Trump amenință cu retragerea SUA din apărarea aliaților: „Dacă în Iran nu e războiul vostru, nici în Ucraina nu e războiul nostru"

Președintele SUA, Donald Trump, a amenințat deschis, joi, cu o retragere a SUA din apărarea aliaților europeni, după ce s-a confruntat cu reticența sau refuzul mai multor țări de pe continent de a se implica în războiul împotriva Iranului.

Într-o declarație făcută în deschiderea ședinței cabinetului de la Washington, Trump a vizat în special o declarație a cancelarului german Friedrich Merz.

"Noi suntem acolo să apărăm Europa de Rusia, să protejăm NATO. În teorie, asta nu ne afectează, pentru că suntem la mii de kilometri distanță, avem între noi un mare și frumos ocean. Dar ei nu sunt acolo ca să ne apere pe noi, ceea ce este ridicol, nu are niciun sens. Când l-am auzit pe șeful Germaniei declarând despre Iran că ”Acesta nu este războiul nostru”, am spus: ”Ei bine, Ucraina nu este războiul nostru. Noi am ajutat, dar Ucraina nu este războiul nostru”. Mi s-a părut o declarație foarte nepotrivită, dar a făcut-o, nu o poți șterge”, a afirmat președintele republican.

El a comentat și relatările din mass-media despre posibilitatea redirecționării către Orientul Mijlociu a armelor americane destinate Ucrainei.

Potrivit lui Trump, Statele Unite iau astfel de măsuri în mod regulat.

Anterior, el i-a acuzat pe aliații NATO că nu au făcut "absolut nimic" pentru a împiedica Iranul să acumuleze forță militară și să devină o potențială amenințare nucleară.

Trump: Să vă amintiți declarațiile mele peste câteva luni

"Acum 25 de ani am spus că NATO e ”un tigru de hârtie” și, mai important, că le vom veni în ajutor, dar ei nu ne vor ajuta niciodată. Vreau ca ei să țină minte că am spus asta: nu au venit niciodată în ajutorul nostru. Acum, când partea adversă, Iranul, este anihilată, ne spun ”vrem să trimitem nave”. Chiar au făcut, câțiva dintre ei, o declarație că vor să se implice când războiul s-a încheiat. Nu. Se presupune că te implici când războiul începe. Acesta a fost un test pentru NATO. Să vă amintiți declarațiile mele peste câteva luni", a avertizat el.

În ultimele zile, Trump a îndemnat aliații și alte state, inclusiv China, să ajute la redeschiderea Strâmtorii Ormuz, blocată de Iran, după ce criza petrolului a afectat tot mai multe țări de pe glob.

China nu a răspuns direct apelului lui Trump, în vreme ce unele state aliate au refuzat sau și-au exprimat disponibilitatea să contribuie după încheierea unui armistițiu.

Franța discută cu peste 30 de state un demers pentru restabilirea traficului prin Strâmtoarea Ormuz

Oficialii guvernului francez au organizat joi o videoconferință cu șefi de Stat Major militar din 35 de state, într-un efort multinațional menit să ducă la restabilirea traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz.

Ministerul Apărării de la Paris nu a specificat națiunile participante, dar a subliniat că inițiativa este pur defensivă și separată de operațiunile militare în curs de desfășurare în regiune de SUA și Israel.

"Această inițiativă, independentă de acțiunile militare actuale, este strict de natură defensivă. Scopul său este de a organiza reluarea transportului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, odată ce ostilitățile au încetat", se spune într-o declarație a instituției citate.

Ministerul Apărării din Marea Britanie a anunțat la rândul său, miercuri, că Londra şi Parisul vor organiza săptămâna aceasta o reuniune a țărilor care au semnat, săptămâna trecută, o declarație prin care cereau un moratoriu asupra atacurilor împotriva infrastructurii petroliere și de gaze din Golf și care se declarau pregătite să contribuie la eforturile de securizare a căii navigabile.

Comunicatul comun a fost inițiat de Franța, Marea Britanie, Germania, Italia, Olanda şi Japonia.

Acestora li s-au asociat ulterior în jur de 30 de state, inclusiv România.