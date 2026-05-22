Vineri, 22 Mai 2026
Adevărul
Ce măsuri anunță MAI pentru concertul Max Korzh din Capitală. Peste 40.000 de oameni sunt așteptați să participe

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a stabilit, vineri seară, un set de măsuri pentru asigurarea siguranței publice la concertul artistului Max Korzh, programat în Capitală și la care sunt așteptați peste 40.000 de oameni.

Max Korzh concertează sâmbătă în Capitală FOTO Facebook

Ministrul interimar al Afacerilor Interne (MAI), Cătălin Predoiu, a coordonat o ședință operativă în care a cerut o abordare unitară și preventivă, având în vedere amploarea evenimentului și riscurile asociate, a informat MAI printr-un comunicat.

În cadrul ședinței, Cătălin Predoiu a solicitat tuturor structurilor implicate să acționeze integrat și coordonat, să asigure capacitatea operațională necesară și să acorde prioritate măsurilor de prevenție.

Acestea vizează, între altele, combaterea traficului și consumului de droguri, gestionarea eficientă a fluxurilor mari de persoane și intervenția rapidă în eventualitatea unor incidente care ar putea afecta siguranța participanților, a transmis MAI printr-un comunicat.

„Prioritatea Ministerului Afacerilor Interne este siguranța cetățenilor. Un eveniment de asemenea amploare trebuie gestionat prin coordonare, prevenție și capacitate operațională adecvată. Cer tuturor colegilor să trateze cu maximă seriozitate toate aspectele operative, să acționeze integrat și să fie pregătiți pentru orice situație care poate apărea. De asemenea, vă cer să vă asigurați că toți colegii aflați în teren beneficiază de condițiile operaționale și logistice necesare pentru a-și desfășura activitatea în siguranță, eficient și profesionist. Protejarea cetățenilor începe cu asigurarea condițiilor adecvate pentru cei care sunt în prima linie a misiunii”, a transmis Cătălin Predoiu.

Potrivit MAI, misiunile vor fi desfășurate în sistem integrat, cu participarea structurilor de ordine publică, poliție, prevenire și intervenție, precum și prin cooperare cu partenerii instituționali interni și externi, acolo unde situația operativă o impune.

„În dispozitiv vor fi integrate inclusiv echipaje canine și ecvestre, alături de celelalte structuri operative ale Ministerului Afacerilor Interne, pentru asigurarea ordinii publice, prevenirea incidentelor și sprijinirea intervenției rapide în zonele de interes operativ”, se mai arată în comunicat.

Ministerul Afacerilor Interne recomandă participanților să respecte indicațiile forțelor de ordine, să se prezinte din timp la locul evenimentului, să evite introducerea de obiecte interzise, să manifeste un comportament responsabil și să semnaleze imediat forțelor de ordine orice situație care poate pune în pericol siguranța persoanelor.

„O atenție specială este recomandată părinților și însoțitorilor care participă la eveniment împreună cu minori. Aceștia sunt sfătuiți să supravegheze permanent copiii, să stabilească dinainte un punct de întâlnire în cazul separării de grup și să solicite sprijinul forțelor de ordine ori de câte ori este necesar”, mai precizează comunicatul.

Sursa: Ministerul Afacerilor Interne

Anunțul vine în contextul în care Max Korzh, un artist cu un stil unic, a cărui muzică adună zeci de mii de oameni din întreaga lume, va concerta sâmbătă, 23 mai, pe Arena Națională. Biletele pentru show s-au epuizat în doar cinci zile, stabilind un record pentru un artist solo pe un stadion în București, potrivit organizatorilor.

Miercuri seară, peste 30 de torțe și petarde au fost găsite miercuri seară de jandarmi după verificarea unui grup de persoane adunate în Piața Constituției, fani ai artistului din Belarus Max Korzh. Persoanele în cauză au fost predate polițiștilor pentru continuarea cercetărilor.

Ulterior, în noaptea de joi spre vineri, un ucrainean a fost dus la spital, după ce a fost bătut în centrul vechi al Bucureștiului, în fața Clubului Bastards, de membrii unei trupe de motocicliști români. Ucraineanul făcea parte dintr-un grup mai mare de conaționali veniți la București pentru concertul rapper-ului belarus Max Korzh, care va cânta sâmbătă în faţa a 50.000 de oameni pe Arena Națională.

