Marco Rubio: SUA sunt „gata” să joace un rol în războiul dintre Rusia și Ucraina: „Nu se va încheia cu o victorie militară a uneia dintre părți”

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a declarat vineri, 22 mai, că în acest moment nu există negocieri de pace active pentru a pune capăt războiului din Ucraina, însă Washingtonul rămâne dispus să faciliteze discuții dacă apar condiții favorabile.

Aflat în Suedia, la reuniunea miniștrilor de externe ai NATO, Rubio a explicat că Statele Unite au intrat anterior în procesul diplomatic deoarece atât Moscova, cât și Kievul considerau Washingtonul „singurul” actor capabil să medieze, potrivit Anadolu.

„Ne-am implicat, bine? Pentru că ni s-a spus că suntem singurii care puteau face asta. Eram singurii cu care rușii și ucrainenii ar fi vorbit. Așa că ne-am implicat. Din păcate, nu au fost discuții fructuoase. (...) Suntem pregătiți să continuăm să jucăm acest rol”, a spus Rubio.

Secretarul de stat al SUA a subliniat că, deși negocierile sunt blocate, administrația Trump este deschisă să revină la masa discuțiilor dacă apare o oportunitate reală de progres.

„Nu au loc astfel de discuții în acest moment, dar sperăm că se va schimba, pentru că acel război nu poate să se încheie decât printr-o înțelegere negociată”, a spus Rubio.

Oficialul american a argumentat că nici Rusia, nici Ucraina nu par capabile să obțină o victorie militară decisivă în sens tradițional, ceea ce face ca diplomația să fie singura cale realistă de a opri conflictul.

„Nu se va încheia cu o victorie militară a uneia dintre părți, cel puțin nu din perspectiva tradițională a modului în care sunt definite victoriile militare”.

Rubio a adăugat că, dacă Statele Unite pot contribui la un astfel de rezultat, „președintele este foarte interesat să facă asta”.

„Poate că dinamica se va schimba”

Secretarul de stat american a reafirmat că sprijinul american pentru Ucraina rămâne solid, dar a admis și frustrarea față de rundele anterioare de discuții, care nu au produs rezultate concrete. Rubio a spus că administrația nu dorește să participe la negocieri care se transformă în simple întâlniri fără finalitate.

Secretarul de stat a explicat: „Nu se făceau prea multe progrese, dar poate că dinamica se va schimba”.

Rubio a subliniat că Washingtonul rămâne dispus să se implice în eforturi diplomatice atunci când există șanse reale de progres și când discuțiile pot produce rezultate concrete. El a transmis că SUA ar participa cu deschidere la negocieri substanțiale, dar nu intenționează să reia runde de întâlniri fără finalitate, așa cum s-a întâmplat în trecut.

În viziunea sa, administrația americană este pregătită să contribuie la un proces de pace doar dacă acesta are perspective reale și nu se transformă într-o succesiune inutilă de discuții sterile.

„Nu suntem interesați să ne implicăm într-un ciclu nesfârșit de întâlniri care nu duc nicăieri”.