Moment tensionat la PSG: ucraineanul Zabarnîi și rusul Safonov au evitat să își dea mâna înaintea meciului

Războiul ruso-ucrainean se duce și la campioana Europei, PSG, formație care sâmbătă, de la ora 19:00, urmează să-și apere trofeul la Budapesta, în finala cu Arsenal.

Coechipierii de la PSG, Ilia Zabarnîi (ucrainean) și Matvei Safonov (rus), nu și-au dat mâna înainte de meciul amical de astăzi disputat acum două zile.

Potrivit Le Parisien, aceasta a fost „în primul rând o măsură de precauție. De la începutul sezonului, cei doi jucători au evitat să pară prea apropiați unul de celălalt, pentru a limita orice exploatare politică a conflictului care a pus cele două țări una împotriva celeilalte din 2022”.

Rusul și-a câștigat locul între buturi în detrimentul francezului Chevalier.