search
Joi, 8 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Anestezist, despre tânărul mort în spital după o fractură de femur: „Nu este un caz de malpraxis demonstrabil din două postări”. Schimb de replici politice în online

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Anestezistul Iuliu Torje, fost consilier onorific al ministrului Sănătății, spune despre cazul tânărului care a murit la Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău, la câteva zile după o fractură de femur, că apariția tromboembolismului pulmonar, cauza oficială a decesului, nu este „un malpraxis demonstrabil din două postări pe Facebook”. Medicul a comentat „pretenţia” exprimată în spațiul public de liberalul Alexandru Muraru, care i-a cerut lui Alexandru Rogobet să se deplaseze la spital.

protest spital Buzau FOCUS TV captura png

„Deși mi-am dat «demisia» din funcția de consilier onorific al ministrului Sănătății, este obligatoriu să spun clar că ce se întâmplă acum în România depășește zona absurdului și intră în patologic. Da, sistemul sanitar românesc are disfuncționalități structurale majore. Da, există probleme cronice de organizare, finanțare, resursă umană și management. Da, criticarea lor este legitimă. Dar ceea ce vedem acum este isterie ignorantă ambalată politic”, a scris Iuliu Torje pe Facebook.

Medicul, care profesează în Germania, a explicat că tromboembolismul pulmonar este o complicaţie ce apare frecvent în astfel de cazuri:

„Să punem lucrurile tehnic, pentru cei care urlă dar nu gândesc: vorbim despre deces post-accident rutier, survenit pe o complicație posttraumatică. Asta înseamnă un lanț fiziopatologic complex, multifactorial, în care evoluția clinică nu este nici predictibilă, nici controlabilă politic. Nu este o infecție nosocomială ascunsă sub preș, nu este o eroare administrativă evidentă, nu este un caz de malpraxis demonstrabil din două postări pe Facebook”.

 Alexandru Muraru: „Domnule ministru Rogobete, vă faceți complice la acest eveniment tragic”

Afirmațiile medicului fac trimitere directă la declarațiile liberalului Alexandru Muraru, care miercuri, 7 ianuarie, l-a acuzat pe ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, că închide ochii la ce s-a întâmplat la Buzău. 

„Este inacceptabil ca până la această oră, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, să nu se trezească din trândăvie și să nu aibă o poziție publică asumată față de acest eveniment. Nu colegiul medicilor, ci Ministerul Sănătății, Corpul de Control și prezența ministrului, la fel ca în alte situații similare. Domnule ministru, aveți ordin pe linie de partid să închideți ochii la ce s-a întâmplat la Buzău  De ce nu vă deplasați de urgență la SJU Buzău, așa cum ați făcut în turul de marketing politic la Iași și la Constanța

Ce vă împiedică să aveți până la această oră o reacție, așa cum imediat ați făcut-o în alte cazuri care v-au convenit politic Domnule ministru, de câte ori ați folosit aeronavele MAPN pentru exerciții de imagine pe suferința pacienților și cât au costat

Prin tăcerea dumneavoastră, domnule ministru Rogobete, vă faceți complice la acest eveniment tragic alături de Marcel Ciolacu, cel care a adus România cu piciorul în prăpastia falimentului național. Ministerul Sănătății nu poate funcționa pe criterii politice și selective. Viața oamenilor nu este material de campanie, iar tragediile nu pot fi ignorate în funcție de interese de partid”, a scris Muratu într-o postare pe Facebook.

Iuliu Torje, la adresa lui Alexandru Muraru: „Un exemplu perfect de analfabetism medical combinat cu oportunism primitiv”

 În postarea sa de joi, anestezistul Iuliu Torje, care a fost consilier onorific al ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, l-a numit pe Muraru „politician de mâna a treia”.

„Ieșirile acestui politician de mâna a treia din Iași, Muraru sau cum îl cheamă.. sunt un exemplu perfect de analfabetism medical combinat cu oportunism primitiv. Omul vorbește despre „mușamalizare” într-un caz de la Buzău fără să înțeleagă nici cele mai elementare noțiuni de patologie, cauzalitate medicală sau competență instituțională

Potrivit medicul Iuliu Torje, pretenția ca ministrul „să «ancheteze» orice deces este periculos de stupidă, pentru că mută discuția din zona de protocoale, audit clinic, competențe legale, într-un circ populist unde orice primat cu funcție politică se crede expert în medicină”.

„Ce anume ar trebui să investigheze ministrul Sănătății? Ce competență are ministrul asupra evoluției biologice a unui pacient politraumatizat? Ce exact ar trebui să caute Inspecția Sanitară sau Corpul de Control? Necroza tisulară? Răspunsul inflamator sistemic? Complicațiile tromboembolice? Sau poate să modifice retroactiv legile fiziologiei? (...) Este prostie agresivă, iar rezultatul se vede.. decredibilizarea totală a oricărei discuții serioase despre sănătate. Mult zgomot.. puțin creier”, a mai scris anestezistul pe Facebook.

