search
Duminică, 24 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Analiză Ce se ascunde în spatele mesajelor contradictorii dintre SUA și Iran privind un acord între Washington-Teheran

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Războiul declarațiilor dintre Washington și Teheran atinge un nou vârf critic, chiar în momentul în care un acord diplomatic pare mai aproape ca niciodată. La scurt timp după ce președintele american Donald Trump a sugerat că un consens istoric cu Iranul este iminent, aparatele de propagandă ale Republicii Islamice au reacționat agresiv, contestând public atât caracterul acordului, cât și prevederile-cheie scurse în presă.

Ambele tabere încearcă își convingă propriul public că au obținut o victorie la masa negocierilor
Ambele tabere încearcă își convingă propriul public că au obținut o victorie la masa negocierilor

Dincolo de optimismul afișat de Casa Albă, realitatea din teren indică o prăpastie adâncă între termenii acceptați de cele două tabere. Miza este uriașă: controlul rutelor energetice globale și viitorul dosarului nuclear iranian, totul pe fondul unei tranziții tulburi de putere la Teheran, relatează CNN.

Bătălia pentru Strâmtoarea Ormuz: „Deschisă” sau sub control iranian?

Cea mai acută divergență vizează statutul Strâmtorii Ormuz, un punct maritim nevralgic pe care Iranul l-a blocat de facto de la izbucnirea ostilităților. Deși Donald Trump a dat asigurări pe platforma Truth Social că strâmtoarea „va fi deschisă”, agenția semioficială iraniană Fars a respins categoric ideea revenirii la status-quo-ul de dinaintea războiului.

Teheranul transmite un semnal clar: acceptarea reluării traficului comercial nu înseamnă renunțarea la pretențiile sale suverane asupra acestui canal strategic.

„Pe baza ultimului proiect de text analizat, dacă se va ajunge la un acord, Strâmtoarea Ormuz va rămâne sub managementul Iranului”, a relatat Fars. „Faptul că Iranul a fost de acord ca numărul navelor tranzitarea să revină la nivelurile de dinaintea războiului nu înseamnă, în niciun caz, o revenire la conceptul de liberă circulație în condițiile anterioare.”

Ambele tabere încearcă acum să își convingă propriul public că au obținut o victorie la masa negocierilor

În timp ce Secretarul de Stat american, Marco Rubio, aflat într-o vizită oficială la New Delhi, a condamnat ferm atitudinea Iranului – amintind că Ormuz este o cale navigabilă internațională, iar amenințarea navelor comerciale încalcă flagrant dreptul internațional –, ambele tabere încearcă acum să își convingă propriul public că au obținut o victorie la masa negocierilor.

Președintele Pezeshkian temporizează, noul Lider Suprem rămâne nevăzut

În plan intern, președintele iranian Masoud Pezeshkian a ținut să amintească limitele puterii sale executive, declarând că nicio decizie strategică nu va fi luată fără aprobarea expresă a Liderului Suprem și în afara Consiliului Suprem de Securitate Națională.

Totuși, această reasigurare vine într-un moment de maximă incertitudine politică. Noul Lider Suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, instalat în funcție în luna martie, nu a mai avut nicio apariție publică de la inaugurare. Absența sa alimentează speculații intense privind starea sa de sănătate și locul în care se află, după ce atacurile masive americano-israeliene l-au eliminat pe tatăl și predecesorul său, ayatollahul Ali Khamenei. Deși presa de stat a raportat o întâlnire recentă a acestuia cu înalți comandanți militari, lipsa oricăror imagini foto sau video menține suspiciunea în rândul analiștilor occidentali.

Linia roșie a dosarului nuclear și condiția banilor înghețați

Pe componenta nucleară, Teheranul își menține o poziție de o intransigență totală în spațiul public. Agenția Tasnim a infirmat duminică orice speculație privind acceptarea unor noi restricții: „Iranul nu a acceptat nicio acțiune în domeniul nuclear în actuala conjunctură”.

Potrivit surselor diplomatice, arhitectura potențialului acord de pace s-ar structura în două faze distincte, însă condiționate reciproc:

Faza I (Primele 30 de zile): Iranul ar permite reluarea parțială a traficului în Strâmtoarea Hormuz și ar oferi asigurări formale că nu va dezvolta arme nucleare, primind în schimb dreptul de a-și vinde din nou petrolul și ridicarea blocadei navale asupra porturilor sale.

Faza II (30-60 de zile): Inițierea unor negocieri dure pe fond privind programul nuclear, inclusiv soarta stocurilor de uraniu îmbogățit aproape de nivelul militar.

Lecțiile trecutului apasă greu asupra diplomației iraniene. Invocând „experiențele negative anterioare” legate de nerespectarea angajamentelor de către occidentali, Teheranul a pus o condiție de neclintit: memorandumul inițial va deveni valabil doar dacă SUA vor debloca imediat o parte semnificativă din activele financiare iraniene înghețate în băncile străine, garantând accesul direct al țării la aceste fonduri.

