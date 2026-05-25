search
Luni, 25 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Trump schimbă din nou strategia și le cere negociatorilor să încetinească discuțiile cu Iranul

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Donald Trump le-a cerut negociatorilor americani să nu se grăbească în discuțiile cu Iranul, deși anterior sugerase că aproape s-a ajuns la un compromis, ceea menține incertitudinea privind un posibil acord.

Donald Trump le cere negociatorilor săi să nu se grăbească. FOTO: Shutterstock
Donald Trump le cere negociatorilor săi să nu se grăbească. FOTO: Shutterstock

Donald Trump că le-a cerut negociatorilor americani să nu grăbească încheierea unui acord cu Iranul, deși cu doar câteva zile înainte sugerase public că o înțelegere era „în mare parte negociată”, alimentând speculațiile privind un anunț iminent.

Potrivit informațiilor vehiculate în presa internațională, discuțiile aflate în desfășurare ar putea include o încetare a focului pentru 60 de zile, redeschiderea Strâmtorii Hormuz și un cadru pentru continuarea negocierilor privind programul nuclear iranian. Aceste elemente ar reprezenta, însă, doar o etapă intermediară, fără a rezolva complet dosarul nuclear.

Într-o postare pe rețelele sociale, Donald Trump a descris discuțiile drept „constructive”, subliniind totodată că „ambele părți trebuie să își ia timpul necesar și să facă lucrurile corect”.

Mesajul marchează o schimbare de ton față de declarațiile sale anterioare, când vorbea despre un acord aproape finalizat.

Și partea iraniană a transmis mesaje la fel de confuze. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Esmail Baghaei, a afirmat că părțile sunt simultan „foarte aproape” și „foarte departe” de un acord, reflectând fragilitatea negocierilor aflate în desfășurare, notează BBC.

În paralel, oficiali americani au indicat că propunerea discutată nu reprezintă o soluție definitivă, ci lasă deschise subiecte sensibile precum ridicarea sancțiunilor, accesul la fonduri iraniene înghețate și limitele impuse programului nuclear al Teheranului.

Secretarul de stat Marco Rubio a vorbit despre existența unei „propuneri destul de solide pe masă”, dar a subliniat că este vorba despre o etapă „reală, semnificativă și limitată în timp”.

Posibilul acord a generat și tensiuni politice în interiorul Partidului Republican, senatorul Ted Cruz catalogând posibila înțelegere drept „o greșeală dezastruoasă”, în timp ce Roger Wicker a avertizat că o încetare a focului de 60 de zile ar putea anula câștigurile militare recente, iar congresmanul Mike Lawler a susținut că administrația americană a reușit să aducă Iranul într-o negociere reală.

Pe fondul acestor discuții, Donald Trump continuă să spună în postările sale că Iranul nu trebuie să ajungă să dețină o armă nucleară, în timp ce autoritățile de la Teheran insistă că programul nuclear are scop exclusiv civil.

