Vineri, 5 Septembrie 2025
Adevărul
Președintele Donald Trump a reunit câteva dintre cele mai importante figuri din lumea tehnologiei pentru o cină la Casa Albă, cu o absență notabilă: Elon Musk, liderul Tesla, SpaceX și X, care a fost unul dintre cei mai apropiați aliați ai lui Trump. 

Mark Zuckerberg și Donald Trump FOTO Profimedia
Bill Gates alături de Melania la dineul de la Casa Albă FOTO Profimedia
Șefii giganților tehnologici americani, invitați la Casa Albă FOTO Profimedia
Tim Cook, CEO-ul Apple, la dineul de la Casa Albă FOTO Profimedia
Sam Altman (OpenAI) FOTO Profimedia
Mark Zuckerberg, Trump, Melania Trump și Bill Gates FOTO Profimedia


Mulți lideri tehnologici l-au susținut pe Trump în al doilea mandat, iar președintele a adoptat o abordare favorabilă industriei, promovând criptomonedele, avertizând alte țări împotriva reglementărilor tehnologice și promovând un plan pentru supremația americană în inteligența artificială, eliminând restricțiile impuse de administrația Biden.

Mark Zuckerberg, Bill Gates, Tim Cook și Sam Altman l-au lăudat pe președintele american joi, în timpul unei cine oferite la Casa Albă. 

La dineu au venit șefii celor mai mari companii din sector: Sam Altman (OpenAI), Bill Gates (Microsoft), Tim Cook (Apple) și Sundar Pichai (Google/Alphabet), dintre care unii se adunaseră deja și în ianuarie, pentru ceremonia de inaugurare a republicanului în vârstă de 79 de ani.

„Nu este o performanță ușoară să reunim un astfel de grup”, a început Mark Zuckerberg, directorul Meta, așezat în dreapta lui Donald Trump, scrie Mediafax.

Este o onoare să fiu aici cu acest grup de oameni, care conduc o revoluție în afaceri, în genialitate și în orice alt cuvânt vă puteți imagina”, a spus și președintele Trump.

FOTO Profimedia
FOTO Profimedia

Absent a fost multimiliardarul Elon Musk, un fost aliat al președintelui american cu care acesta a avut o ceartă spectaculoasă. 

„Am fost invitat, dar din păcate nu am putut participa”, a declarat șeful Tesla și SpaceX pe rețeaua sa de socializare, X, adăugând că a trimis pe cineva să-l reprezinte.

SUA

