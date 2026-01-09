search
Vineri, 9 Ianuarie 2026
Ger, vânt, ninsoare și polei. Cât va mai ține vremea rea în România

Publicat:

Ziua de joi, 9 ianuarie, vine cu temperaturi scăzute, precipitații mixte și ninsoare, însoțite de intensificări ale vântului, în special în zonele montane și în regiunile nordice, centrale și vestice.

Zi geroasă și ninsori în toată țara. FOTO: GettyImages
Zi geroasă și ninsori în toată țara. FOTO: GettyImages

Temperaturile maxime se vor situa sub media normală pentru această perioadă în nord, centru și vest, dar și local în est, în timp ce în restul teritoriului se vor încadra în jurul valorilor obișnuite. Temperaturile nocturne vor fi ușor mai ridicate față de intervalul anterior în cea mai mare parte a țării, însă în nord-est se va menține ger local.

Cerul va fi temporar noros, iar în primele ore ale zilei ninsorile vor fi izolate, mai ales la munte, dar, în cursul serii, aria precipitațiilor se va extinde dinspre sud-vest.

La munte și local în Transilvania, Maramureș și Crișana, ninsoarea va predomina, iar izolat în Moldova se vor semnala fulguieli.

În Banat, Oltenia și pe arii restrânse din Muntenia, precipitațiile vor fi mixte, cu depunere locală de polei.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări mai pronunțate în Carpații Meridionali și Orientali, unde rafalele vor atinge între 65 și 75 km/h, dar și pe alocuri în sud, est și centru.

Temperaturile maxime se vor situa între -6 și 3 grade, iar cele minime între -14 grade în nordul Moldovei și 3 grade pe litoral. Local vor fi ceață și chiciură, cu vizibilitate redusă.

Potrivit prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), în cursul nopții de joi spre vineri și pe parcursul zilei de 9 ianuarie, rămân în vigoare atenționări de tip cod galben pentru intensificări ale vântului, ninsoare viscolită și vizibilitate redusă în zonele montane, în sudul și sud-estul țării, precum și în nordul și estul Moldovei.

În zonele montane și submontane unde stratul de zăpadă este deja consistent, viscolul poate provoca troienirea zăpezii pe drumuri.

Vremea în București

În Capitală, cerul va fi variabil, cu înnorări pe timpul nopții, iar spre dimineață crește probabilitatea de precipitații mixte - ploaie, lapoviță și ninsoare - care pot favoriza depuneri de polei. Vântul va sufla slab și moderat.

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 2 grade, iar minima între -3 și -1 grad.

Meteo

