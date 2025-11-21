search
Vineri, 21 Noiembrie 2025
Adevărul
Publicat:

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat joi că utilizarea termenului "purcică" de către preşedintele Donald Trump pentru a se referi la o jurnalistă demonstrează onestitatea şi transparenţa preşedintelui american faţă de mass-media.

Karoline Leavitt FOTO Profimedia
Karoline Leavitt FOTO Profimedia

"Preşedintele este foarte deschis şi sincer cu toţi cei din această sală. Aţi văzut-o şi singuri. Aţi experimentat-o şi voi", a declarat Leavitt într-o conferinţă de presă, după ce un reporter a întrebat-o ce a vrut să spună Trump când a numit-o astfel pe o reporteriţă.

Trump i s-a adresat cu formula "Taci! Taci, purcico!" corespondentei Bloomberg la Casa Albă, Catherine Lucey, la bordul Air Force One, atunci când aceasta l-a întrebat despre cazul infractorului sexual Jeffrey Epstein.

"Preşedintele se enervează pe reporteri când spun minciuni despre el, când răspândesc ştiri false despre el şi administraţia sa. Dar este şi cel mai transparent preşedinte din istorie şi, după cum ştiţi cu toţii, le oferă tuturor celor din această sală un acces fără precedent", a declarat purtătoarea de cuvânt.

Leavitt l-a lăudat pe Trump ca fiind cel mai transparent preşedinte şi l-a criticat pe predecesorul său, Joe Biden, potrivit Agerpres.

"Cred că faptul că preşedintele este sincer, deschis şi onest cu dumneavoastră, în loc să se ascundă în spatele dumneavoastră, este, sincer, mult mai respectuos decât ceea ce aţi văzut în ultima administraţie. Toţi cei din această sală ar trebui să aprecieze sinceritatea şi deschiderea pe care preşedintele Trump le oferă aproape zilnic", a concluzionat ea.

Publicarea videoclipului în care Trump o insultă pe jurnalistă a stârnit critici din partea breslei.

Este doar ultimul atac al preşedintelui american la adresa jurnaliştilor, în special a femeilor, scrie EFE, care aminteşte că, marţi, Trump a declarat despre o jurnalistă că este "o reporteriţă teribilă" după ce şi aceasta l-a întrebat despre Jeffrey Epstein.

