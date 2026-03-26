Joi, 26 Martie 2026
Adevărul
Analiză Greșeala lui Trump care ar putea ajuta Rusia să câștige în Ucraina

Război în Ucraina
Atacurile cu drone lansate de Iran asupra unor state din Orientul Mijlociu reflectă tot mai mult tacticile folosite în războiul din Ucraina, iar unele dintre aceste echipamente ar fi fost produse în Rusia, potrivit unei analize publicate de The Telegraph.

Dronele iraniene Shahed, perfecționate de Rusia în Ucraina

Mai multe drone identificate în regiune ar purta inscripții în chirilică, sugerând o cooperare militară tot mai strânsă între Teheran și Moscova. Observatorii spun că aceste evoluții indică o convergență tot mai clară între cele două conflicte.

Publicația notează că Iranul utilizează tactici de război cu drone perfecționate de Rusia, desfășurând versiuni modernizate ale sistemelor Shahed, alături de sprijin tehnologic provenit din Rusia și China, inclusiv în domeniul informațiilor satelitare și al ghidării rachetelor.

Conflicte separate sau parte a aceluiași sistem

Pentru administrația americană, războaiele din Ucraina și Iran sunt tratate ca dosare distincte, care necesită abordări diferite: Iranul trebuie slăbit militar, în timp ce Rusia este abordată prin negocieri.

În schimb, Moscova și Beijingul văd aceste conflicte ca fiind interconectate – fronturi diferite ale aceleiași confruntări cu Occidentul.

Mai mulți oficiali europeni avertizează că această abordare fragmentată riscă să slăbească poziția Occidentului. În opinia lor, refuzul Washingtonului de a trata Iranul și Rusia ca parte a unor „ecosisteme ostile” ar putea crește șansele unei victorii ruse în Ucraina și ar amplifica riscurile pentru securitatea europeană.

„Rușii probabil urmăresc situația cu satisfacție,” a declarat un oficial european, referindu-se la pozițiile exprimate de Donald Trump privind războiul din Iran.

Convergența pe câmpul de luptă

Intersecția dintre cele două conflicte este vizibilă la nivel militar. Tacticile Iranului reflectă tot mai mult experiența acumulată de Rusia în Ucraina, în special în utilizarea dronelor ieftine pentru a depăși sistemele de apărare.

Dronele Shahed, furnizate inițial de Iran Rusiei înainte de invazia din 2022, au fost ulterior modernizate de Moscova, devenind un element central al strategiei militare ruse. Acestea pot transporta încărcături mai mari, evita sistemele de bruiaj și chiar coordona atacuri mai complexe.

Unele dintre aceste inovații par să fie deja utilizate de Iran în conflictul actual, sugerând un schimb continuu de tehnologie și expertiză.

Impact global și presiuni asupra resurselor

Consecințele depășesc câmpul de luptă. Țările din Golf au consumat cantități semnificative de rachete interceptoare, iar Statele Unite și-au redus propriile stocuri pentru a susține operațiunile din regiune.

Această presiune ridică îngrijorări legate de capacitatea Washingtonului de a susține simultan Ucraina și de a descuraja China în Asia. Reaprovizionarea ar putea dura ani.

„Statele Unite nu vor putea acoperi toate aceste nevoi în același timp,” a avertizat comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius.

În paralel, utilizarea masivă de rachete de croazieră și dependența de materii prime critice din China complică și mai mult planurile de creștere a producției militare.

Efecte economice și diplomatice

Războiul din Iran a dus la creșterea prețului petrolului, oferind Rusiei un respiro economic după impactul sancțiunilor occidentale.

În același timp, tensiunile diplomatice ar putea crește. Un eventual rezultat neclar al conflictului riscă să adâncească divergențele dintre SUA și aliații europeni, în special dacă Washingtonul își reduce angajamentele față de NATO sau Ucraina.

Pentru Rusia și China, un astfel de scenariu ar reprezenta un avantaj strategic. Ambele state promovează ideea unei ordini mondiale multipolare, în care influența americană este limitată.

Oportunități pentru rivalii globali

Analiștii avertizează că percepția unei Americi suprasolicitate ar putea încuraja China să își intensifice ambițiile, inclusiv în ceea ce privește Taiwanul.

În același timp, atât Rusia, cât și China au adoptat până acum o poziție relativ rezervată în sprijinul Iranului. Potrivit experților, această prudență ar putea reflecta calculul că orice dificultate a Washingtonului în conflictul actual ar putea lucra în favoarea lor.

Din această perspectivă, un eșec al strategiei americane în Iran nu doar că ar complica eforturile de a contracara alianța informală dintre aceste state, dar ar putea chiar să o consolideze.

