search
Vineri, 1 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

„E timpul să-mi iau rămas-bun”. Un presupus bilet de adio al lui Jeffrey Epstein, ținut secret aproape șapte ani într-un tribunal din New York

0
0
Publicat:

Un presupus bilet de adio scris de Jeffrey Epstein înainte de moartea sa în închisoare ar fi fost păstrat sub sigiliu timp de aproape șapte ani într-un tribunal federal din New York, potrivit unei investigații publicate de The New York Times.

The New York Times a depus oficial o cerere pentru desecretizarea documentului. FOTO: arhivă

Documentul, despre care se spune că ar conține mesajul „A venit timpul să-mi iau rămas-bun”, nu a fost făcut public niciodată și nici măcar Departamentul de Justiție al SUA nu ar fi avut acces la el în cadrul investigațiilor oficiale privind moartea controversatului Jeffrey Epstein.

Descoperit de colegul de celulă după o tentativă de suicid

Biletul ar fi fost găsit în iulie 2019 de Nicholas Tartaglione, colegul de celulă al lui Epstein la acea vreme, după ce acesta a fost descoperit inconștient, cu o bucată de material textil în jurul gâtului.

Epstein a supraviețuit acelui incident, însă câteva săptămâni mai târziu a fost găsit mort în celula sa, decesul fiind declarat oficial sinucidere prin spânzurare.

Nicholas Tartaglione, fost polițist american condamnat la patru pedepse pe viață pentru omor, a povestit că ar fi descoperit mesajul ascuns într-o carte aflată în celulă.

„Am deschis cartea să citesc și era acolo”, a declarat acesta într-un interviu telefonic acordat din închisoarea federală din California.

Ce ar fi scris Epstein

Tartaglione susține că biletul conținea referiri la anchetele federale care îl vizau pe Epstein și afirma că autoritățile „nu au găsit nimic” în urma investigațiilor.

Mesajul ar fi continuat cu fraze precum: „Ce vreți să fac? Să izbucnesc în plâns? E timpul să-mi iau rămas-bun.”

Dacă autenticitatea documentului va fi confirmată, acesta ar putea oferi indicii importante despre starea psihică a lui Epstein în săptămânile dinaintea morții sale.

Biletul, blocat într-un conflict juridic

Potrivit documentelor judiciare, Tartaglione le-ar fi predat biletul avocaților săi, considerând că i-ar putea fi util în apărare, după ce Epstein îl acuzase inițial că l-ar fi atacat în celulă.

Ulterior, anchetatorii au stabilit că Epstein le-a spus oficialilor penitenciarului că nu a avut probleme cu colegul său de celulă și că se simțea în siguranță în prezența acestuia.

Biletul a fost ulterior predat instanței federale din White Plains, unde a fost sigilat în contextul unui litigiu intern între avocații lui Tartaglione.

Potrivit presei americane, documentul a fost depozitat într-un seif al tribunalului.

The New York Times cere desecretizarea

Joi, 30 aprilie, The New York Times a depus oficial o cerere pentru desecretizarea documentului, argumentând că acesta ar putea reprezenta o piesă esențială în clarificarea uneia dintre cele mai controversate morți din sistemul penitenciar american.

Publicația susține că biletul nu figurează în milioanele de pagini de documente despre cazul Epstein făcute publice de Departamentul de Justiție.

