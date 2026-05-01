Un român a fost condamnat în Statele Unite la 4 ani de închisoare după ce a orchestrat o rețea complexă de atacuri false de tip „swatting” și amenințări cu bombă, care a pus pe jar autoritățile americane și a vizat zeci de oficiali de rang înalt, instituții publice și jurnaliști din mai multe state.

Românul Thomasz Szabo, în vârstă de 27 de ani, a fost condamnat de o instanță federală din Statele Unite la 48 de luni de închisoare pentru rolul său de lider al unei rețele online implicate în valuri de „swatting” și amenințări false cu bombă îndreptate împotriva unor oficiali publici, jurnaliști și instituții din SUA, potrivit justice.gov.

Peste 75 de oficiali și instituții, ținte ale atacurilor false

Potrivit autorităților americane, Szabo a fost fondatorul și coordonatorul unei comunități online care, începând din 2020, a desfășurat o serie de acțiuni prin care erau făcute apeluri false către serviciile de urgență, raportând în mod fictiv atacuri armate sau amenințări cu explozibili la adresele victimelor, cu scopul de a provoca intervenții în forță ale poliției.

Gruparea a vizat peste 75 de oficiali publici, inclusiv membri ai Congresului SUA, foști și actuali oficiali din administrația federală, șefi ai unor agenții de aplicare a legii, membri ai sistemului judiciar, precum și mai multe instituții religioase și jurnaliști.

În perioada decembrie 2023 – ianuarie 2024, membri ai rețelei ar fi desfășurat zeci de astfel de atacuri de tip „swatting”, generând intervenții de urgență costisitoare și punând în pericol siguranța victimelor.

În unele cazuri, aceștia s-au lăudat că au provocat „haos masiv” și au consumat sute de mii de dolari din bani publici în doar câteva zile.

Procurorii susțin că Szabo a încurajat și coordonat aceste acțiuni, promovând activitatea grupului și direcționând comportamentul membrilor săi.

De asemenea, acesta ar fi transmis anterior amenințări grave, inclusiv privind atacuri armate asupra unor sinagogi din New York și amenințări cu explozibili la Capitoliul SUA.

„Swatting”-ul este o practică extrem de periculoasă, prin care sunt făcute apeluri false la urgență pentru a determina intervenția în forță a poliției la o adresă, existând riscul unor confruntări armate și al unor victime nevinovate.

Thomasz Szabo a fost extrădat din România în noiembrie 2024 și s-a declarat vinovat în iunie 2025 pentru conspirație și amenințări care implică explozibili. Pe lângă pedeapsa de 48 de luni de închisoare, instanța a dispus și trei ani de eliberare supravegheată după executarea pedepsei.

Autoritățile americane au descris cazul ca un exemplu al pericolului real reprezentat de „swatting”, subliniind că astfel de fapte nu sunt farse, ci infracțiuni grave, iar cei implicați vor fi trași la răspundere indiferent de locul în care se află.