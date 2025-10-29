Popularitatea lui Donald Trump, în scădere. Tot mai mulți americani dezaprobă modul în care gestionează președintele problemele SUA

Cota de popularitate a lui Donald Trump a scăzut în ultimele zile, atingând astfel unul dintre cele mai reduse niveluri ale mandatului său. Numărul americanilor care dezaprobă modul în care președintele gestionează costul vieții este în creștere constantă.

Sondajul, realizat online de Reuters/Ipsos pe parcursul a trei zile și încheiat duminică, arată că doar 40% dintre americani aprobă activitatea lui Trump, față de 42% în sondajul similar realizat între 15 și 20 octombrie. În același timp, 57% dintre respondenți dezaprobă modul în care președintele își exercită mandatul, în creștere de la 52% în luna mai.

Principalul motiv al scăderii încrederii în Trump este gestionarea economiei, în special a costului vieții. 63% dintre cei intervievați spun că dezaprobă modul în care administrația Trump se ocupă de creșterea prețurilor, o majorare față de 58% la începutul lunii.

Deși Trump a promis în campania electorală că va combate inflația „galopantă”, datele oficiale arată că inflația a continuat să crească ușor, iar piața muncii a slăbit.

Sondajul mai arată că închiderea parțială a guvernului federal – al doilea cel mai lung shutdown din istoria SUA – nu a produs o îngrijorare majoră în rândul populației. Doar 20% dintre respondenți s-au declarat indignați, în timp ce 50% au spus că sunt frustrați, dar că impactul asupra vieții lor de zi cu zi a fost redus sau inexistent. Aproximativ 29% au afirmat că nu sunt afectați sau chiar sunt mulțumiți de blocajul politic.

Blocajul din Congres privind bugetul este cauzat de disputa dintre republicani și democrați asupra subvențiilor pentru asigurările de sănătate.

Deși republicanii controlează ambele camere ale Congresului, democrații blochează în Senat proiectele de cheltuieli până la obținerea unei garanții de menținere a acestor subvenții. Măsura este susținută de 73% dintre americani, potrivit sondajului, procent neschimbat față de începutul lunii.

Sondajul Reuters/Ipsos a fost realizat pe un eșantion reprezentativ de 1.018 adulți din Statele Unite.