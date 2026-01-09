Se împlinesc doi ani de suferință pentru Cristina Neagu. Mesaj sfâșietor după dispariția tatălui său: „S-a transformat în infinit!”

Cristina Neagu, una dintre cele mai marcante figuri ale handbalului românesc, începe noul an cu emoții puternice și amintiri dureroase.

Fosta sportivă i-a adus un omagiu tatălui său printr-o postare emoționantă pe Instagram, readucând în prim-plan figura lui Constantin Neagu, care s-a stins din viață în aprilie 2024, la doar 68 de ani.

În mesajul său, Neagu a însoțit cuvintele de o fotografie care surprinde momente prețioase alături de tatăl ei, rememorând legătura profundă pe care au împărtășit-o de-a lungul anilor. Pierderea suferită rămâne o rană vie pentru fosta jucătoare a lui CSM București.

„8-ul care s-a transformat în infinit!”, a spus Cristina Neagu, pe rețelele de socializare.

Mesajul sportivei a fost transmis în ziua în care tatăl acesteia ar fi împlinit vârsta de 70 de ani.

„Am izbucnit în plâns când am vorbit la telefon!”

În 2010, Constantin Neagu trăia emoții deosebite când a aflat că fiica lui a fost desemnată câștigătoare a Balonului de Aur.

„Doamna antrenoare Maria Covaci a fost cea care mi-a dat vestea cea mare. Când am vorbit cu Cristina la telefon pentru a o felicita m-au năpădit emoțiile și am izbucnit în plâns!”, a spus Constantin Neagu, în urmă cu 15 ani.