potrivit lui Arnold, Ucraina ar putea încerca să se poziționeze drept un fel de scut împotriva Iranului. Zelenski „încearcă să construiască imaginea Ucrainei ca fiind Israelul Europei de Est”, a spus el.

De la izbucnirea războiului cu Iranul, Kievul a oferit Statelor Unite expertiză tehnică pentru a contracara dronele iraniene Shahed — arme folosite intens de Rusia în atacurile asupra orașelor ucrainene.

Profesorul Mihail Alekseev, expert în științe politice la Universitatea din San Diego, consideră că este vorba despre o mișcare calculată, menită să atragă sprijin la Washington. „Pentru Ucraina, este extrem de important să aibă Statele Unite de partea sa. Ucraina trebuie să-i demonstreze lui Trump că are «cărți» de jucat”, a spus el. „Aceasta este una dintre ele — capacitatea de a ajuta Statele Unite să-și atingă obiectivele privind Iranul, respectiv limitarea programului său nuclear și asigurarea securității în Strâmtoarea Ormuz.”

După atacul asupra navei iraniene, Zelenski a dezvăluit că Rusia a furnizat Teheranului informații din satelit, folosite pentru a lovi baze militare americane din Golf. „Există o corelație clară între imaginile din satelit furnizate de Rusia asupra acestor obiective și atacurile iraniene — atât înainte de atacuri, în etapa de pregătire, cât și după, pentru evaluarea pagubelor provocate”, a declarat liderul ucrainean.

Zelenski a promis să transmită aceste informații Washingtonului, subliniind în același timp convergența dintre obiectivele SUA și cele ale Ucrainei. „Niciunul dintre noi, în lume, nu ar trebui să ignore un fapt foarte simplu: răul caută mereu modalități de a agrava și extinde lucrurile”, a spus el. „Rusia trebuie oprită. Acest război trebuie oprit. Presiunea asupra agresorului trebuie să funcționeze.”

Eforturile lui Zelenski de a câștiga sprijinul Casei Albe par să dea deja rezultate. La summitul NATO de la Ankara, Trump a declarat că va acorda Ucrainei o licență esențială pentru fabricarea unor interceptoare de rachetă Patriot de ultimă generație.

Decizia ar putea fi determinantă în erodarea ultimului avantaj major al lui Putin — capacitatea rachetelor rusești — Zelenski susținând că „bătălia din spațiul aerian” va fi esențială pentru câștigarea războiului. Ucraina a încercat disperat să își completeze stocurile tot mai reduse de interceptoare, pe fondul unui val de atacuri mortale cu rachete balistice asupra Kievului.

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Totuși, apropierea tot mai vizibilă dintre Washington și Kiev ar putea determina Rusia să-și intensifice sprijinul pentru Iran, adâncind astfel conflictul. „Acest lucru oferă Rusiei un stimulent puternic de a nu lăsa Iranul să eșueze. Așa devine acest război aproape imposibil de oprit”, a avertizat Arnold, adăugând că „o escaladare a conflictului este mult mai probabilă decât o soluționare a acestuia”.

Avertismentul survine după ce NATO a trimis avioane de vânătoare în alertă, în această săptămână, după ce o rachetă rusească H-101 a lovit teritoriul Poloniei. Washingtonul avertizase anterior că Putin ar putea plănui un atac armat asupra Poloniei, pentru a testa reacția alianței internaționale, în contextul presiunilor tot mai mari asupra acesteia de a riposta.

Conflictul se îndreaptă spre un război global de amploare

Potrivit lui Alekseev, conflictul se îndreaptă, de ceva vreme, spre un război global de amploare. „Războiul Rusiei împotriva Ucrainei nu a fost, de la bun început, doar un conflict regional restrâns, ci un conflict internațional mult mai amplu”, a explicat el. „Am văzut modul în care Rusia și-a aliniat forțele, bazându-se pe sprijin economic din partea Indiei și Chinei, pe sprijin militar sub formă de drone Shahed și tehnologie de rachete balistice din partea Iranului, precum și pe trupe și muniție de artilerie din partea Coreei de Nord. Războaiele, în special cele care implică mari puteri, rareori pot fi limitate la scară regională.”

Pe măsură ce războaiele din Ucraina și Iran converg, experții se tem că aliații ambelor tabere ar putea fi atrași într-un conflict mondial. „Ne îndreptăm către un mediu în care conflictul devine normalizat, în care toată lumea ripostează, nimeni nu dă înapoi, iar noi ne apropiem de condițiile care au dus, în trecut, la războaie de amploare”, a spus Alekseev.

Arnold a avertizat, la rândul său: „Din păcate, există numeroase voci care afirmă că ne aflăm în ceea ce se numește o perioadă pre-belică. Analiștii observă, de ceva vreme, cât de mult seamănă lumea de astăzi cu lumea de dinaintea Primului Război Mondial.”

„Este nevoie de mult mai mult în privința sprijinirii Ucrainei“

În același timp, presiunea tot mai mare asupra mașinăriei de război ruse, aflată deja în declin, îl împinge pe Putin într-o poziție dificilă. Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat că țara traversează „o perioadă foarte dificilă”, iar Putin însuși a recunoscut recent, într-un moment rar, că Rusia „se confruntă cu dificultăți” legate de o criză energetică.

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Deficitul tot mai accentuat de personal a determinat Moscova să desfășoare 30.000 de militari nord-coreeni, iar parlamentul rus a permis recrutarea chiar și a celor mai periculoși infractori. „Rusia se confruntă cu o problemă de resurse umane, pur și simplu pentru că nu mai are suficienți oameni pentru a-și susține industriile și pentru a continua războiul din Ucraina”, a spus Arnold.

De la începutul invaziei, în 2022, Rusia a înregistrat 1,4 milioane de victime, dintre care aproximativ 500.000 de decese. Un raport publicat luna trecută arăta că speranța medie de viață a soldaților ruși pe linia frontului este de doar 20 de minute.

Zelenski a avertizat că Putin ar putea declara o nouă mobilizare generală după alegerile din septembrie, pe fondul dificultăților Moscovei de a susține efortul de război. Măsura ar putea reprezenta un răspuns la ofensiva recentă a Ucrainei asupra unor infrastructuri rusești esențiale, desfășurată pe parcursul verii.

Zelenski a declarat că Putin va pune capăt luptelor doar atunci când va fi înfrânt. „Am încercat să facem ca această provocare să fie resimțită și de ruși; altfel, nu vor simți că războiul e pretutindeni... De aceea am început să facem tot posibilul pentru a răspunde și pentru a aduce acest război înapoi în Rusia, de unde a venit spre noi... și de aceea am inițiat operațiunile noastre de lovituri la mijlocul și în adâncimea teritoriului advers, pur și simplu ca răspuns”, a declarat președintele ucrainean pentru Sky News.

Alekseev a subliniat că, deși apar tot mai multe fisuri pe frontul rus, aliații occidentali ai Ucrainei trebuie să facă mult mai mult pentru a-l forța pe Putin să dea înapoi. „Putin este extrem de încăpățânat, iar Rusia este o țară mare, bogată și cu resurse considerabile. Semnalele de presiune merg în direcția corectă, dar nu sunt încă suficiente”, a spus el. „Este nevoie de mult mai mult, atât în privința sprijinirii Ucrainei cu capabilități sporite, cât și în privința repoziționării globale împotriva Rusiei.”