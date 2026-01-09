Partenera lui Baiaram a răbufnit. Mesaj fără precedent, după ce a fost acuzată că se căsătorește cu fotbalistul pentru bani: „Mașina mea valorează cât o garsonieră”

Criticată în mediul online după ce a acceptat cererea în căsătorie a lui Ștefan Baiaram, fotbalistului Universității Craiova, Cristina Răduț a avut o reacție fermă, respingând acuzațiile potrivit cărora ar fi într-o relație cu fotbalistul doar din interes financiar.

Sportiva de kickbox s-a arătat deranjată de aceste comentarii și a ținut să lămurească situația, prin intermediul unui mesaj transmis pe rețelele de socializare.

Cererea în căsătorie a avut loc pe o plajă din Miami, la câteva zile după ce Baiaram a împlinit frumoasa vârstă de 23 de ani. Jucătorul din Bănie, dar și al naționalei României, și-a cerut partenera în căsătorie într-un cadru romantic, iar răspunsul a fost unul pozitiv.

Înainte de acest moment special, cei doi au petrecut Revelionul și ziua de naștere a fotbalistului la New York, bucurându-se de o vacanță de iarnă ca în povești, în Statele Unite.

„Dețin un apartament și o mașină care valorează cât o garsonieră!”

Cei doi s-au bucurat enorm de momentul special, chiar dacă cererea în căsătorie a fost urmată de reacții controversate din partea unor voci din mediul online.

„Chiar îmi pare rău că nu vă pot vindeca răutatea din suflet, dar pot lămuri două aspecte. Suntem împreună de 5 ani, de când aveam 17 ani, iar el avea o situație financiară normală.

Deși am preferat să-mi expun pe rețelele sociale performanțele mele sportive și parcursul meu către a deveni avocat și am urât din tot sufletul să-mi expun situația financiară, provin dintr-o familie bună. Mama mea m-a susținut încă de la început pentru a putea avea aceste realizări. Totodată, dețin un apartament și o mașină care valorează cât o garsonieră. Chiar nu spun asta ca să mă laud, ci doar ca să opresc zvonurile cum că aș fi cu el pentru bani.

Ba chiar de la începutul relației l-am sprijinit așa cum am putut. Ca o concluzie, am crescut și am evoluat frumos împreună. Îi apreciem pe toți cei ce ne apreciază, iar pe restul vă dorim doar de bine!”, a transmis Cristina Răduț, pe TikTok.

Ștefan Baiaram traversează cea mai bună perioadă a carierei sale

Conform datelor oferite de Transfermarkt, cota de piață a tânărului a urcat la 4.5 milioane de euro. În această toamnă, Baiaram a reușit să debuteze la echipa națională a României, reușind chiar să înscrie.

La nivel de club, evoluțiile sale pentru Universitatea Craiova au fost remarcabile în actualul sezon. La 23 de ani, Baiaram a bifat 31 de meciuri, trecându-și în cont 1.941 de minute pe teren, interval în care a înscris 10 goluri și a contribuit cu patru assist-uri.