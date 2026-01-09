search
Primar din Vaslui, prins băut la volan, după ce a ajuns cu mașina în șanț

0
0
Publicat:

Un primar din Vaslui a fost prins băut la volan după ce a intrat cu mașina într-un șanț, incidentul având loc joi seara, imediat după o reuniune festivă în sediul primăriei din Mălușteni.

Incidentul din comuna Mălușteni s-a produs în cursul serii de joi, 8 ianuarie, imediat după o reuniune festivă organizată în sediul primăriei locale.

Potrivit martorilor și confirmărilor oficiale, seara s-a încheiat prost pentru edilul local, Gheorghe Bîțu, care, după încheierea petrecerii la care a consumat băuturi alcoolice, s-a urcat la volanul autoturismului personal pentru a se întoarce acasă. Drumul său a fost, însă, foarte scurt, pentru că la doar câteva zeci de metri de plecare, mașina a ajuns într-un șanț de pe marginea drumului.

Conform declarațiilor martorilor, edilul ar fi coborât din autoturism și s-ar fi întors în grabă la sediul primăriei, lăsând vehiculul abandonat, însă mai mulți localnici au apelat numărul de urgență 112, semnalând incidentul.

Un echipaj de poliție din Murgeni s-a deplasat la fața locului pentru verificări.

„Poliţia oraşului Murgeni a fost sesizată prin apelul unic de urgenţă 112 cu privire la faptul că, în comuna Măluşteni, ar fi avut loc avarierea unui autoturism. Poliţiştii Secţiei 5 Poliţie Rurală Murgeni s-au deplasat la locul incidentului, constatând că cele sesizate se confirmă. Autoturismul se afla în afara părţii carosabile, într-un şanţ, iar, în urma cercetărilor, s-a stabilit că ar fi fost condus de către un cetăţean de 64 de ani, din aceeaşi comună. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicat fiind 0,53 mg/l alcool pur în aerul expirat”, au precizat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vaslui.

Atunci când a fost întrebat de poliţişti cum s-a produs accidentul, primarul a încercat să dea vina pe un tractorist, sugerând că acesta ar fi responsabil pentru incident, deși bărbatul fusese chemat abia după ce mașina ajunsese în șanț, pentru a o scoate de acolo.

Explicaţiile lui Gheorghe Bîțu nu i-au convins, însă, pe polițiști, care au stabilit că primarul se afla la volan în momentul producerii accidentului.

Rezultatul testării cu aparatul etilotest a confirmat prezența alcoolului în sânge, indicând 0,53 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar primarul a fost condus la sediul poliției pentru continuarea procedurilor legale.

Surse apropiate anchetei menționează mai multe momente stânjenitoare în timpul intervenției, inclusiv dificultatea edilului de a-și găsi permisul de conducere și neînțelegerea faptului că în mașina de poliție locul persoanei conduse este pe bancheta din spate, notează ştiriest.

În urma incidentului, primarul din Mălușteni s-a ales cu dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Vaslui

