Anestezist, despre tânărul mort în spital după o fractură de femur: „Nu este un caz de malpraxis demonstrabil din două postări”. Schimb de replici politice în online

Anestezistul Iuliu Torje, fost consilier onorific al ministrului Sănătății, spune despre cazul tânărului care a murit la Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău, la câteva zile după o fractură de femur, că apariția tromboembolismului pulmonar, cauza oficială a decesului, nu este „un malpraxis demonstrabil din două postări pe Facebook”. Medicul a comentat „pretenţia” exprimată în spațiul public de liberalul Alexandru Muraru, care i-a cerut lui Alexandru Rogobet să se deplaseze la spital.

„Deși mi-am dat «demisia» din funcția de consilier onorific al ministrului Sănătății, este obligatoriu să spun clar că ce se întâmplă acum în România depășește zona absurdului și intră în patologic. Da, sistemul sanitar românesc are disfuncționalități structurale majore. Da, există probleme cronice de organizare, finanțare, resursă umană și management. Da, criticarea lor este legitimă. Dar ceea ce vedem acum este isterie ignorantă ambalată politic”, a scris Iuliu Torje pe Facebook.

Medicul, care profesează în Germania, a explicat că tromboembolismul pulmonar este o complicaţie ce apare frecvent în astfel de cazuri:

„Să punem lucrurile tehnic, pentru cei care urlă dar nu gândesc: vorbim despre deces post-accident rutier, survenit pe o complicație posttraumatică. Asta înseamnă un lanț fiziopatologic complex, multifactorial, în care evoluția clinică nu este nici predictibilă, nici controlabilă politic. Nu este o infecție nosocomială ascunsă sub preș, nu este o eroare administrativă evidentă, nu este un caz de malpraxis demonstrabil din două postări pe Facebook”.

Alexandru Muraru: „Domnule ministru Rogobete, vă faceți complice la acest eveniment tragic”

Afirmațiile medicului fac trimitere directă la declarațiile liberalului Alexandru Muraru, care miercuri, 7 ianuarie, l-a acuzat pe ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, că închide ochii la ce s-a întâmplat la Buzău.

„Este inacceptabil ca până la această oră, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, să nu se trezească din trândăvie și să nu aibă o poziție publică asumată față de acest eveniment. Nu colegiul medicilor, ci Ministerul Sănătății, Corpul de Control și prezența ministrului, la fel ca în alte situații similare. Domnule ministru, aveți ordin pe linie de partid să închideți ochii la ce s-a întâmplat la Buzău De ce nu vă deplasați de urgență la SJU Buzău, așa cum ați făcut în turul de marketing politic la Iași și la Constanța

Ce vă împiedică să aveți până la această oră o reacție, așa cum imediat ați făcut-o în alte cazuri care v-au convenit politic Domnule ministru, de câte ori ați folosit aeronavele MAPN pentru exerciții de imagine pe suferința pacienților și cât au costat

Prin tăcerea dumneavoastră, domnule ministru Rogobete, vă faceți complice la acest eveniment tragic alături de Marcel Ciolacu, cel care a adus România cu piciorul în prăpastia falimentului național. Ministerul Sănătății nu poate funcționa pe criterii politice și selective. Viața oamenilor nu este material de campanie, iar tragediile nu pot fi ignorate în funcție de interese de partid”, a scris Muratu într-o postare pe Facebook.

Iuliu Torje, la adresa lui Alexandru Muraru: „Un exemplu perfect de analfabetism medical combinat cu oportunism primitiv”

În postarea sa de joi, anestezistul Iuliu Torje, care a fost consilier onorific al ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, l-a numit pe Muraru „politician de mâna a treia”.

„Ieșirile acestui politician de mâna a treia din Iași, Muraru sau cum îl cheamă.. sunt un exemplu perfect de analfabetism medical combinat cu oportunism primitiv. Omul vorbește despre „mușamalizare” într-un caz de la Buzău fără să înțeleagă nici cele mai elementare noțiuni de patologie, cauzalitate medicală sau competență instituțională”

Potrivit medicul Iuliu Torje, pretenția ca ministrul „să «ancheteze» orice deces este periculos de stupidă, pentru că mută discuția din zona de protocoale, audit clinic, competențe legale, într-un circ populist unde orice primat cu funcție politică se crede expert în medicină”.

„Ce anume ar trebui să investigheze ministrul Sănătății? Ce competență are ministrul asupra evoluției biologice a unui pacient politraumatizat? Ce exact ar trebui să caute Inspecția Sanitară sau Corpul de Control? Necroza tisulară? Răspunsul inflamator sistemic? Complicațiile tromboembolice? Sau poate să modifice retroactiv legile fiziologiei? (...) Este prostie agresivă, iar rezultatul se vede.. decredibilizarea totală a oricărei discuții serioase despre sănătate. Mult zgomot.. puțin creier”, a mai scris anestezistul pe Facebook.