Vineri, 22 Mai 2026
Adevărul
Ultimele știri

Influencerița care și-a făcut rinoplastie pentru ca viitorii săi copii „să nu îi moștenească nasul”. Ideea a primit replici pe măsură: „La o operație pe creier te-ai gândit?”

O influenceriță virală pe Instagram și TikTok a reușit să șocheze internetul după ce a explicat faptul că și-a făcut rinoplastie pentru ca viitorii ei copii să nu-i moștenească forma nasului.

Motivul halucinant pentru care şi-a operat nasul. FOTO. Instagram
„Dar la o operație pe creier v-ați gândit?”

Sherri Vandersloot, o tânără creatoare de conținut online și model asociată inclusiv cu platforma OnlyFans, a devenit virală pe Instagram și TikTok după un videoclip în care a vorbit despre intervenția estetică pe care și-a făcut-o la nas și motivul pentru care a luat această decizie.

Nu operația în sine a atras atenția publicului, ci explicația oferită de influenceriță, considerată de mulți drept complet absurdă.

Într-un clip distribuit masiv pe rețelele sociale și ulterior comentat intens în mediul online, Sherri Vandersloot a susținut că și-a făcut rinoplastie pentru ca viitorii săi copii să nu moștenească „nasul ei urât” și să fie feriți de experiențele dureroase prin care spune că a trecut ea în copilărie.

Influencerița a explicat faptul că ani la rând a fost hărțuită din cauza felului în care arăta și că experiența a marcat-o profund. Într-un interviu, aceasta a declarat: „Nu vreau ca copiii mei să crească fiind hărțuiți așa cum am fost eu pentru nasul meu urât. Vreau să le transmit un nas mai natural”.

Internauții au remarcat imediat că un copil moștenește genele părinților, nu rezultatul unei intervenții chirurgicale, iar secțiunile de comentarii s-au umplut rapid de glume, ironii și remarci sarcastice.

Primele reacții au taxat direct logica explicației.

„Genial! Mama anului”.

„Un prieten de-al meu și-a amputat un picior, iar primul lui copil s-a născut cu cea mai drăguță proteză.”

„Sper că, chiar înainte să nască, își pune tocuri, ca să crească și copiii ei mai înalți decât a fost ea.”

Tonul reacțiilor a devenit rapid tot mai acid.

„Dar o operație pe creier, doamnă, v-ați gândit la asta? Nu pentru genetică, ci de dragul omenirii!”

„Awww, ce drăguț din partea ei! Mi-am vopsit părul roșcat sperând că unul dintre copiii mei va fi un mic roșcovan adorabil, dar nu a funcționat.”

Alții au reacționat pur și simplu cu neîncredere:

 „Doamne Iisuse, ajută-ne.”

„Glumește, nu?”

„O să aibă o mare surpriză la naștere…”

Numeroase comentarii au făcut trimitere directă la noțiuni elementare de genetică și biologie:

„Ai auzit vreodată de ADN?”

„Ummmmmm, nu așa funcționează.”

„Există lucruri pe care nicio operație nu le poate corecta.”

 „De asta trebuie să investim în educație”.

 „Darwin, te rog, vino puțin încoace…”

„Aș vrea ca Pământul să se oprească din rotit ca să pot coborî.”

„Suntem cu toții pierduți”

 „Ei bine, acum adevărata problemă este că vor moșteni nasul ei vechi și, pe deasupra, și intelectul ei.”

„Mă îngrijorează mai mult creierul pe care îl vor moșteni.”

„Ei bine… copiii sigur nu vor moșteni prea multe celule cenușii.”

„Ar fi trebuit să-și facă o operație la creier”, sunt alte câteva comentarii la adresa inteligenței influenceriţei.

Alte reacții au exprimat pur și simplu exasperarea față de întreaga situație:

„Am o idee mai bună. Nu te reproduce” sau „De asta nu mai am deloc încredere în oameni.”

Cu toate acestea, existat și numeroși utilizatori care nu au sesizat ridicolul afirmației și s-au lansat în dezbateri despre standardele moderne de frumusețe, presiunea socială asupra femeilor, imagine corporală și trauma provocată de bullying.

În timp ce unii au lăudat intenția lui Sherri Vandersloot de a încerca să-și protejeze viitorii copii de cruzimea comentariilor legate de aspectul fizic, mulți alții au criticat ideea, susținând că promovează standarde de frumusețe nerealiste și respingerea propriilor trăsături naturale.

Criticii au argumentat că mesajul transmis poate alimenta ura față de sine și obsesia pentru „corectarea” aspectului fizic, chiar dacă, în acest caz, punctul central al controversei a rămas unul simplu: chirurgia estetică poate schimba un chip, dar nu și genele care vor fi moștenite de copii.

