Trump schimbă din nou strategia și le cere negociatorilor să încetinească discuțiile cu Iranul

Donald Trump că le-a cerut negociatorilor americani să nu grăbească încheierea unui acord cu Iranul, deși cu doar câteva zile înainte sugerase public că o înțelegere era „în mare parte negociată”, alimentând speculațiile privind un anunț iminent.

Potrivit informațiilor vehiculate în presa internațională, discuțiile aflate în desfășurare ar putea include o încetare a focului pentru 60 de zile, redeschiderea Strâmtorii Hormuz și un cadru pentru continuarea negocierilor privind programul nuclear iranian. Aceste elemente ar reprezenta, însă, doar o etapă intermediară, fără a rezolva complet dosarul nuclear.

Într-o postare pe rețelele sociale, Donald Trump a descris discuțiile drept „constructive”, subliniind totodată că „ambele părți trebuie să își ia timpul necesar și să facă lucrurile corect”.

Mesajul marchează o schimbare de ton față de declarațiile sale anterioare, când vorbea despre un acord aproape finalizat.

Și partea iraniană a transmis mesaje la fel de confuze. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Esmail Baghaei, a afirmat că părțile sunt simultan „foarte aproape” și „foarte departe” de un acord, reflectând fragilitatea negocierilor aflate în desfășurare, notează BBC.

În paralel, oficiali americani au indicat că propunerea discutată nu reprezintă o soluție definitivă, ci lasă deschise subiecte sensibile precum ridicarea sancțiunilor, accesul la fonduri iraniene înghețate și limitele impuse programului nuclear al Teheranului.

Secretarul de stat Marco Rubio a vorbit despre existența unei „propuneri destul de solide pe masă”, dar a subliniat că este vorba despre o etapă „reală, semnificativă și limitată în timp”.

Posibilul acord a generat și tensiuni politice în interiorul Partidului Republican, senatorul Ted Cruz catalogând posibila înțelegere drept „o greșeală dezastruoasă”, în timp ce Roger Wicker a avertizat că o încetare a focului de 60 de zile ar putea anula câștigurile militare recente, iar congresmanul Mike Lawler a susținut că administrația americană a reușit să aducă Iranul într-o negociere reală.

Pe fondul acestor discuții, Donald Trump continuă să spună în postările sale că Iranul nu trebuie să ajungă să dețină o armă nucleară, în timp ce autoritățile de la Teheran insistă că programul nuclear are scop exclusiv civil.

În același timp, unele relatări din presa americană indică faptul că un eventual acord ar putea presupune transferul de uraniu îmbogățit către terțe părți, într-un efort de limitare a capacităților nucleare ale Iranului.