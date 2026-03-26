Joi, 26 Martie 2026
Adevărul
Război în Ucraina

Trump prelungește cu 10 zile ultimatumul pentru Iran, „la solicitarea Teheranului”

Război în Orientul Mijlociu
Președintele Donald Trump a anunțat joi seară că suspendă temporar planurile de distrugere a facilităților energetice din Iran, oferind un răgaz de zece zile pentru continuarea negocierilor dintre cele două părți.

Președintele SUA Donald Trump. FOTO: EPA-EFE
Decizia a fost comunicată prin intermediul platformei Truth Social și vine în urma unei solicitări oficiale din partea autorităților de la Teheran.

Potrivit liderului de la Casa Albă, noul termen limită este stabilit pentru 6 aprilie 2026, ora 20:00 (ora Coastei de Est a SUA). Trump a descris această perioadă drept o „pauză” în calendarul acțiunilor planificate, subliniind însă că opțiunea militară rămâne posibilă dacă negocierile nu vor avea rezultatul dorit.

„La solicitarea Guvernului iranian, această declarație confirmă că suspend pentru 10 zile perioada de distrugere a centralelor energetice, până luni, 6 aprilie 2026, la ora 20:00. Discuțiile sunt în curs și, în ciuda afirmațiilor eronate din presa falsă și din alte surse, acestea decurg foarte bine”, a transmis Donald Trump.

FOTO: Truth Social
Anunțul vine într-un context tensionat în relațiile dintre Washington și Teheran, în care dialogul diplomatic încearcă să evite o escaladare militară în regiune.

Suspendarea inițială a atacurilor americane urma să expire vineri, 27 martie. 

În cursul zilei de joi, Trump le-a declarat reporterilor de la Casa Albă că Statele Unite poartă „discuții foarte substanțiale cu privire la Iran”. Teheranul a negat însă că s-ar afla în negocieri directe cu SUA. Presa iraniană a calificat miercuri drept „minciuni” declaraţiile preşedintelui american referitoare la discuţiile în curs cu Iranul pentru a pune capăt războiului.

