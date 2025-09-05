Trump, reacție fulgerătoare la adresa UE după amenda de 3 miliarde de euro primită de Google: „Nu putem permite ca acest lucru să se întâmple”

Președintele american Donald Trump a transmis vineri, 5 septembrie, o serie amenințări la adresa Uniunii Europene, după ce Uniunea Europeană a amendat Google cu 2,95 miliarde de euro pentru încălcarea regulilor concurenței în domeniul publicității. „Este foarte nedrept, iar contribuabilii americani nu vor accepta acest lucru”, a spus liderul de la Casa Albă.

„Europa a <lovit> astăzi o altă mare companie americană, Google, cu o amendă de 3,5 miliarde de dolari, luând efectiv bani care altfel ar fi fost destinați investițiilor și locurilor de muncă americane. Aceasta se adaugă la numeroasele alte amenzi și taxe care au fost aplicate Google și altor companii americane de tehnologie, în special. Este foarte nedrept, iar contribuabilii americani nu vor accepta acest lucru! Așa cum am spus și înainte, administrația mea NU va permite ca aceste acțiuni discriminatorii să continue”, a transmis Trump.

Președintele american spune că „Uniunea Europeană trebuie să înceteze imediat aceste practici împotriva companiilor americane”. El a asigurat că, dacă Uniunea Europeană nu revine asupra amenzilor „nedrepte” va fi „constrâns” să declanşeze un mecanism de taxe vamale punitive, „Secţiunea 301”.

„Este foarte nedrept, iar contribuabilii americani nu vor accepta acest lucru! Așa cum am spus și înainte, administrația mea NU va permite ca aceste acțiuni discriminatorii să continue. Compania Apple, de exemplu, a fost obligată să plătească o amendă de 17 miliarde de dolari care, în opinia mea, nu ar fi trebuit să fie aplicată – Apple ar trebui să-și recupereze banii!

Nu putem permite ca acest lucru să se întâmple (...) și, dacă se va întâmpla, și, dacă se va întâmpla, voi fi obligat să inițiez o procedură în temeiul Secțiunii 301 pentru a anula sancțiunile nedrepte aplicate acestor companii americane. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni!”, a scris președintele SUA pe Truth Social.

Secțiunea 301 din Legea comerțului din 1974 permite președintelui Trump să răspundă practicilor comerciale neloiale, un instrument pe care administrațiile anterioare l-au folosit împotriva Chinei.

Comisia Europeană a afirmat că Google şi-a favorizat propriile sale servicii de publicitate în detrimentul unor furnizori concurenţi. Produsele Google deţin o poziţie dominantă pe piaţă, iar compania a abuzat de această situaţie încă din 2014, pentru a-şi avantaja produsele respective.

„Google a acționat favorizând propriile servicii tehnologice de publicitate online în detrimentul furnizorilor concurenți de servicii tehnologice de publicitate, al agenților de publicitate și al editorilor online”, arată decizia Comisiei Europene.

De asemenea, Comisia Europeană a ordonat companiei să înceteze aceste practici de autopreferențiere și să „implementeze măsuri pentru a pune capăt conflictelor sale inerente de interese în lanțul de aprovizionare adtech”. Google are acum la dispoziție 60 de zile pentru a prezenta măsurile corective la Bruxelles.

Google susține că decizia este „greșită” și a anunțat că o va contesta.

„Este o sancțiune nejustificată și schimbări care vor afecta mii de companii europene, deoarece le va fi mai greu să câștige bani”, a reacționat Lee-Anne Mulholland, vicepreședinte pentru afaceri de reglementare la Google.

Google a prezentat amenda și ca pe un exemplu al aplicării disproporționate a legislației europene asupra companiilor americane, reluând plângerile exprimate și de alte firme de tehnologie din SUA, precum Meta.