O purtătoare de cuvânt a instituției a declarat că agenția „nu a văzut acest document”.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Rusia va extrăda în România unul dintre cei mai căutați infractori, aflat pe lista Most Wanted. Cine este Vasile Rodideal
digi24.ro
image
Mormântul unui bărbat din Slovacia a fost deschis pentru că rudele susțineau că aud zgomote. „Parcă bătea în sicriu”
stirileprotv.ro
image
Bolojan a fost luat la rost de localnici, la Suceava: „Vă interesează doar politica? Aţi venit doar să trageţi un semnal când partidul are probleme?”
gandul.ro
image
1 Mai. Care sunt cele mai căutate stațiuni de pe litoral și cum sunt tarifele față de anul trecut?
mediafax.ro
image
Radu Miruță, mesaj acid pentru Florin Talpan: „Ridică un semn de întrebare”. Adevărul despre investitorii interesați de Steaua. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cum fac față vecinii bulgari la creșterile de prețuri după trecerea la euro: „Prețurile sunt ca în Germania, nu și salariile. Acum ai nevoie de două slujbe”
libertatea.ro
image
Haos pe Aeroportul Otopeni la revenirea Dianei Șoșoacă în țară, după ce Parlamentul European i-a ridicat imunitatea
digi24.ro
image
Florin Prunea are de 15 ani o amantă, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
gsp.ro
image
”Sunt în modul de supraviețuire”. După OPT operații în TREI luni, ar putea să lase toată planeta ”mască”, la 45 de ani
digisport.ro
image
SURSE Ilie Bolojan încearcă ”metoda Boc”, dar ”zidul galben” începe să aibă fisuri serioase
stiripesurse.ro
image
300 de femei au pus mână de la mână și au cumpărat un castel vechi de 1.000 de ani în Franța. Apoi au decis ce să facă cu el
antena3.ro
image
Petrişor Peiu, arhitectul tehnic al moţiunii de cenzură AUR-PSD împotriva Guvernului Bolojan, deţinea la finalul lui 2024 un portofoliu bursier de 1,5 milioane de euro, cu poziţii majore la Banca Transilvania, Petrom şi Romgaz
zf.ro
image
Doi giganţi auto anunţă concedieri în masă. Cele mai afectate departamente
observatornews.ro
image
Întoarsă acasă de la Survivor, războinica Bianca a primit vestea cu ochii în lacrimi: 'Are cancer'
cancan.ro
image
Se mai pot plăti pensiile dacă marți cade guvernul? Experții dau vestea rea pensionarilor: Nu vor mai fi bani!
newsweek.ro
image
FOTO. Cum arată cea mai frumoasă arbitră de fotbal din lume
prosport.ro
image
Motivul pentru care din ce în ce mai mulţi oameni îşi împachetează paşaportul în folie de aluminiu când călătoresc
playtech.ro
image
Dezvăluiri din cazul tânărului care și-a dat foc în cabinetul stomatologic al tatălui său, din Capitală. Ce nu se știa despre intervenția de urgență: „Creează un moment de panică”
fanatik.ro
image
Trei scenarii economice pentru România după moțiunea de cenzură. Economist: „PSD a obținut aproape tot în această coaliție, dar face scandal în continuare”
ziare.com
image
Răsturnare spectaculoasă de situație! Donald Trump s-a răzgândit în privința Iranului: ”Știți ceva? Lăsați-i”
digisport.ro
image
Liberalul Viorel Cataramă, scrisoare pentru Ilie Bolojan: Demisia din toate funcțiile! Ai mai mulți oameni împotriva ta decât la nuntă în Bihor
stiripesurse.ro
image
Lista sponsorilor USR. Unul dintre donatori a fost cercetat pentru deținere de droguri
cotidianul.ro
image
Şocul momentului, Ilie Bolojan a făcut anunţul la Suceava
romaniatv.net
image
Luna Plină în Scorpion pe 1 Mai 2026. Cele trei zodii direct afectate
mediaflux.ro
image
Florin Prunea are de 15 ani o amantă, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
gsp.ro
image
EXCLUSIV Reacția Laurei Vicol după apariția numelui Nordis în cazul vilei lui Sorin Grindeanu. Ce a răspuns la întrebarea dacă a fost trădată de Ciolacu și actualul lider PSD
actualitate.net
image
Cauza morții Valentinei, femeia din Vâlcea care a decedat după după un lifting facial. Cine este medicul care a operat-o
actualitate.net
image
Horoscop sâmbătă, 2 mai. Fecioarele au probleme de comunicare cu cei dragi, iar Peștii caută echilibrul în viața personală
click.ro
image
Reacția dură a Marinei Almășan, după prima victorie în procesul cu Georgică Cornu: „De ce să-mi fie milă? Pe cine nu lași să moară nu te lasă să trăiești”
click.ro
image
Mihaela Rădulescu, foc și pară pe părinții lui Felix Baumgartner. Refuză să-i dea ultimul cadou pe care vedeta l-a primit de la el
click.ro
Edward al VII lea al Regatului Unit (1841 1910), a domnit (1901 1910), portret pictat în ulei pe pânză de Tennyson Cole, 1907 profimedia 0839996264 jpg
Nu mai făcea față amantelor fără programare! Regele britanic -„playboy-ul” Europei! Născut în zodia Scorpionului, n-a contrazis astrele
okmagazine.ro
digital art style yoga illustration jpg
Luna Plină din 1 mai 2026 dă totul peste cap! Zodiile, în fața unor schimbări inevitabile
clickpentrufemei.ro
Cea mai mare frescă medievală din Transilvania (© Facebook / Consiliul Județean Sibiu)
Cea mai mare frescă medievală din Transilvania, restaurată cu studenți din șapte țări / FOTO
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Alertă în Europa: risc ridicat de atentate. MAE avertizează cetățenii români care merg în Marea Britanie
image
Horoscop sâmbătă, 2 mai. Fecioarele au probleme de comunicare cu cei dragi, iar Peștii caută echilibrul în viața personală

OK! Magazine

image
Frumusețe exotică made in Thailanda la aniversarea regelui suedez. Superba Suthida a atras toate privirile

Click! Pentru femei

image
Luna Plină din 1 mai 2026 dă totul peste cap! Zodiile, în fața unor schimbări inevitabile

Click! Sănătate

image
Ceea ce vezi prima dată în acest test de personalitate îți arată ce este cel mai important pentru tine în viață