Buzău

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Calul cu internet prin satelit, „arma” improvizată a soldatului rus pe frontul ucrainean. „Acesta este designul, funcționează”
digi24.ro
image
Imagini inedite cu deszăpezirea de la Rânca. Ce vede prin parbriz șoferul unei autofreze de mare capacitate. VIDEO
stirileprotv.ro
image
Fiica Elenei Lasconi protestează în Piața Universității față de capturarea lui Maduro. “Trump, jos labele de pe Venezuela”
gandul.ro
image
Ce se întâmplă cu tichetul de 50 de lei pentru energie. De când se schimbă schema de ajutor
mediafax.ro
image
Fiul lui Michael Schumacher a trecut peste despărțirea cu Laila Hasanovic. Cu cine a fost văzut 
fanatik.ro
image
România pe dopamină: cum au devenit manelele coloana sonoră a supraviețuirii. „Muzica unei societăți care a încetat să mai creadă în viitor”
libertatea.ro
image
Reguli noi pentru bolnavii din România: De luna aceasta, mii de pacienți pierd prioritatea la analize medicale
digi24.ro
image
Mărirea penisurilor cu acid hialuronic, metoda ingenioasă găsită de sportivi pentru a trișa! Un nou scandal a izbucnit
gsp.ro
image
Soția a spus totul, după ce numele presupusei amante a apărut în presă: ”M-a sunat plângând”. Au împreună PATRU copii
digisport.ro
image
Armata Elveției îl contrazice pe Nicușor Dan: Avioanele F-18 nu au fost un gest de mulțumire pentru România
stiripesurse.ro
image
Un bărbat s-a înscris la rând pentru benzină în urmă cu trei luni și acum e pe locul 5.052. Țara unde s-a ajuns la o asemenea criză
antena3.ro
image
Necropsia tânărului din Buzău care a murit după ce și-a rupt piciorul. Medicii au ignorat strigătele de durere
observatornews.ro
image
Răsturnare de situație în cazul lui Sergiu, tânărul găsit mort pe un câmp în Ajunul Anului Nou. Cine l-ar fi ucis, de fapt
cancan.ro
image
Un turist cazat pentru a doua oară la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov a surprins personalul: „Încă nu ne vine să credem!”
prosport.ro
image
Actul care nu trebuie semnat de angajaţi, conform experţilor. Pierd un drept important
playtech.ro
image
Ce a făcut Florin Prunea la emisiunea Desafio de la Pro TV. Concurenții, uluiți de ce s-a întâmplat: ”Zici că era drujbă”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
”Cea mai frumoasă din Europa” s-a căsătorit și imaginile au făcut înconjurul lumii! FOTO Cum s-au îmbrăcat mirii
digisport.ro
image
România devine noul ”El Dorado al Estului”: Puternicele companii din regiune au pus ochii pe țara noastră și investesc serios
stiripesurse.ro
image
Vârsta de pensionare se reduce pentru persoanele care au lucrat în condiții speciale. Ce pensie vei avea dacă ai 12, 14 sau 18 ani de vechime
kanald.ro
image
Litera care este interzisă la numerele de înmatriculare în România, conform legii. Alte combinații nepermise în Codului Rutier nici dacă plătești numere personalizate
playtech.ro
image
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV. Elena Mateescu anunţă un episod de ger năprasnic: Maximele vor fi negative în toată ţara!
romaniatv.net
image
SUA amenință din nou Europa! Trump are intenții serioase
mediaflux.ro
image
Theo Rose și-a ales echipa favorită din Superligă: „Doamnă, țin cu ei? Da, la revedere!”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Un cuplu a întreținut relații sexuale într-un aparat RMN pentru a arăta ce se întâmplă în interiorul corpului
actualitate.net
image
Cea mai avantajată zodie până la vară. Universul îi pregătește surprize majore, succes, bani și împliniri neașteptate
click.ro
image
Vine ger năprasnic în România, cu temperaturi de -18 grade Celsius. A fost convocat Comandamentului Energetic Naţional
click.ro
image
Alina Laufer a fost la schi cu toată familia, inclusiv cu bebelușa Eden: „La 3,5 luni am urcat cu ea la cota 2000, la Sinaia”
click.ro
Prințul William și legătura lui cu Anne Boleyn jpg
Istoria își ia revanșa! Când William va deveni rege, o va răzbuna pe nefericita soție decapitată a lui Henric al VIII-lea
okmagazine.ro
front view young modern woman colorful coat orange t shirt with black earphones sunglasses posing jpg
8 obiceiuri de zi cu zi din anii ’80 care ți-ar face viața mai ușoară și azi
clickpentrufemei.ro
Bijuteria Alfred, văzută din față și din spate (© Wikimedia Commons)
O bijuterie spectaculoasă, veche de 1.100 de ani, din vremea primului rege al Angliei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta delicioasă din Ardeal de care vă veți îndrăgosti de la prima înghițitură. Cum se pregătește papricașul de pui cu smântână
image
Cea mai avantajată zodie până la vară. Universul îi pregătește surprize majore, succes, bani și împliniri neașteptate

OK! Magazine

image
Se mărește familia Prințului William și a Prințesei Kate? Vestea care i-a luat pe toți prin surprindere

Click! Pentru femei

image
Le-a declarat război mămicilor de la Hollywood cu confesiunile ei intime! „Cum?! Ce face ea în fața ușii?”

Click! Sănătate

image
Suplimentele și cancerul: când pot face mai mult rău decât bine