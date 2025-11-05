search
Miercuri, 5 Noiembrie 2025
Judecătorii Curţii Supreme a SUA, neîncrezători de legalitatea tarifelor comerciale impuse de Donald Trump

Judecătorii Curţii Supreme a Statelor Unite şi-au exprimat miercuri scepticismul faţă de legalitatea tarifelor comerciale extinse impuse de preşedintele Donald Trump, care vizează majoritatea ţărilor lumii.

Donald Trump, președintele SUA
Donald Trump, președintele SUA

Atât magistraţii conservatori, cât şi cei liberali au adresat întrebări dure procurorului general D. John Sauer, care a apărat modul în care administraţia Trump a introdus tarifele, acuzate că ar încălca prerogativele Congresului în materie fiscală, scrie News.

Instanţele federale inferioare au decis anterior că Trump nu a avut autoritatea legală de a impune tarifele ”reciproce” şi cele asupra produselor ce conţin fentanil din Canada, China şi Mexic, bazându-se pe Legea privind Puterile Economice în Situaţii de Urgenţă Internaţională (IEEPA).

Sauer a susţinut că taxele respective ”sunt reglementări comerciale, nu taxe destinate să aducă venituri”.

Replica a venit imediat de la judecătoarea Sonia Sotomayor, care a afirmat: ”Spuneţi că tarifele nu sunt taxe, dar exact asta sunt. Ele generează bani din buzunarele cetăţenilor americani.”

Judecătorul conservator Neil Gorsuch a ridicat problema concentrării excesive a puterii în mâinile preşedintelui, întrebând: ”Ce se întâmplă când preşedintele pur şi simplu respinge o lege prin care Congresul încearcă să îşi recapete autoritatea? Nu este aceasta o mişcare ireversibilă spre o acumulare constantă de putere în executiv?”

Şi alţi magistraţi conservatori, inclusiv preşedintele Curţii, John Roberts, Amy Coney Barrett, Brett Kavanaugh şi Samuel Alito, au pus sub semnul întrebării legalitatea acţiunilor Casei Albe.

Tarifele stabilite de Trump pornesc de la 10% pentru majoritatea ţărilor şi pot ajunge până la 50% pentru produse provenite din India şi Brazilia. Dacă vor fi menţinute, acestea ar aduce circa 3.000 de miliarde de dolari în plus la bugetul SUA până în 2035, potrivit Comitetului pentru un Buget Federal Responsabil.

Trezoreria americană avertizează însă că, dacă măsurile vor fi declarate ilegale, guvernul ar putea fi obligat să ramburseze peste 750 de miliarde de dolari companiilor afectate.

Trump insistă că tarifele sunt ”vitale pentru securitatea economică a Statelor Unite” şi susţine că acestea au contribuit la menţinerea respectului internaţional şi la creşterea pieţei bursiere.

Curtea Supremă nu a anunţat data la care va pronunţa decizia în acest caz, considerat un test juridic major pentru administraţia Trump.

SUA

