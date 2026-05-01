„E timpul să-mi iau rămas-bun”. Un presupus bilet de adio al lui Jeffrey Epstein, ținut secret aproape șapte ani într-un tribunal din New York

Un presupus bilet de adio scris de Jeffrey Epstein înainte de moartea sa în închisoare ar fi fost păstrat sub sigiliu timp de aproape șapte ani într-un tribunal federal din New York, potrivit unei investigații publicate de The New York Times.

Documentul, despre care se spune că ar conține mesajul „A venit timpul să-mi iau rămas-bun”, nu a fost făcut public niciodată și nici măcar Departamentul de Justiție al SUA nu ar fi avut acces la el în cadrul investigațiilor oficiale privind moartea controversatului Jeffrey Epstein.

Descoperit de colegul de celulă după o tentativă de suicid

Biletul ar fi fost găsit în iulie 2019 de Nicholas Tartaglione, colegul de celulă al lui Epstein la acea vreme, după ce acesta a fost descoperit inconștient, cu o bucată de material textil în jurul gâtului.

Epstein a supraviețuit acelui incident, însă câteva săptămâni mai târziu a fost găsit mort în celula sa, decesul fiind declarat oficial sinucidere prin spânzurare.

Nicholas Tartaglione, fost polițist american condamnat la patru pedepse pe viață pentru omor, a povestit că ar fi descoperit mesajul ascuns într-o carte aflată în celulă.

„Am deschis cartea să citesc și era acolo”, a declarat acesta într-un interviu telefonic acordat din închisoarea federală din California.

Ce ar fi scris Epstein

Tartaglione susține că biletul conținea referiri la anchetele federale care îl vizau pe Epstein și afirma că autoritățile „nu au găsit nimic” în urma investigațiilor.

Mesajul ar fi continuat cu fraze precum: „Ce vreți să fac? Să izbucnesc în plâns? E timpul să-mi iau rămas-bun.”

Dacă autenticitatea documentului va fi confirmată, acesta ar putea oferi indicii importante despre starea psihică a lui Epstein în săptămânile dinaintea morții sale.

Biletul, blocat într-un conflict juridic

Potrivit documentelor judiciare, Tartaglione le-ar fi predat biletul avocaților săi, considerând că i-ar putea fi util în apărare, după ce Epstein îl acuzase inițial că l-ar fi atacat în celulă.

Ulterior, anchetatorii au stabilit că Epstein le-a spus oficialilor penitenciarului că nu a avut probleme cu colegul său de celulă și că se simțea în siguranță în prezența acestuia.

Biletul a fost ulterior predat instanței federale din White Plains, unde a fost sigilat în contextul unui litigiu intern între avocații lui Tartaglione.

Potrivit presei americane, documentul a fost depozitat într-un seif al tribunalului.

The New York Times cere desecretizarea

Joi, 30 aprilie, The New York Times a depus oficial o cerere pentru desecretizarea documentului, argumentând că acesta ar putea reprezenta o piesă esențială în clarificarea uneia dintre cele mai controversate morți din sistemul penitenciar american.

Publicația susține că biletul nu figurează în milioanele de pagini de documente despre cazul Epstein făcute publice de Departamentul de Justiție.

O purtătoare de cuvânt a instituției a declarat că agenția „nu a văzut acest document”.