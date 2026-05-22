Putin acuză Ucraina de atac „terorist” asupra unei școli din Luhansk soldat cu 6 morți și zeci de răniți. „Nu a fost un accident”

Rusia a cerut convocarea Consiliului de Securitate al ONU după un atac cu drone al Ucrainei asupra unei școli profesionale din orașul Starobilsk, în regiunea Luhansk aflată sub control rus, soldat cu cel puțin șase morți și zeci de răniți.

Sursa video: Facebook/Al Jazeera

Potrivit autorităților de la Moscova, atacul ar fi vizat o școală profesională și căminul acesteia, iar bilanțul provizoriu indică cel puțin șase persoane ucise și zeci de răniți.

În momentul producerii atacului, în clădire s-ar fi aflat elevi și cadre didactice, potrivit liderului autoproclamatei administrații separatiste din Luhansk, Leonid Pasecinik, care a afirmat că majoritatea celor prezenți erau tineri cu vârste între 14 și 18 ani, ceea ce a amplificat reacțiile venite din partea Moscovei.

Intervenția echipelor de salvare a continuat pe parcursul zilei, Ministerul rus pentru Situații de Urgență anunțând că salvatorii au căutat supraviețuitori printre dărâmături, în condițiile în care clădirea a fost grav avariată, notează presa internaţională.

La rândul său, Vladimir Putin a confirmat public bilanțul de șase morți, fără a preciza identitatea victimelor, într-o întâlnire cu oficiali militari. De asemenea, el a calificat atacul drept o acțiune deliberată împotriva unei ținte civile şi a acuzat Ucraina, precizând că a dispus armatei să pregătească variante de răspuns.

„Această lovitură nu a fost un accident”, a declarat Putin, adăugând că incidentul ar confirma, în opinia sa, „natura teroristă a regimului de la Kiev”.

Pe lângă declarațiile politice, autoritățile judiciare ruse au deschis o anchetă penală, susținând inițial că asupra obiectivului ar fi fost lansate patru drone, în timp ce președintele rus a avansat ulterior o cifră mai mare, de 16 drone implicate în atac.

Ministerul rus de Externe a transmis solicitarea oficială către Consiliul de Securitate al ONU, acuzând Ucraina și susținătorii săi că ar contribui la escaladarea conflictului și la blocarea eforturilor diplomatice de detensionare.

„Prin comiterea acestei atrocități împotriva copiilor din Starobelsk, regimul de la Kiev și sponsorii săi își asumă întreaga responsabilitate pentru escaladarea ostilităților și pentru sabotarea eforturilor politice și diplomatice de soluționare a conflictului”, se arată în documentul citat.

Moscova susține că regiunea Luhansk, alături de alte teritorii ucrainene ocupate, a fost anexată în urma unor referendumuri organizate în 2022, ale căror rezultate nu sunt recunoscute la nivel internațional.

Ucraina nu a comentat incidentul şi acuzaţiile, dar în cursul zilei de vineri anunţase că a desfășurat un atac cu drone asupra rafinăriei Slavneft din regiunea Iaroslavl din Rusia, precizând că instalația fusese vizată și anterior.