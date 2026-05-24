Blocada impusă de SUA porturilor iraniene din strâmtoarea Ormuz rămâne în vigoare, anunță Donald Trump. Ce spune despre semnarea acordului

Preşedintele american Donald Trump a afirmat duminică pe reţeaua sa Truth Social că blocada impusă porturilor iraniene din strâmtoarea Ormuz va rămâne "pe deplin în vigoare" până la semnarea unui acord cu Teheranul pentru a pune capăt războiului.

"Blocada va rămâne pe deplin în vigoare până la încheierea, certificarea şi semnarea unui acord", a scris preşedintele SUA, adăugând că "ambele părţi trebuie să îşi facă timpul necesar pentru a face bine lucrurile. Nu pot exista greşeli".

Într-o convorbire telefonică sâmbătă seara cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, Donald Trump l-a asigurat pe şeful executivului israelian că orice acord final cu Teheranul va include dezmembrarea programului nuclear al Iranului şi transferul stocului său de uraniu puternic îmbogăţit în afara ţării, a indicat duminică un oficial israelian sub condiţia anonimatului.

Preşedintele SUA "a precizat clar că va rămâne ferm în negocierile privind cererea sa de desfiinţare a programului nuclear al Iranului şi de retragere a întregului uraniu îmbogăţit de pe teritoriul iranian şi că nu va semna niciun acord final fără aceste condiţii", a afirmat sursa într-un comunicat.

În timpul convorbirii, Netanyahu a declarat la rândul său că ţara sa îşi va menţine "libertatea de acţiune în faţa ameninţărilor de pe toate fronturile, inclusiv din Liban, iar preşedintele Trump şi-a reafirmat sprijinul pentru acest principiu", potrivit sursei.

Statele Unite şi Iranul încearcă să finalizeze un acord pentru a pune capăt definitiv războiului din Orientul Mijlociu, dar instituţiile de presă iraniene şi americane au indicat anterior că dosarul nuclear va fi amânat.

În ultimele zile, presa americană a relatat despre strategii divergente între Donald Trump şi aliatul său israelian, primul insistând asupra unei soluţii diplomatice, în timp ce cel de-al doilea ar prefera reluarea ostilităţilor.