Deși Marco Rubio a sugerat că s-au înregistrat „progrese semnificative” și că detalii majore ar putea fi anunțate în orele următoare, ecuația rămâne extrem de volatilă. Washingtonul își menține obiectivul ferm ca Iranul să nu dețină niciodată arma atomică, însă compromisul fragil căutat de Donald Trump riscă să se lovească de rezistența ideologică și de nevoia de supraviețuire a regimului de la Teheran.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile uriașe ale Rusiei
digi24.ro
image
Farmecul filmului. De ce i-a sărutat marea actriță Tilda Swinton mâna lui Cristian Mungiu, la înmânarea trofeului Palme d'Or
stirileprotv.ro
image
Maratonul groazei Transylvania 100 – filmul complet. Concurenți căzuți în râpă, intervenții in extremis pe munte. Organizatorii, criticați chiar când anunțau câștigătorii. “Lipsă totală de bun simț”
gandul.ro
image
Împușcături la Casa Albă în timp ce Trump se afla înauntru. Suspectul a fost ucis
mediafax.ro
image
Ce afaceri are Mihai Rotaru. Din ce face bani patronul Universității Craiova: “Pe Roșia Montană am pierdut 6,5 milioane de dolari”
fanatik.ro
image
Cât vei primi la pensie dacă ai azi un salariu de 5.000 de lei? Calculul care îi sperie pe români
libertatea.ro
image
„Copilul diavolului” în lumea interlopilor: Povestea singurei femei care a fost acceptată în yakuza, mult temuta mafie din Japonia
digi24.ro
image
Fosta acționarului de la Dinamo, imagini spectaculoase la Festivalul de la Cannes: „6 ani împreună au fost foarte grei”
gsp.ro
image
Nord-coreencele ”au cucerit” întreaga Asie! Gestul cu care au lăsat Coreea de Sud ”mască” + Mesaj pentru Kim Jong Un
digisport.ro
image
Comună din România unde poți primi gratis panouri fotovoltaice. Cine se califică și cum le obții
click.ro
image
O comoară de aur de acum 3.000 de ani a fost găsită în Prahova, de un bărbat cu detector de metale
antena3.ro
image
O familie care deţine un imperiu cu afaceri de 100 mld. euro: România este în top pentru noi. Schimbările sunt uimitoare, s-a construit mult în infrastructură. Suntem în România să rămânem!
zf.ro
image
Peste 10.000 de locuri de muncă disponibile pe litoral în sezonul estival. Tinerii fără BAC pot opta
observatornews.ro
image
Antena 1 a difuzat imaginile groazei! Ce i-a făcut Tamaș colegei Bianca? A înjurat ca la ușa cortului, a început să rupă scaunele, le-a aruncat în foc și..
cancan.ro
image
România trebuie să crească vârsta de pensionare ca să mai poată plăti pensiile. Avertisment fără precedent
newsweek.ro
image
FOTO. Ce imagini! Fiica lui Marius Șumudică a încins internetul cu o ținută provocatoare
prosport.ro
image
Când ieși la pensie în România și câți ani trebuie să cotizezi. Vârsta de pensionare, noutăți din 2026
playtech.ro
image
Revoluție la Rapid, după ce Pancu a renunțat la 150.000 de euro pentru a reveni în Giulești: Dobre și alte două vedete, puse pe lista de transferuri! Exclusiv
fanatik.ro
image
Noile locuri de muncă ”la modă” în România. Dificile și bine plătite în 2026. Expert HR: ”Nu sunt pentru oricine”
ziare.com
image
Decizia a fost luată! Răsturnare spectaculoasă de situație: Iranul le-a spus ”NU” Statelor Unite și a primit undă verde
digisport.ro
image
Mihaela Rădulescu a revenit în lumina reflectoarelor. Mesajul lui Dan Negru pentru colega lui din „Generația de Aur”: „Televiziunea are nevoie de orice care să o reducă în atenția oamenilor”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Surpriză MARE, Nicuşor Dan a găsit premier. Nu este nici de la PSD, nici de la PNL!
romaniatv.net
image
Explozie dramatică într-un tren de navetiști. Autoritățile au confirmat 29 de decese și 100 de persoane rănite
mediaflux.ro
image
Cu ce echipă din România ține Cristian Mungiu, proaspăt câștigător al marelui premiu Palme d'Or: „Dintotdeauna! Eu am jucat fotbal ca libero”
gsp.ro
image
Excelență românească la Cannes. Cristian Mungiu scrie istorie cu „Fjord”. Presa internațională vorbește despre „filmul care a zguduit Europa”
actualitate.net
image
Unde să mergi în vacanță la mare anul ăsta
actualitate.net
image
Triumf pentru România la Cannes! Cristian Mungiu a câștigat Palme d’Or cu „Fjord”
click.ro
image
Cum arată noul living al Andreei Marin. Vedeta și-a redecorat casa și le-a arătat fanilor colțul ei de relaxare: „Am scăpat de un stres”
click.ro
image
Daniel Iordăchioaie, experiență de coșmar după ce a acceptat un avans de 10.000 de dolari: „M-am băgat de frică. Groapa era adâncă de doi metri, iar pământul era deasupra mea”
click.ro
RHONDA FLEMING în rolul Cleopatrei foto profimedia 0137026979 jpg
„Regina prostituată” își ținea iubiții drogați într-un templu. Recordul ei personal – 100 de bărbați într-o singură noapte!
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Neagoe Basarab, domnitorul Țării Românești, 1512-1521. Frescă din Mănăstirea Curtea de Argeș
Cum a devenit Neagoe Basarab cel mai cult domnitor din istoria Țării Românești
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Unde au fugit Andreea Bălan și Victor Cornea în luna de miere, după nunta spectaculoasă. Detaliul care i-a surprins pe fani: „A fost una dintre marile lui iubiri”
image
Triumf pentru România la Cannes! Cristian Mungiu a câștigat Palme d’Or cu „Fjord”

OK! Magazine

image
Ce tratament secret folosește? Margareta a României pare de-o vârstă cu sora ei mai mică, mai tânără cu 9 ani

Click! Pentru femei

image
Ce mamă egoistă! Jessica Simpson își ia bilet de avion la clasa I, iar copiii ei călătoresc la economic!

Click! Sănătate

image
Cum să ai o viaţă sexuală satisfăcătoare