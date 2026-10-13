Americanii leagă scumpirile de politicile lui Trump, iar republicanii ar putea plăti în alegerile din 3 noiembrie, arată sondajele

Cei mai mulți americani cred că tarifele vamale și războiul din Iran agravează costul vieții. Republicanii au votat aproape unanim aceste politici, iar democrații le-au plasat în centrul campaniei.

Tarifele introduse de Donald Trump i-au afectat și pe americani Foto: X

Dintre toate pericolele care amenință Partidul Republican în acest an, cel mai grav ar putea fi legătura neobișnuit de directă pe care alegătorii o fac între nemulțumirile lor economice și politicile promovate de președintele Donald Trump și de republicanii din Congres.

Președinții suferă de obicei atunci când americanii sunt nemulțumiți de economie. Anul acesta, însă, Trump se confruntă cu o vulnerabilitate suplimentară. O mare majoritate a alegătorilor spun constant, în sondaje, că politicile sale, în special cele privind tarifele vamale și războiul din Iran, agravează problema care îi preocupă cel mai mult: costul ridicat al vieții.

„Nu e vorba doar de economia de bază sau de un ciclu prost”, spune fostul deputat republican Tom Davis, care a condus Comitetul Național Republican pentru Congres (NRCC). Din cauza tarifelor și a efectului războiului asupra prețurilor la carburanți, spune el, „există două acțiuni prezidențiale concrete” despre care cei mai mulți alegători cred că le afectează nivelului de trai.

Pentru republicanii din Congres, situația este și mai dificilă, pentru că deputații și senatorii republicani au votat în repetate rânduri, aproape la unison, politicile lui Trump privind Iranul și războiul, precum și reducerile de cheltuieli federale pentru sănătate, despre care democrații susțin că au contribuit la scumpirea îngrijirilor medicale. Practic, într-un moment în care majoritatea americanilor cred că agenda lui Trump le adâncește dificultățile financiare, republicanii din Congres și-au lăsat și ei amprentele la locul faptei.

În ultimele săptămâni de campanie, consolidarea acestei legături în mintea alegătorilor a devenit tema centrală a mesajelor democraților. O nouă analiză CNN a datelor AdImpact arată că democrații cheltuiesc sume mari pe reclame care vizează politicile lui Trump privind tarifele, războiul și cheltuielile pentru Medicaid, pe care aproape toți republicanii din Congres le-au votat.

Legarea republicanilor de aceste politici a devenit „inima și sufletul campaniilor democrate împotriva republicanilor aflați în funcție”, spune Geoff Garin, sondor democrat cu experiență. „Iar realitatea dură a voturilor face mai greu ca aleșii republicani să evite lovitura.” Chiar și candidații republicani care nu sunt în funcție au dificultăți în a-și lua distanța, adaugă Garin, pentru că mulți dintre ei „și-au exprimat sprijinul pentru politicile lui Trump, chiar dacă nu au fost în funcție ca să le voteze”.

Americanii văd amprenta lui Trump asupra celei mai mari frustrări

Alegătorii l-au adus înapoi pe Trump la putere în primul rând pentru că au crezut că poate ușura presiunea asupra nivelului lor de trai. După aproape doi ani, sondajele arată că majoritatea americanilor au ajuns la concluzia fermă că agenda sa a amplificat tocmai problema pe care el trebuia s-o rezolve.

Într-un sondaj recent al Wall Street Journal, realizat luna trecută, 60% dintre alegătorii înregistrați au spus că politicile lui Trump au înrăutățit economia, mai mult decât dublu față de cei 25% care au spus că au îmbunătățit-o. În cel mai recent sondaj AP/NORC, întrebați de ce prețurile sunt „mai mari decât de obicei”, 67% dintre alegători au dat vina pe „politicile lui Trump”, față de 32% care au indicat „factori care nu depind de Trump”.

Sondajele CNN/SSRS publicate săptămâna trecută au arătat, de asemenea, că alegătorii probabili din Ohio sunt de acord, cu 76% la 7%, că politicile lui Trump le-au crescut costurile, nu le-au scăzut. În Iowa, proporția este de 74% la 6%.

Concluzia este larg împărtășită chiar și în grupurile care au format pilonii coaliției electorale a lui Trump. În sondajul AP/NORC, majoritatea alegătorilor albi din clasa muncitoare au spus că prețurile sunt mari din cauza politicilor lui Trump, nu a unor factori pe care nu îi controla. Aproximativ jumătate dintre alegătorii probabili care se declară republicani din Ohio și Iowa au fost de acord că politicile lui Trump cresc costul vieții, potrivit sondajelor CNN.

