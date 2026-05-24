Netanyahu spune că Trump l-a asigurat că programul nuclear al Iranului va fi complet desființat

Premierul israelian Benjamin Netanyahu susține că a primit asigurări din partea președintelui american Donald Trump că orice acord cu Teheranul va duce la eliminarea completă a programului nuclear iranian.

„Am discutat aseară (n.r. președintele american Donald Trump) despre memorandumul de înțelegere privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz și despre viitoarele negocieri în vederea unui acord final privind programul nuclear al Iranului”, a declarat Netanyahu într-o declarație pe X, precizând că liderii „au convenit că orice acord final cu Iranul trebuie să elimine pericolul nuclear”, scrie The Times of Israel.

„Asta înseamnă dezafectarea instalațiilor de îmbogățire nucleară ale Iranului și îndepărtarea materialului nuclear îmbogățit de pe teritoriul său”, a continuat Netanyahu, deși nu este clar dacă Donald Trump i-a dat asigurări specifice cu privire la aceste condiții.

„Președintele Trump a reafirmat, de asemenea, dreptul Israelului de a se apăra împotriva amenințărilor de pe toate fronturile, inclusiv din Liban”, adaugă premierul. Se pare că Iranul a refuzat să abordeze problema nucleară în memorandumul de înțelegere care ar urma să fie semnat și este dispus să o discute doar în cadrul negocierilor privind un acord final.

Se pare că oficialii americani și iranieni au declarat că armistițiul inițial de 60 de zile care urmează să fie încheiat va include un armistițiu cu Hezbollah, gruparea susținută de Iran în Liban, anunță presa israeliană.

Benjamin Netanyahu adaugă că i-a mulțumit lui Trump „pentru angajamentul său neclintit față de securitatea Israelului”. Între timp, liderul Hezbollah, Naim Qassem, a îndemnat guvernul libanez să renunțe la negocierile directe cu Israelul. Rezistența Islamică - aripa militară a Hezbollah - a postat pe canalul său media de pe Telegram, citându-l pe Qassem care a afirmat că dezarmarea Hezbollah este „inacceptabilă” și echivalează cu „anihilarea”.

Grupul l-a citat ulterior pe Qassem spunând că negocierile directe sunt „inacceptabile” și reprezintă o „victorie” pentru Israel. Acest lucru survine în contextul în care Libanul se pregătește pentru o nouă rundă de negocieri cu Israelul la Washington, la începutul lunii viitoare.