Trump reaprinde conflictul comercial cu UE. Anunță taxe vamale de 25% pentru mașinile și camioanele care intră în SUA

Președintele american a anunțat vineri reluarea „războiului” comercial cu Uniunea Europeană. Donald Trump a transmis că va majora la 25% taxele vamale aplicate autoturismelor și camioanelor europene care intră în Statele Unite. Decizia sa riscă să tensioneze și mai mult relațiile dintre Washington și partenerii europeni.

Liderul de la Casa Albă a acuzat Uniunea Europeană că nu respectă în totalitate acordul comercial convenit cu Washingtonul. Anunțul a fost făcut printr-un mesaj publicat pe platforma sa, Truth Social.

„Am plăcerea de a anunța că, având în vedere faptul că Uniunea Europeană nu respectă acordul comercial pe care l-am încheiat în întregime, săptămâna viitoare voi majora taxele vamale impuse Uniunii Europene asupra autoturismelor și camioanelor care intră în Statele Unite. Aceste taxe vamale vor crește la 25%”, a scris Donald Trump.

Excepții pentru producătorii care investesc în SUA

Președintele american a precizat că măsura nu se va aplica producătorilor europeni care aleg să își relocheze producția pe teritoriul Statelor Unite.

„Este clar înțeles și convenit că, dacă produc autoturisme și camioane în fabrici situate în Statele Unite, NU SE VOR APLICA NICIUN FEL DE TAXE VAMALE”, a transmis Trump.

Liderul republican a susținut că politica sa tarifară produce deja efecte economice majore, afirmând că investițiile în sectorul auto american au depășit pragul de 100 de miliarde de dolari.

„În prezent, sunt în construcție numeroase fabrici de automobile și camioane, cu investiții de peste 100 de miliarde de dolari, un RECORD în istoria industriei auto. Aceste fabrici, în care vor lucra muncitori americani, se vor deschide în curând”, a spus acesta.

Decizia vine într-un context politic sensibil

Anunțul vine într-un moment delicat pentru administrația Trump, pe fondul scăderii în sondaje și al nemulțumirilor tot mai mari ale americanilor legate de creșterea costului vieții.

„Niciodată nu s-a mai întâmplat ceva asemănător cu ceea ce se întâmplă astăzi în America!”, a afirmat Trump.

Relații tot mai tensionate cu Europa

Decizia riscă să tensioneze și mai mult relațiile dintre Washington și partenerii europeni, deja afectate de divergențele privind politica de securitate și apărare în cadrul NATO.

În ultimele luni, Donald Trump a criticat în repetate rânduri aliații europeni pentru sprijinul considerat insuficient acordat inițiativelor americane și pentru refuzul unor state de a pune la dispoziție baze militare în anumite operațiuni strategice.

Actualul mandat al liderului american a debutat cu o amplă ofensivă tarifară la nivel global, menită să forțeze renegocierea acordurilor comerciale în favoarea Statelor Unite.

Totuși, o parte importantă a acestei strategii a fost blocată în februarie de Curtea Supremă a SUA, care a invalidat mai multe măsuri economice propuse de administrație.