În același timp, unele relatări din presa americană indică faptul că un eventual acord ar putea presupune transferul de uraniu îmbogățit către terțe părți, într-un efort de limitare a capacităților nucleare ale Iranului.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile uriașe ale Rusiei
digi24.ro
image
Rusia a atacat Ucraina cu puternica rachetă balistică hipersonică ”Oreșnik”, afirmă Volodimir Zelenski. ”Este inacceptabil”
stirileprotv.ro
image
De ce întârzie Nicușor Dan deblocarea crizei economice amplificată de Bolojan. Economist: Să pună piciorul în prag/Suntem la Terapie intensivă și putem ajunge în groapa de salvare de la FMI
gandul.ro
image
Prețul unui kilogram de cireșe în 2026: surpriza șocantă din ultimul deceniu
mediafax.ro
image
Pregătiri pentru un nou război cu sindicatul de la metrou. Ajutor din Parlament pentru ministrul Radu Miruță
fanatik.ro
image
Cum își justifică uriașa avere frații Alfred și Gerald Simonis: „Un om de afaceri știe de unde să taie și unde să pună”/„Am fost creierul companiei Morgan Sindall”
libertatea.ro
image
„Copilul diavolului” în lumea interlopilor: Povestea singurei femei care a fost acceptată în yakuza, mult temuta mafie din Japonia
digi24.ro
image
Fosta acționarului de la Dinamo, imagini spectaculoase la Festivalul de la Cannes: „6 ani împreună au fost foarte grei”
gsp.ro
image
Sorana Cîrstea i-a lăsat "mască"! Francezii au reacționat imediat, după ce au auzit discursul sportivei noastre la Roland Garros
digisport.ro
image
Cum s-a schimbat viața unei femei care a găsit o sumă uriașă de bani într-o saltea: „Am crezut că am halucinații”
click.ro
image
Mafia lemnului, în spatele otrăvirii Doinei Pană? Fostul ministru face dezvăluiri: „O firmă a pierdut enorm după măsurile mele”
antena3.ro
image
Cât valorează răbdarea: ce bancă îţi oferă cel mai mare câştig pentru un depozit de 10.000 lei
zf.ro
image
Vecinii bulgari se pregătesc pentru sezonul estival cu oferte ultra all inclusive. Cât costă experiența
observatornews.ro
image
Câți bani a primit eliminata Maria Dumitru, de la Antena 1, pentru cele 17 săptămâni la Survivor
cancan.ro
image
Lia Savonea atacă la CCR o lege care dezavantajează pensionarii și persoanele cu handicap. Care sunt motivele?
newsweek.ro
image
GALERIE FOTO. Iubitele fotbaliștilor englezi de la Campionatul Mondial arată uluitor. Cu ce se ocupă tinerele
prosport.ro
image
Unde îți ții banii în 2026: bănci sau titluri de stat? Diferențele de câștig pentru români
playtech.ro
image
Mihai Rotaru, discurs necruțător despre Gigi Becali: „Când intră în direct patronul FCSB, închid televizorul! S-a ajuns la «becalizarea României»”
fanatik.ro
image
Japonia dezvoltă un avion hipersonic de pasageri care ar putea depăși de peste două ori viteza Concorde. Zborul Tokyo–SUA, în doar două ore
ziare.com
image
Marta Kostyuk a arătat o fotografie pe telefon la conferința de la Roland Garros: ”Asta am primit dimineață, la 08:00”
digisport.ro
image
Cardiolog: „Dacă nu poți sta complet întins, inima ta are o problema”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Surpriză MARE, Nicuşor Dan a găsit premier. Nu este nici de la PSD, nici de la PNL!
romaniatv.net
image
Horoscop 25 mai. Ziua aduce noroc pentru câteva zodii. Vor fi însă și nativi loviți de un ghinion crunt
mediaflux.ro
image
Cu ce echipă din România ține Cristian Mungiu, proaspăt câștigător al marelui premiu Palme d'Or: „Dintotdeauna! Eu am jucat fotbal ca libero”
gsp.ro
image
Excelență românească la Cannes. Cristian Mungiu scrie istorie cu „Fjord”. Presa internațională vorbește despre „filmul care a zguduit Europa”
actualitate.net
image
Carne, fructe și legume, retrase urgent din supermarketuri. Ce au găsit inspectorii ANPC în magazinele de cartier
actualitate.net
image
Destinațiile de vacanță „supraapreciate” care i-au dezamăgit pe români. „Am simțit că am aruncat banii pe fereastră”
click.ro
image
„Unde am pus talonul?”. Postarea virală care i-a făcut pe români să recunoască cele mai absurde locuri în care și-au „ascuns” actele
click.ro
image
Anca Serea, lecție de eleganță pe rețelele sociale. Cum spune vedeta că trebuie să stăm corect pe scaun și pe canapea
click.ro
RHONDA FLEMING în rolul Cleopatrei foto profimedia 0137026979 jpg
„Regina prostituată” își ținea iubiții drogați într-un templu. Recordul ei personal – 100 de bărbați într-o singură noapte!
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Residence of Gen William Walker, Granda cph 3a00914 jpg
William Walker, povestea omului care a vrut să întemeieze un Imperiu American în America Centrală
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ultima postare a tinerei artiste care a murit din cauza unui AVC. Andreea Micu avea doar 17 ani
image
Destinațiile de vacanță „supraapreciate” care i-au dezamăgit pe români. „Am simțit că am aruncat banii pe fereastră”

OK! Magazine

image
Prințul William a dezvăluit ce face Prințesa Kate nopțile, după ce copiii lor merg la culcare

Click! Pentru femei

image
Ce mamă egoistă! Jessica Simpson își ia bilet de avion la clasa I, iar copiii ei călătoresc la economic!

Click! Sănătate

image
Când este uitarea un semn al bolii Alzheimer? Medicul explică