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Cum și-au sporit republicanii din Congres propriul risc

Legătura directă pe care majoritatea alegătorilor o fac între costuri mai mari și politicile lui Trump ar fi periculoasă pentru republicanii din Congres în orice circumstanțe. Atitudinea față de președintele în funcție a devenit un factor decisiv în rezultatele alegerilor intermediare.

Republicanii sunt însă deosebit de expuși, pentru că aproape toți au votat de multe ori politicile pe care alegătorii le învinuiesc acum pentru scumpiri.

Candidații republicani încearcă să-și croiască propriul drum

În fața acestui val, republicanii au încercat mai multe răspunsuri. În câteva cazuri notabile, candidați republicani s-au delimitat de Trump. Candidatul republican la Senat din Michigan, Mike Rogers, a cerut recent încetarea atât a războiului din Iran, cât și a conflictului economic cu Canada. Hinson a spus și ea că războiul trebuie să se încheie, pentru că locuitorii din Iowa „nu ar trebui să plătească nota la pompă sau la casa de marcat”. Deputata republicană Maria Elvira Salazar a vorbit direct către cameră într-o reclamă dramatică, în care a spus că hispanicii „se simt trădați”, pentru că unele dintre acțiunile lui Trump privind imigrația „au mers prea departe”.

Problema mai mare poate fi că, după atâtea luni de sprijin pentru Trump, aceste critici ar putea părea nesincere alegătorilor. Democrații au răspuns schimbărilor de ton ale lui Rogers privind Iranul, Canada și tarifele subliniind laudele sale entuziaste de până atunci la adresa lui Trump pe toate aceste teme.

Subiectul preferat al republicanilor

Mai mult decât orice, republicanii vor să vorbească despre taxe. Partidul a cheltuit peste 890 de milioane de dolari, până la sfârșitul lui septembrie, pe reclame care menționează politica fiscală, lăudându-se cu îndeplinirea promisiunilor din campania din 2024 de a reduce taxele pe bacșișuri, ore suplimentare și pensii, și avertizând, ca de obicei, asupra majorărilor de taxe ale democraților.

„În doar 18 luni, am redus taxele pe bacșișuri, ore suplimentare și pensii, ca să păstrați mai mult din ce câștigați. Voi lupta în fiecare zi pentru ca viața să fie mai accesibilă”, spune una dintre cele mai difuzate reclame ale senatorului republican Jon Husted din Ohio, aflat într-una dintre cele mai disputate curse din țară, în linie dreaptă.

Practic, candidații republicani încearcă să mute atenția alegătorilor de la ce au făcut Trump și Congresul republican în ultimii doi ani la ce ar putea face un Congres democrat în următorii doi.

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Timp de decenii, partidele afectate de impopularitatea unui președinte au susținut că pot convinge alegătorii să trateze scrutinul ca pe o alegere, nu doar ca pe un referendum asupra celui în funcție, și de obicei au eșuat. Republicanii ar putea reuși ceva mai bine decât de obicei anul acesta, pentru că harta este concentrată în zone conservatoare, unde „agenda democrată este, de asemenea, foarte nepopulară”, cum spune Kochel.

În sondajele CNN de săptămâna trecută, de exemplu, 29% dintre alegătorii care au spus că agenda lui Trump ridică prețurile ar vota totuși cu republicanii pentru Senat în Ohio, iar în Iowa, 31%. În multe dintre statele conservatoare, candidații democrați nu reușesc să atragă la fel de mulți alegători care dezaprobă politicile lui Trump ca în sondajele la ieșirea de la urne din primul său mandat, scăderea fiind vizibilă mai ales în rândul clasei muncitoare albe. O astfel de loialitate partizană reziduală, chiar și conflictuală, ar putea permite republicanilor să construiască un zid de protecție, care să oprească câștigurile democraților înainte de teritoriile cele mai conservatoare.

Dan Sena, care a condus comitetul democrat pentru Congres în timpul victoriei de proporții a partidului din 2018, estimează însă că, în zonele mai disputate, republicanii nu vor reuși să mute atenția asupra democraților. „Problema este că responsabilitatea republicanilor pentru prețurile mari li s-a lipit atât de tare, încât alegătorii nu pot trece peste ea ca să asculte celelalte argumente”, spune el.